WADA: «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина»
В WADA считают, что дела допинговые дела китайских пловцов и Валиевой несопоставимы.
Об этом заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель.
23 китайских пловца перед Олимпиадой в Токио сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но не получили наказания. За это вещество была на четыре года дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.
«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.
Но главное – в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования.
Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.
Еще одно отличие дела Валиевой – первоначальная версия фигуристки, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина.
Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», – сказал Венцель.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
Я не склонен верить теориям мирового заговора против России. Но тут на воре из ВАДА шапка горит. Эпичный обсер, сродни попаданию Баха на пранк.
а у Валиевой не с 10го раза разве нашли??? это не через раз!!! это 1 из 10!!!
а вы опротестовывали версию китайцев, чтобы они её меняли????
На соревнованиях ни до, ни после не было ни разу ничего обнаружено.
Что думать - мистика или чей то заказ?
2) Препарат не рекомендуется несовершеннолетним из-за целого ряда побочных эффектов, включая головокружения, пространственную дезориентацию и т.п.
3) У Валиевой лишь однажды обнаружили его в крови - ни до, ни после ничего.
4) Лаборатория ВАДА допустила два грубейших нарушения своего же Регламента.
И т.д., и т.п.
Плюс традиционно запрет препарата инициировали не из-за доказанного эффекта аля допинг, а потому что "его применяют российские спортсмены, а также спортсмены стран СНГ и Китая" = по сути, адресная атака на целые страны из политических соображений.
И да, каждый школьник знает признаки употребления настоящего допинга = укрупнение и огрубение черт лица по мужскому типу, аномально сильно развитая и рельефная мускулатура, сокращение количества жировых тканей и т.п.
Многим ли российским спортсменкам подойдет такое описание? А вот американских я сходу назову с пяток-десяток в одном только теннисе, гимнастике и ФК.
Черти и Падлюки🤬
Мотивация такая: украинцы испытывают стресс из-за войны и скорее всего принимают успокоительные, что может дать неверно положительную допинг-пробу. Потому к украинским футболистам стоит применить поблажки.
Бывший тренер Сборной Германии по футболу Йоахим Лёв возмутился и в ироничной форме предложил решить вопрос кардинально: "Если политика для нас важнее честных спортивных на равных, может быть, нам следует отменить все тесты для украинцев? Или отменить чемпионат, отдать деньги на него Украине вместе с кубком?" 🤣