Хави готов остаться в «Барсе» в следующем сезоне. Тренер чувствует поддержку руководства и игроков – он может объявить о решении в ближайшие дни

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Гидо Родригес Дани Ольмо Рафа Юсте Футбол

Хави готов остаться в «Барселоне» в следующем сезоне.

Как передает Mundo Deportivo, главный тренер «Барселоны», ранее объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, готов пересмотреть свое решение. Информацию также подтвердили каталонские СМИ Diario Sport, RAC1 и журналист Жерар Ромеро.

Сообщается, что в ближайшее время Хави проведет встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой, вице-президентом Рафой Юсте и спортивным директором Деку, чтобы оценить ситуацию.

Утверждается, что Хави усомнился в необходимости своего ухода из «Барселоны», поскольку ощущает поддержку со стороны игроков и руководства и считает, что может продолжить работу над проектом «блауграны».

Еще одним поводом остаться в «Барселоне» для испанца стала возможность вывести команду в качестве главного тренера на обновленный «Камп Ноу».

Утверждается, что руководство «Барселоны» начало работу по усилению состава, которое Хави считает необходимым – в частности, подписание Дани Ольмо и Гидо Родригеса.

Не исключено, что тренер «Барселоны» объявит о своем решении остаться в ближайшие дни.

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168 комментариев
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После такой-то успешной недели, как не остаться
+292
-12
+280
Может тренер он и не самый плохой, но то, как он себя ведёт, вызывает у меня, как болельшика барсы, отвращение. Бегает как истеричка, пинает рекламные щиты, кривляется, руками машет, не говоря уже об удалениях регулярных. Не хочу его видеть в Барсе, дайте Флика
+134
-16
+118
Получается, что Хави — человек, который не держит своё слово.

Опять же, каталонцы начали играть более менее только после того, как Хави объявил об уходе.
+111
-12
+99
Ответ shin93
После такой-то успешной недели, как не остаться
Он просто проникся криками и лозунгами "Хави, останься!" На Бернабеу
+81
-7
+74
Прислушался к Бернабеу,настоящий мадридиста!
+60
-5
+55
Ответ fraqtop
Может тренер он и не самый плохой, но то, как он себя ведёт, вызывает у меня, как болельшика барсы, отвращение. Бегает как истеричка, пинает рекламные щиты, кривляется, руками машет, не говоря уже об удалениях регулярных. Не хочу его видеть в Барсе, дайте Флика
Странно. Испокон веков это типичное для Барселоны поведение.
+72
-36
+36
Бчк таки хочет с третьего захода выиграть Лигу Европы)
Вот это упорство, браво!
+46
-14
+32
Ответ Tollie
Комментарий удален модератором
Вы же сами на каждой ветке с Хави орете, чтобы он оставался) А теперь недовольны этим?
+36
-10
+26
Ответ Кирилл Лавров
Получается, что Хави — человек, который не держит своё слово. Опять же, каталонцы начали играть более менее только после того, как Хави объявил об уходе.
Не держать слово это в ДНК-бчк
+43
-18
+25
Пике: Он остаётся
+28
-6
+22
Ахахах, под новостью об уходе Хави, писал, что все это спектакль и он останется, столько минусов прилетело.

Итак ведь все понятно, актёры погоредо театра.
+18
-1
+17
Что и требовалось доказать. Как упоминалось, эта балаболка в любой момент может переобуться.
+23
-9
+14
Вчера всем стадионом просили не уходить)
+16
-3
+13
Ответ Folio
Мужику 45 лет, а он все как девочка ломается
Не стоит обижать девочек этим сравнением

Хави просто слабый тренер
+18
-5
+13
Ответ fraqtop
Может тренер он и не самый плохой, но то, как он себя ведёт, вызывает у меня, как болельшика барсы, отвращение. Бегает как истеричка, пинает рекламные щиты, кривляется, руками машет, не говоря уже об удалениях регулярных. Не хочу его видеть в Барсе, дайте Флика
Да, позорит. Нет в нем стиля и духа джентльменства. Он мозгами еще 25летний действующий игрок. И вряд ли уже изменится
+15
-4
+11
Мужику 45 лет, а он все как девочка ломается
+19
-10
+9
Ответ Gleb
Не стоит обижать девочек этим сравнением Хави просто слабый тренер
Хави тренер?
+12
-4
+8
ДНК флюгера!)
+9
-1
+8
фанаты реала уговорили
+9
-1
+8
🤡🤡🤡
+7
-2
+5
Мадридцы получается убедили вчера )
+4
0
+4
Ответ kaka10
Он просто проникся криками и лозунгами "Хави, останься!" На Бернабеу
"Хавьер, верим"
+5
-1
+4
Блельщики Реала так уговорили
+4
0
+4
Он же в курсе, что его просили остаться болельщики Реала, в курсе, да?
+5
-1
+4
Ответ Aleksey Yashin
Пике: Он остаётся
Опередил))
+5
-2
+3
Чтобы уволить Хави — нужно проиграть один раз.
Чтобы вернуть Хави — нужно проиграть два раза подряд.
+3
0
+3
Ответ fraqtop
Может тренер он и не самый плохой, но то, как он себя ведёт, вызывает у меня, как болельшика барсы, отвращение. Бегает как истеричка, пинает рекламные щиты, кривляется, руками машет, не говоря уже об удалениях регулярных. Не хочу его видеть в Барсе, дайте Флика
Мужчина хозяин своему слову. Слово дал - исполнять не обязан))
+3
0
+3
это фанаты рм мотивировали хави остаться, не иначе
+3
0
+3
Ответ Defo
Вчера всем стадионом просили не уходить)
Теперь он хочет вернуться на Бернабеу и отыграться. Азартный парень)
+2
0
+2
Хави чувствуя поддержку болельщиков Реала, решил остаться.
+3
-1
+2
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