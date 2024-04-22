WADA: «В деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина»

В WADA считают, что дела допинговые дела китайских пловцов и Валиевой несопоставимы.

Об этом заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства ( ) Росс Венцель.

23 китайских пловца перед Олимпиадой в Токио сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но не получили наказания. За это вещество была на четыре года дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация – 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

Но главное – в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования.

Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.

Еще одно отличие дела Валиевой – первоначальная версия фигуристки, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина.

Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», – сказал Венцель.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!