Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»

Опубликованы переговоры арбитров во время скандального эпизода в класико.

На 28-й минуте игры 32-го тура вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот « », но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Marca приводит диалог Сото Градо с Хосе Марией Санчесом Мартинесом, работавшим в качестве ВАР, и футболистами.

ВАР: «Давай проверим, Сесар, подожди немного, не возобновляй игру».

Сото Градо: «Мы ждем. Нет, системы автоматического определения голов нет. Ждем. Мы ждем ВАР, возможно, был гол. Мы проверяем. Нет, системы автоматического определения голов нет».

ВАР: «Серхио, останови на моменте контакта мяча с перчатками Лунина. Подожди, мы смотрим со всех сторон, потому что у нас нет нужного ракурса».

Сото Градо: «Мы ждем. Мы пока не знаем».

ВАР: «На стоп-кадре тело Лунина закрывает обзор. Так, подожди секундочку. Мы все еще ищем доказательства. 360 градусов. Это не подходит, это не подходит, это тоже, и это, дальше, и это не подходит, и это...»

Сото Градо: «Спешки нет. Это очень важное решение, мы не спешим. Проверьте все камеры».

ВАР: «Других нет. Мы можем подтвердить, что других камер нет?»

Сото Градо: «Мы не спешим. Лучше всего подождать. Надо подождать».

ВАР: «Сесар, мы возобновим игру с углового, у нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, так что начинаем с углового. У нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота. Угловой удар».