Медведев о неназначенном пенальти в матче с «Оренбургом»: «Зенит» подаст протест, особенно на фоне пенальти «Ростову». Двойные стандарты неприемлемы»

«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в игре с «Оренбургом».

Вчера «Зенит» дома обыграл « » (1:0) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

В концовке второго тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота гостей после того, как мяч попал в руку защитнику Даниле Прохину в штрафной площадке. Судья оставил свое решение в силе, несмотря на вмешательство в эпизод ВАР.

«На противоестественно не назначенный пенальти будем подавать [протест], особенно на фоне назначенного пенальти в матче « » – « » (на 57-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной – Sports).

Двойные стандарты неприемлемы ни в одном виде спорта», – заявил председатель правления « » Александр Медведев.

Безбородов не дал «Зениту» пробить пенальти «Оренбургу» – мяч попал в руку Прохина после удара Мантуана. Судья не изменил решение после ВАР