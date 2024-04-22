WADA: «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина»

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Токио-2020 Олимпиада-2022 Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

В WADA считают, что дела допинговые дела китайских пловцов и Валиевой несопоставимы.

Об этом заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.

23 китайских пловца перед Олимпиадой в Токио сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но не получили наказания. За это вещество была на четыре года дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. 

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

Но главное – в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования.

Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.

Еще одно отличие дела Валиевой – первоначальная версия фигуристки, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина.

Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», – сказал Венцель. 

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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34 комментария
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Ответ Чебурашка от Гены
Спортивный журналист Хайо Зеппельт предложил снизить требование к допинг-пробам украинской сборной по футболу на Чемпионате Европы в Германии. Мотивация такая: украинцы испытывают стресс из-за войны и скорее всего принимают успокоительные, что может дать неверно положительную допинг-пробу. Потому к украинским футболистам стоит применить поблажки. Бывший тренер Сборной Германии по футболу Йоахим Лёв возмутился и в ироничной форме предложил решить вопрос кардинально: "Если политика для нас важнее честных спортивных на равных, может быть, нам следует отменить все тесты для украинцев? Или отменить чемпионат, отдать деньги на него Украине вместе с кубком?" 🤣
Из невыдуманного в этой прохладной истории, я так понимаю, только имена Зеппельта и Лёва?
+21
-6
+15
В деле Валиевой пробы тоже по много раз перепроверяли, пока не смогли переподтвердить положительный результат. Че-то совсем заврались в этой ВАДЕ.

Я не склонен верить теориям мирового заговора против России. Но тут на воре из ВАДА шапка горит. Эпичный обсер, сродни попаданию Баха на пранк.
+24
-12
+12
угу-угу.... 23 взрослых китайца, пожравших из "одной миски" - никаких подозрений, а девочка 15 лет, в бытовых условиях с возрастным человеком - стопудов допинг....

а у Валиевой не с 10го раза разве нашли??? это не через раз!!! это 1 из 10!!!

а вы опротестовывали версию китайцев, чтобы они её меняли????
+18
-8
+10
У Валиевой так-то тоже были повторные пробы - на ЧЕ, на ОИ, до ЧР и т.д.
+19
-9
+10
Китайская версия с 46тью дедушками даже не рассматривалась...
+9
0
+9
Ответ Lasto
Она с первого раза показала положительный результат
Девять раз потом этот результат перепроверяли, пока новой методикой не получили положительный результат еще раз.
+12
-4
+8
Как вовремя для кого то обнаружили допинг в пробе Валиевой.
На соревнованиях ни до, ни после не было ни разу ничего обнаружено.
Что думать - мистика или чей то заказ?
+20
-12
+8
Ну разумеется, это другое, мы так и думали.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+9
-1
+8
странный посыл: нельзя исключить версию умышленного приема. Этого никогда нельзя исключить.Вопрос всегда в том, насколько убедительна версия нуемышленного приема.
+8
0
+8
1) Препарат проверен и фактически признан западной медициной пустышкой, ибо достоверный эффект установлен не был в результате одной из самых крупномасштабных проверок.
2) Препарат не рекомендуется несовершеннолетним из-за целого ряда побочных эффектов, включая головокружения, пространственную дезориентацию и т.п.
3) У Валиевой лишь однажды обнаружили его в крови - ни до, ни после ничего.
4) Лаборатория ВАДА допустила два грубейших нарушения своего же Регламента.
И т.д., и т.п.

Плюс традиционно запрет препарата инициировали не из-за доказанного эффекта аля допинг, а потому что "его применяют российские спортсмены, а также спортсмены стран СНГ и Китая" = по сути, адресная атака на целые страны из политических соображений.

И да, каждый школьник знает признаки употребления настоящего допинга = укрупнение и огрубение черт лица по мужскому типу, аномально сильно развитая и рельефная мускулатура, сокращение количества жировых тканей и т.п.
Многим ли российским спортсменкам подойдет такое описание? А вот американских я сходу назову с пяток-десяток в одном только теннисе, гимнастике и ФК.
+11
-3
+8
А как вообще можно полностью исключить вероятность умышленного приёма?!
Черти и Падлюки🤬
+8
-1
+7
Спортивный журналист Хайо Зеппельт предложил снизить требование к допинг-пробам украинской сборной по футболу на Чемпионате Европы в Германии.

Мотивация такая: украинцы испытывают стресс из-за войны и скорее всего принимают успокоительные, что может дать неверно положительную допинг-пробу. Потому к украинским футболистам стоит применить поблажки.

Бывший тренер Сборной Германии по футболу Йоахим Лёв возмутился и в ироничной форме предложил решить вопрос кардинально: "Если политика для нас важнее честных спортивных на равных, может быть, нам следует отменить все тесты для украинцев? Или отменить чемпионат, отдать деньги на него Украине вместе с кубком?" 🤣
+24
-18
+6
Самое классное это "показывало то положительный, то отрицательный результат" - блеск. Если бы валиевых было хотя бы десять человек, то наверное у них тоже были рандомные результаты.
+6
0
+6
А что там с вероятностью допинговой системы у китайских пловцов, раз сразу 23 человека попались на ТМЗ, а, юрист Венцель? Придумывали ли в лаборатории новые способы проверки их допинг-проб?
+5
0
+5
Конечно , одно дело Россия , другое Китай . Что дозволено Юпитеру , не дозволено быку . Остальное … болтология WADA , политизированного « карающего органа «
+4
-1
+3
А что было в делах испанского антидопингового агенства и в делах китайских пловцов? А, вы даже дел таких не открывали. Клоуны.
+4
-1
+3
И небыло ничего, что помогло бы исключить версию неумышленного приёма этого миллиграмма лекарства. Без доказательств осудили, да ещё и на 4 года. Из-за отвратительной защиты французов - адвокатов, которых видимо наняли по объявлению наши чинуши.
+8
-5
+3
Да чего тут непонятного? России давно объявлена война Западом в виде санкций и не только. ВАДА и создавалась ,, под нас,, в первую очередь. Не зря же даже закон назвали именем Родченкова. Совсем не палятся. А с Китаем стрёмно связываться. Госдеп не велел.
+2
0
+2
Да оставите уже ее в покое или нет.Все,тема закрыта.
+7
-5
+2
А к чему эти постоянные комментарии от ВАДА по Делу Валиевой? Неужели у них "рыльце в пушку", раз почти три месяца пытаются придумать какие-то оправдания суровому приговору для Камилы?
+3
-2
+1
Ответ Personology Center
Китайская версия с 46тью дедушками даже не рассматривалась...
тлисать тли багатыля
+1
0
+1
У кого-то в глазу соринку видят, а у других и бревна не замечают.
0
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Ответ адим амонтов
Тебе, конечно, объяснил WADA божьей росой)
если че то захарова также обьясняет
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Ответ адим амонтов
Тебе, конечно, объяснил WADA божьей росой)
Объяснения ВАДА не исключает версию умышленного слива и брехни. 😁
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Ответ NRNG
А что было в делах испанского антидопингового агенства и в делах китайских пловцов? А, вы даже дел таких не открывали. Клоуны.
Полгода прошло, как залетела Испания, но тишина. Только директора и уволили. 5☝лет жрали допинг. Это другое, конечно.
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Ответ Viks
Почти уверен, что ВАДА поймает Валиеву на нарушении правил отбытия наказания и даст ещё 4 года! Потому что российская власть сильно носится с Валиевой. --- Гордость нации? - Получите!
Почти уверен, это никак, сынок.
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Ответ Чебурашка от Гены
Почти уверен, это никак, сынок.
2 года назад я начал писать, что Валиевой светит 4 года... - это как, сынок?
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