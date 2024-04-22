Симоне Индзаги впервые выиграл скудетто. У тренера «Интера» 9-й трофей в карьере
Симоне Индзаги впервые в тренерской карьере завоевал скудетто.
Сегодня «Интер» под руководством итальянского тренера досрочно стал чемпионом Италии, одержав победу над «Миланом» в дерби (2:1).
Скудетто стало 9-м трофеем в тренерской карьере 48-летнего специалиста.
На посту главного тренера «Лацио» Индзаги выигрывал Кубок Италии в сезоне-2018/19 и дважды становился обладателем Суперкубка Италии (в 2017 и 2019 годах).
Под его руководством «Интер» завоевывал Кубок Италии дважды – в сезонах-2021/22 и 2022/23, а Суперкубок – трижды (в 2021-м, 2022-м и 2023-м).
Симоне возглавил «Интер» в июне 2021 года. Сегодняшний матч стал для него 153-м во главе миланской команды.
Отметим, что в качестве игрока Симоне Индзаги становился обладателем скудетто с «Лацио» в сезоне-1999/2000.
А ведь был момент когда болельщики гнали вон, тренера из клуба.
Хорошо что все наладилось, а Индзаги доказал свою состоятельность.
И ведь еще молодой, по тренерским меркам.
Симоне ждут кубки ЛЧ , и большие победы со сборной!)
Тренер только начал свой эпохальный поход, за большими победами!
(я, в это верю )
1 Скудо
2 Кубка
3 Суперкубка
Всего:
3 Кубка, до рекорда не хватает одной победы
5 Суперкубков. Абсолютный рекорд.
СуперИндзаги!
Подакажиье , люди добрые
Со скудетто !
С третьей попытки, по-хорошему, два года назад обязан был титул оформлять ещё.