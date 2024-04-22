Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»
Опубликованы переговоры арбитров во время скандального эпизода в класико.
На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот «Реала», но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
Marca приводит диалог Сото Градо с Хосе Марией Санчесом Мартинесом, работавшим в качестве ВАР, и футболистами.
ВАР: «Давай проверим, Сесар, подожди немного, не возобновляй игру».
Сото Градо: «Мы ждем. Нет, системы автоматического определения голов нет. Ждем. Мы ждем ВАР, возможно, был гол. Мы проверяем. Нет, системы автоматического определения голов нет».
ВАР: «Серхио, останови на моменте контакта мяча с перчатками Лунина. Подожди, мы смотрим со всех сторон, потому что у нас нет нужного ракурса».
Сото Градо: «Мы ждем. Мы пока не знаем».
ВАР: «На стоп-кадре тело Лунина закрывает обзор. Так, подожди секундочку. Мы все еще ищем доказательства. 360 градусов. Это не подходит, это не подходит, это тоже, и это, дальше, и это не подходит, и это...»
Сото Градо: «Спешки нет. Это очень важное решение, мы не спешим. Проверьте все камеры».
ВАР: «Других нет. Мы можем подтвердить, что других камер нет?»
Сото Градо: «Мы не спешим. Лучше всего подождать. Надо подождать».
ВАР: «Сесар, мы возобновим игру с углового, у нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, так что начинаем с углового. У нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота. Угловой удар».
скорее нет, чем да.
вообще, довольно странно, что в Примере нет системы фиксации гола.
и Тебас еще чего-то тявкает на АПЛ, называя Примеру лучшей лигой в мире
https://0-i2--prod-football-london-0.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/i2-prod.football.london/incoming/article25658008.ece/ALTERNATES/s615/0_Japan-goal.jpg
Сколько уже было моментов таких
А кто искал контакт в эпоху ВАР определить легко, было бы желание его посмотреть
Это четко подмечено )))
Как и пенальти от спины , головы и до штрафной.
Тут дискуссия короткая.
Мяч пересек полностью линию? Нет. По общим правилам футбола это гол? Нет.
По правилам каталонской секты? Любая подача в штрафную соперника должна быть засчитана как гол.