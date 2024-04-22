«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля

RFEF опубликовала запись переговоров судей матча между «Реалом» и «Барселоной».

Мадридский клуб одержал победу в класико со счетом 3:2.

На 28-й минуте игры 32-го тура вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала запись переговоров главного арбитра, лайнсменов и видеоассистента .

В эпизоде с ударом Ямаля Санчес Мартинес сказал: «У нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, возобновите игру с углового».

Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»