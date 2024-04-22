Хави готов остаться в «Барсе» в следующем сезоне. Тренер чувствует поддержку руководства и игроков – он может объявить о решении в ближайшие дни
Хави готов остаться в «Барселоне» в следующем сезоне.
Как передает Mundo Deportivo, главный тренер «Барселоны», ранее объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, готов пересмотреть свое решение. Информацию также подтвердили каталонские СМИ Diario Sport, RAC1 и журналист Жерар Ромеро.
Сообщается, что в ближайшее время Хави проведет встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деку, чтобы оценить ситуацию.
Утверждается, что Хави усомнился в необходимости своего ухода из «Барселоны», поскольку ощущает поддержку со стороны игроков и руководства и считает, что может продолжить работу над проектом «блауграны».
Еще одним поводом остаться в «Барселоне» для испанца стала возможность вывести команду в качестве главного тренера на обновленный «Камп Ноу».
Утверждается, что руководство «Барселоны» начало работу по усилению состава, которое Хави считает необходимым – в частности, подписание Дани Ольмо и Гидо Родригеса.
Не исключено, что тренер «Барселоны» объявит о своем решении остаться в ближайшие дни.
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Опять же, каталонцы начали играть более менее только после того, как Хави объявил об уходе.
Вот это упорство, браво!
Итак ведь все понятно, актёры погоредо театра.
Хави просто слабый тренер
Чтобы вернуть Хави — нужно проиграть два раза подряд.