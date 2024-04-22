Медведев о неназначенном пенальти в матче с «Оренбургом»: «Зенит» подаст протест, особенно на фоне пенальти «Ростову». Двойные стандарты неприемлемы»
«Зенит» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в игре с «Оренбургом».
Вчера «Зенит» дома обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 25-го тура Мир РПЛ.
В концовке второго тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота гостей после того, как мяч попал в руку защитнику Даниле Прохину в штрафной площадке. Судья оставил свое решение в силе, несмотря на вмешательство в эпизод ВАР.
«На противоестественно не назначенный пенальти будем подавать [протест], особенно на фоне назначенного пенальти в матче «Ростов» – «Спартак» (на 57-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в ворота ростовчан после попадания мяча в руку Максима Осипенко в штрафной – Sports).
Двойные стандарты неприемлемы ни в одном виде спорта», – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Безбородов не дал «Зениту» пробить пенальти «Оренбургу» – мяч попал в руку Прохина после удара Мантуана. Судья не изменил решение после ВАР
Посмотри момент еще раз и если опять сделаешь такой вывод - время обращаться к специалисту..😉