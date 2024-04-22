Медведев о неназначенном пенальти в матче с «Оренбургом»: «Зенит» подаст протест, особенно на фоне пенальти «Ростову». Двойные стандарты неприемлемы»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Медведев Владислав Безбородов Оренбург видеоповторы Р-Спорт Данила Прохин ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в игре с «Оренбургом».

Вчера «Зенит» дома обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 25-го тура Мир РПЛ. 

В концовке второго тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота гостей после того, как мяч попал в руку защитнику Даниле Прохину в штрафной площадке. Судья оставил свое решение в силе, несмотря на вмешательство в эпизод ВАР.

«На противоестественно не назначенный пенальти будем подавать [протест], особенно на фоне назначенного пенальти в матче «Ростов» – «Спартак» (на 57-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной – Sports).

Двойные стандарты неприемлемы ни в одном виде спорта», – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Безбородов не дал «Зениту» пробить пенальти «Оренбургу» – мяч попал в руку Прохина после удара Мантуана. Судья не изменил решение после ВАР

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77 комментариев
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Ответ Рома Михалев
Что Ска, что Зенит выиграли - ноют, проиграли - ноют, это когда - нибудь кончится?!
когда судьи в футболе перестанут ошибаться тогда и будет все по делу
+42
-11
+31
Ответ Vanek Raccoon
Ну да, самые обиженые и засуженные.
Хочешь сказать, что это не пенальти?
+34
-10
+24
Толк вряд ли будет, но жаловаться нужно, ибо это беспредел откровенный.
+29
-10
+19
Мне просто интересно, какую трактовку применят в ЭСК в случае если они скажут, что пенальти правильно не назначен. Что игрок выставлял руку не в безрассудной манере?
+13
-1
+12
Ответ Рома Михалев
Что Ска, что Зенит выиграли - ноют, проиграли - ноют, это когда - нибудь кончится?!
ты зачем сюда ныть пришел?
+16
-5
+11
Ответ Рома Михалев
Что Ска, что Зенит выиграли - ноют, проиграли - ноют, это когда - нибудь кончится?!
Ныть - удел Спартака.
+16
-6
+10
Ответ Vanek Raccoon
Ну да, самые обиженые и засуженные.
Зенит - самый страдающий клуб в этом сезоне от судейского беспредела! Не веришь, яндекс в помощь!
+16
-7
+9
Ответ Денис Сергеевич
Зенит опять ноет!!! Проиграли,ноют! Тут победили ,но все равно нытье. все кругом враги и виноваты и не правы. Газпром же не победимый,чистый и прав всегда.
😂😂😂
Посмотри момент еще раз и если опять сделаешь такой вывод - время обращаться к специалисту..😉
+10
-2
+8
Ответ Рома Михалев
Комментарий скрыт
Слушай мальчик, есть специальные люди , которые получают за это зарплату. Пускай работают и отвечают по каждому спорному моменту. А то как штрафовать так первые.
+9
-1
+8
Тут по делу.
+14
-6
+8
Протесты можно подавать хотя бы чисто ради рофла, поугарать с отмазки от ЭСК, как они будут выкручиваться и придумывать обоснования, что нарушения не было ))
+7
-1
+6
Ответ Рома Михалев
Что Ска, что Зенит выиграли - ноют, проиграли - ноют, это когда - нибудь кончится?!
В хокке тоже многие недовольны судейством,как уехали лучшие и иностранцы судейство сдулось.
+6
0
+6
Протест не протест,но пусть пояснят за этот момент.
+6
-1
+5
Ответ Рома Михалев
Что Ска, что Зенит выиграли - ноют, проиграли - ноют, это когда - нибудь кончится?!
Больше всех причем не по делу ноет спартак теперь еще и краснодар а Зенит констатирует факт и берет не смотря на предвзятое судейство трофеи
+5
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+5
А не надо назначать судью из Питера, который зарплату и конверты в Москве получает. В этом году решили серьезно прижать Зенит отвратительным судейством. Но вот незадача, остальные настолько плохи, что не могут воспользоваться таким шансом.
+7
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+5
Ответ murzzzzzilka
Я не видела эпизод. Речь не о нем. Умиляет тот факт, что Зенит ноет даже, когда выигрывает:))) Ростов вон крупно влетел, и то - не истерит, хотя там как раз есть вопросы и по неназначенному пенальти, и по второй жк Соболеву. А эти ноют всегда:))) Причем, болельщики питерские этого в упор не замечают, у них всегда ноет Спартак:)))) Воистину, бревно в своем глазу всегда меньше соринки в чужом:)))
Т.е. вам по душе когда соперники в гандбол играют в чужой штрафной или соперник бьет в горло игроку и даже красной карточки нету? Хотя у вас же гандболист в составе есть.
+6
-1
+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нужно письмо ветеранов СКА, то есть Зенита. Впрочем, это одни и те же люди (на зарплате).
В этом сезоне в хоккее судейство овно,писАл об этом с сентября.Потом же сами будете ныть,но будет поздно,пора эту шайку разгонять.Надо судить по правилам,а не " должно трактоваться в пользу хоккея".
+4
0
+4
Редкий матч Зенита,если судья не наложал в этом сезоне.
+7
-3
+4
Что что, но вот здесь явно по делу☝️
+6
-2
+4
Ответ dakota01
Ну собственно в ворота Ростова не правильно поставили. Есть правило мяч от тела попал это не игра рукой. Нет разницы куда он летит. Помнится два подряд таких эпизода в играх Ростова против Урала и ещё кого не помню, мяч летит в створ ,но почему то каждый раз типо отскок от другой части тела . Вот где двойные стандарты
От какого тела? Там прямой удар в створ с попаданием в руку!
+3
0
+3
Ответ murzzzzzilka
Я не видела эпизод. Речь не о нем. Умиляет тот факт, что Зенит ноет даже, когда выигрывает:))) Ростов вон крупно влетел, и то - не истерит, хотя там как раз есть вопросы и по неназначенному пенальти, и по второй жк Соболеву. А эти ноют всегда:))) Причем, болельщики питерские этого в упор не замечают, у них всегда ноет Спартак:)))) Воистину, бревно в своем глазу всегда меньше соринки в чужом:)))
Ну так то Безбородов чудак, там пеналь был.
+3
0
+3
Надо не просто протест подавать, а сажать на полиграф 🤡 Безбородова с последующим его отстранением от матчей высшей лиги. Хотя я бы ему даже дворовый футбол не доверил судить!
+4
-1
+3
мы походу не понимаем, это наверное друуугооое....)
+4
-1
+3
Ответ Денис Сергеевич
Зенит опять ноет!!! Проиграли,ноют! Тут победили ,но все равно нытье. все кругом враги и виноваты и не правы. Газпром же не победимый,чистый и прав всегда.
хорошо что спам не ноет они сразу снимаются смотрят что всем по тогда не снимаются давай только не ной
+2
0
+2
Что Ска, что Зенит выиграли - ноют, проиграли - ноют, это когда - нибудь кончится?!
+58
-56
+2
Пусть пожалуются, может хоть Безбородого вздрючат
+2
-1
+1
Ответ Андрей Кокорев
Толк подразумевает давление на судей со стороны хазпрома в следующих матчах..
Давайте так, интеллектуальный наш. Я Вас в свой ЧС типичных спартаковцев внесу. А Вы там неспеша научитесь грамотно писать. Например, не Глюк-ойл, а Лукойл. Не Псартак, а Спартак. Не хазпром, а Газпром. Заодно там же и дождетесь, когда ваше тушинское нечто, наконец, снимется с чемпионата ;)
+2
-1
+1
Ответ murzzzzzilka
Я не видела эпизод. Речь не о нем. Умиляет тот факт, что Зенит ноет даже, когда выигрывает:))) Ростов вон крупно влетел, и то - не истерит, хотя там как раз есть вопросы и по неназначенному пенальти, и по второй жк Соболеву. А эти ноют всегда:))) Причем, болельщики питерские этого в упор не замечают, у них всегда ноет Спартак:)))) Воистину, бревно в своем глазу всегда меньше соринки в чужом:)))
Скорее спецом не назначил , чтобы меньше разговоров было.
+2
-1
+1
Судя по негодованию некоторых юзеров о том,что Зенит попросит рассмотреть этот момент,правильным будет пожелать им чтобы их клубы судили так же как Зенит и СКА в этом сезоне.Вам же такое судейство нравится😁
+3
-2
+1
Ответ murzzzzzilka
Я не видела эпизод. Речь не о нем. Умиляет тот факт, что Зенит ноет даже, когда выигрывает:))) Ростов вон крупно влетел, и то - не истерит, хотя там как раз есть вопросы и по неназначенному пенальти, и по второй жк Соболеву. А эти ноют всегда:))) Причем, болельщики питерские этого в упор не замечают, у них всегда ноет Спартак:)))) Воистину, бревно в своем глазу всегда меньше соринки в чужом:)))
Реально смешно, помню в Ахмате матч, кони играли, когда Безбородов направо и налево пенали ставил, а тут, не с той ноги встал, видимо.
+2
-1
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