Симоне Индзаги впервые выиграл скудетто. У тренера «Интера» 9-й трофей в карьере

Симоне Индзаги впервые в тренерской карьере завоевал скудетто.

Сегодня « » под руководством итальянского тренера досрочно стал чемпионом Италии, одержав победу над «Миланом» в дерби (2:1).

Скудетто стало 9-м трофеем в тренерской карьере 48-летнего специалиста.

На посту главного тренера «Лацио» Индзаги выигрывал Кубок Италии в сезоне-2018/19 и дважды становился обладателем Суперкубка Италии (в 2017 и 2019 годах).

Под его руководством «Интер» завоевывал дважды – в сезонах-2021/22 и 2022/23, а – трижды (в 2021-м, 2022-м и 2023-м).

Симоне возглавил «Интер» в июне 2021 года. Сегодняшний матч стал для него 153-м во главе миланской команды.

Отметим, что в качестве игрока становился обладателем скудетто с « » в сезоне-1999/2000.