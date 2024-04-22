Симоне Индзаги впервые выиграл скудетто. У тренера «Интера» 9-й трофей в карьере

Теги Интер Лацио Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Суперкубок Италии Футбол

Симоне Индзаги впервые в тренерской карьере завоевал скудетто.

Сегодня «Интер» под руководством итальянского тренера досрочно стал чемпионом Италии, одержав победу над «Миланом» в дерби (2:1).

Скудетто стало 9-м трофеем в тренерской карьере 48-летнего специалиста.

На посту главного тренера «Лацио» Индзаги выигрывал Кубок Италии в сезоне-2018/19 и дважды становился обладателем Суперкубка Италии (в 2017 и 2019 годах).

Под его руководством «Интер» завоевывал Кубок Италии дважды – в сезонах-2021/22 и 2022/23, а Суперкубок – трижды (в 2021-м, 2022-м и 2023-м).

Симоне возглавил «Интер» в июне 2021 года. Сегодняшний матч стал для него 153-м во главе миланской команды.

Отметим, что в качестве игрока Симоне Индзаги становился обладателем скудетто с «Лацио» в сезоне-1999/2000.

37 комментариев
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Всех Интеристов с Победой! Forza INTER!
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хороший тренер и заслуженный трофей
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Индзаги проделал огромную работу в Интере.
А ведь был момент когда болельщики гнали вон, тренера из клуба.
Хорошо что все наладилось, а Индзаги доказал свою состоятельность.
И ведь еще молодой, по тренерским меркам.

Симоне ждут кубки ЛЧ , и большие победы со сборной!)
Тренер только начал свой эпохальный поход, за большими победами!
(я, в это верю )
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Мощный сезон. Жаль, что в ЛЧ так рано вылетели...
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Ответ 44ndfwwgbr
Вылетели потому что слабый чемпионат сейчас в Италии по сравнению с Испанией или Англией.
Серия А круче лол лиги
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Спасибо Симоне за великую команду
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Филиппо лучше играл, а Симоне прекрасно тренирует. Молодцы парни)
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С победой, ребята! От Лациале) вам достался достойный тренер. Лацио под его руководством был шикарен!
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Пиоли, потом Спалетти, теперь Инзаги. Пазл сложился. Они заслужили.
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Индзаги можно только поздравить с титулом, он его более чем заслужил.
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С Интером:
1 Скудо
2 Кубка
3 Суперкубка
Всего:
3 Кубка, до рекорда не хватает одной победы
5 Суперкубков. Абсолютный рекорд.

СуперИндзаги!
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Ответ Е.Р.
С Интером: 1 Скудо 2 Кубка 3 Суперкубка Всего: 3 Кубка, до рекорда не хватает одной победы 5 Суперкубков. Абсолютный рекорд. СуперИндзаги!
И немножко не дотянул до ЛЧ в прошлом году. Интер прилично возил МС. Были бы у Лукаку ноги поровнее, могли б и дожать
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Молодец Симоне! Мало кто ожидал от него таких результатов после ухода Конте.
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Nerazzurri 20 😍)😍)
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Создает интересные "играющие" команды. С первым чемпионством в качестве тренера!
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Для Симоне это только начало
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Симоне брависсимо, топ тренер, надеюсь надолго в Интере
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Красавец, заслужил. Прекрасную работу проделывает, за его Интером приятно наблюдать.
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Я так и не понял, что с 1969 года произошло впервые с Интером? О чем чердак трубил в конце игры?
Подакажиье , люди добрые
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Жалко в лч дальше не прошли, дальше с Дортмундом точно справились бы
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6 титулов за три года - отличный результат у Индзаги !
Со скудетто !
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С победой Форца Интер⚪️🔵
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В 21 веке только Моур из иностранцев брал скудетто, если не кого не забыл, АПЛ бы взять пример со своими
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На самом деле топ тренер. Яркий свой стиль. И что очень нравится, так то, что он даже на слабые команды выставляет сильнейший состав. Ну и везет на небольшое количество травм у ключевых игроков. Браво!
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Ответ Злой Руся
Индзаги проделал огромную работу в Интере. А ведь был момент когда болельщики гнали вон, тренера из клуба. Хорошо что все наладилось, а Индзаги доказал свою состоятельность. И ведь еще молодой, по тренерским меркам. Симоне ждут кубки ЛЧ , и большие победы со сборной!) Тренер только начал свой эпохальный поход, за большими победами! (я, в это верю )
Ему бы кохонес побольше, вообще цены бы не было
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Респект тренеру Индзаги.
+1
-1
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Ответ 44ndfwwgbr
Вылетели потому что слабый чемпионат сейчас в Италии по сравнению с Испанией или Англией.
ага за 1 сезон скатился , да?
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Ответ <Inter>
Спасибо Симоне за великую команду
Интер Индзаги, безусловно, шикарен. Но насчёт великой пока перебор)
+1
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Ответ #Sparkom
Я так и не понял, что с 1969 года произошло впервые с Интером? О чем чердак трубил в конце игры? Подакажиье , люди добрые
Тогда 10ое чемпионство оформили, сейчас 20ое
+1
-1
0
Наконец-то!
С третьей попытки, по-хорошему, два года назад обязан был титул оформлять ещё.
+3
-3
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