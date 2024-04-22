«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля
RFEF опубликовала запись переговоров судей матча между «Реалом» и «Барселоной».
Мадридский клуб одержал победу в класико со счетом 3:2.
На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала запись переговоров главного арбитра, лайнсменов и видеоассистента Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
В эпизоде с ударом Ямаля Санчес Мартинес сказал: «У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, возобновите игру с углового».
Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»
Хотя я б на переигровку взглянул
https://youtube.com/watch?v=62vbxPhFfUM
Вчерашний гол Кристенсена можно было также отменять.
Удаление Пепе в полуфинале ЛЧ:
https://youtube.com/watch?v=G2oRXFRl6QE
Симуляция Суареса:
https://youtube.com/watch?v=Ru8WJyhAyxU
В том же матче Роналду удалили, мол он нырнул, но на повторах четко Умтити его цепляет.
Короткая память.
По моему, Барселона проиграла чемпионат не вчера и не из-за этого возможного гола, о чем многие говорят, а раньше, когда в середине сезона во многих матчах пропускала на первых минутах, а потом бежала отыгрываться и не всегда удачно.
Помнить только ошибки в пользу Реала и не замечать уйму ошибок с любым другим клубом - это банальное лицемерие.
Ливерпуль столько не ноет, хотя им в матче с принципиальными соперниками не давали железобетонные решения.
Вчера такой же гол Кристенсена засчитали, хотя он присел на Кросса:
https://youtube.com/watch?v=62vbxPhFfUM