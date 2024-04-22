«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Хосе Мария Санчес Мартинес Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

RFEF опубликовала запись переговоров судей матча между «Реалом» и «Барселоной».

Мадридский клуб одержал победу в класико со счетом 3:2.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала запись переговоров главного арбитра, лайнсменов и видеоассистента Хосе Марии Санчеса Мартинеса

В эпизоде с ударом Ямаля Санчес Мартинес сказал: «У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, возобновите игру с углового». 

Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»

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57 комментариев
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Ну если нет 100% уверенности,то и засчитывать не надо,что и сделали. Теперь неделю будут это обсуждать. Проиграли по делу,хотя играла команда совсем неплохо.
+42
-4
+38
Ответ Станислав Л
ну так нет уверенности, что и не не пересек
Ну если нет уверенности в этом и в том, то решение продолжить игру с углового верное.
+10
0
+10
Ответ SaH4r.
Реал не может судья поможет 👍🏻
Барса не может, судья поможет
+16
-10
+6
Ответ falkao2013
Ну если нет 100% уверенности,то и засчитывать не надо,что и сделали. Теперь неделю будут это обсуждать. Проиграли по делу,хотя играла команда совсем неплохо.
+ за адекватность.
Хотя я б на переигровку взглянул
+8
-2
+6
Ответ SaH4r.
Не виню Барсу в поражении, когда соперник в большинстве всегда очень трудно играть
Да хоть ещё одного футболиста добавьте на поле, по игре видно что Реал на голову сильнее второго каталонского.
+10
-6
+4
Ответ falkao2013
Переигровку с Сити бы) Там немного интереснее было
Не хочу второй раз нервный стресс переживать)
+3
0
+3
Показывать 100500 повторов с тех углов, где ничего не было видно - это сильно, конечно.
+3
0
+3
Эпизод был изначально на усмотрение арбитра. Если бы он его засчитал- не смогли бы отменить.
+4
-1
+3
Ответ SaH4r.
Не виню Барсу в поражении, когда соперник в большинстве всегда очень трудно играть
... а кто мешал Чапи выровнять составы поменяв польское полено?.. )
+6
-4
+2
Ответ SaH4r.
Не виню Барсу в поражении, когда соперник в большинстве всегда очень трудно играть
Вы уже настолько привыкли к судейству в вашу пользу, что даже несуществующие голы уже должны вам засчитывать
+4
-2
+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Барса не может, судья поможет
Долго придумывал?😂
+1
0
+1
Но ведь лол лига заявила что камера с ворот исправно выполняет свою работу, значит с нее все видно было, так ведь???
+1
0
+1
Ответ Buharoid
Уже появился четкий ракурс, у бчк украли чистый гол.
ну вы бы хоть ссылку сбросили, что ли
0
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Ответ v.belorussky
И это повод откровенно засуживать клуб?) Типа ну а че, все равно же отставание большое, можно творить что угодно. Класс.
Не стоит искать логики в судействе чемпионата Испании. Её там просто нет.
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Ответ VuNePonimaete
Не хочу второй раз нервный стресс переживать)
Ну ради таких матчей стоит и потерпеть. Считаю, что пока лучше этих двух матчей в этом сезоне не было.
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Ответ brno2020
Но так же нет доказательств что мяч НЕ пересёк линию. Просто смешно. Да хрен бы с этим голом. Но когда Рюдигер на глазах арбитра толкнул Ямаля и тот упал ему за это даже ЖК не показали. Но в то же время за перфоманс Кунде на Винисиуса был наказан ЖК, хотя при этом Жюль всем своим видом показывал что он не собирается трогать Вини ни одним пальцем. И да разве не Вини был инициатором той перепалки? Являюсь болельщиком футбола не один десяток лет, но такого бардака с судейством не помню. Да, арбитры всегда ошибались, но чтобы так нагло? Фан Ай Ди, дорогие билеты, отвратительное судейство, что ещё сделать для "популяризации" футбола?
Короткая у вас память:

https://youtube.com/watch?v=62vbxPhFfUM

Вчерашний гол Кристенсена можно было также отменять.

Удаление Пепе в полуфинале ЛЧ:
https://youtube.com/watch?v=G2oRXFRl6QE

Симуляция Суареса:
https://youtube.com/watch?v=Ru8WJyhAyxU

В том же матче Роналду удалили, мол он нырнул, но на повторах четко Умтити его цепляет.

Короткая память.
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Ответ Under
ну вы бы хоть ссылку сбросили, что ли
Сбросил.
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Ответ falkao2013
Ну если нет уверенности в этом и в том, то решение продолжить игру с углового верное.
Презумпция невинности мяча !
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Хорошо излагает, собака! Учитесь! (с) Остап Бендер
+2
-2
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Ответ Anya Belova
А Вы с Челси не хотите переиграть?)
И с Челси тоже можно. Я за красивый футбол.
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Ответ falkao2013
Переигровку с Сити бы) Там немного интереснее было
А Вы с Челси не хотите переиграть?)
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Ответ Ron Weasley
а разве у судьи часы не должны были показать был гол или не был
Это дорогая приблуда, не во всех лигах есть.
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Ответ Кирилл
Согласен с вами. По моему, Барселона проиграла чемпионат не вчера и не из-за этого возможного гола, о чем многие говорят, а раньше, когда в середине сезона во многих матчах пропускала на первых минутах, а потом бежала отыгрываться и не всегда удачно.
Я ещё с утра об этом писал. Я понимаю,если бы отрыв был в один балл и вчера решалась судьба чемпионата. Но отрыв в 8 очков за 6 туров не отыграть.
0
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Ответ falkao2013
Ну если нет 100% уверенности,то и засчитывать не надо,что и сделали. Теперь неделю будут это обсуждать. Проиграли по делу,хотя играла команда совсем неплохо.
Согласен с вами.
По моему, Барселона проиграла чемпионат не вчера и не из-за этого возможного гола, о чем многие говорят, а раньше, когда в середине сезона во многих матчах пропускала на первых минутах, а потом бежала отыгрываться и не всегда удачно.
+1
-1
0
Ответ falkao2013
Ну если нет 100% уверенности,то и засчитывать не надо,что и сделали. Теперь неделю будут это обсуждать. Проиграли по делу,хотя играла команда совсем неплохо.
ну так нет уверенности, что и не не пересек
+6
-6
0
Ответ SaH4r.
Реал - это синоним судейских ошибок, липовых пенальти, километровых офсайдов и грязной игры.
Как и Барса, Ман Сити, Ман Ю, Ювентус и тд

Помнить только ошибки в пользу Реала и не замечать уйму ошибок с любым другим клубом - это банальное лицемерие.

Ливерпуль столько не ноет, хотя им в матче с принципиальными соперниками не давали железобетонные решения.

Вчера такой же гол Кристенсена засчитали, хотя он присел на Кросса:

https://youtube.com/watch?v=62vbxPhFfUM
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Ну учитывая что Васкес очень преувеличил свой момент с пенальти (да контакт был, но там сам Васнев скорее искал этого контакта и начал падать еще до столкновения), то справедливости ради можно было бы засчитать. К тому же потом были еще моменты а пользу Реала (неназначенный угловой, рука Модрича в центре которую не увидели, само поведение Можлрича, который желтую только на 83 минуте получил), ну и наверняка там были моменты в пользу Барсы, так что «более чем выдающееся»-ну это смешнее некуда
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Ну так в этом и проблем, блин
0
0
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Но так же нет доказательств что мяч НЕ пересёк линию. Просто смешно. Да хрен бы с этим голом. Но когда Рюдигер на глазах арбитра толкнул Ямаля и тот упал ему за это даже ЖК не показали. Но в то же время за перфоманс Кунде на Винисиуса был наказан ЖК, хотя при этом Жюль всем своим видом показывал что он не собирается трогать Вини ни одним пальцем. И да разве не Вини был инициатором той перепалки? Являюсь болельщиком футбола не один десяток лет, но такого бардака с судейством не помню. Да, арбитры всегда ошибались, но чтобы так нагло? Фан Ай Ди, дорогие билеты, отвратительное судейство, что ещё сделать для "популяризации" футбола?
+1
-1
0
Если вратарь полностью залез за линию ворот и ничего не видно, может тогда считать, что "у нас нет доказательств, что мяч НЕ пересёк линию ворот"?
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