Хави готов остаться в «Барсе» в следующем сезоне. Тренер чувствует поддержку руководства и игроков – он может объявить о решении в ближайшие дни

Хави готов остаться в «Барселоне» в следующем сезоне.

Как передает Mundo Deportivo, главный тренер «Барселоны», ранее объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, готов пересмотреть свое решение. Информацию также подтвердили каталонские СМИ Diario Sport, RAC1 и журналист Жерар Ромеро.

Сообщается, что в ближайшее время Хави проведет встречу с президентом клуба , вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором , чтобы оценить ситуацию.

Утверждается, что усомнился в необходимости своего ухода из «Барселоны», поскольку ощущает поддержку со стороны игроков и руководства и считает, что может продолжить работу над проектом «блауграны».

Еще одним поводом остаться в «Барселоне» для испанца стала возможность вывести команду в качестве главного тренера на обновленный «Камп Ноу».

Утверждается, что руководство «Барселоны» начало работу по усилению состава, которое Хави считает необходимым – в частности, подписание и .

Не исключено, что тренер «Барселоны» объявит о своем решении остаться в ближайшие дни.

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