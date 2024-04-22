Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Санчес Мартинес Сесар Сото Градо видеоповторы Андрей Лунин Класико Ламин Ямаль Футбол

Опубликованы переговоры арбитров во время скандального эпизода в класико.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот «Реала», но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Marca приводит диалог Сото Градо с Хосе Марией Санчесом Мартинесом, работавшим в качестве ВАР, и футболистами.

ВАР: «Давай проверим, Сесар, подожди немного, не возобновляй игру».

Сото Градо: «Мы ждем. Нет, системы автоматического определения голов нет. Ждем. Мы ждем ВАР, возможно, был гол. Мы проверяем. Нет, системы автоматического определения голов нет».

ВАР: «Серхио, останови на моменте контакта мяча с перчатками Лунина. Подожди, мы смотрим со всех сторон, потому что у нас нет нужного ракурса».

Сото Градо: «Мы ждем. Мы пока не знаем».

ВАР: «На стоп-кадре тело Лунина закрывает обзор. Так, подожди секундочку. Мы все еще ищем доказательства. 360 градусов. Это не подходит, это не подходит, это тоже, и это, дальше, и это не подходит, и это...»

Сото Градо: «Спешки нет. Это очень важное решение, мы не спешим. Проверьте все камеры».

ВАР: «Других нет. Мы можем подтвердить, что других камер нет?»

Сото Градо: «Мы не спешим. Лучше всего подождать. Надо подождать».

ВАР: «Сесар, мы возобновим игру с углового, у нас нет доказательств того, что мяч пересек линию, так что начинаем с углового. У нас нет доказательств того, что мяч влетел в ворота. Угловой удар».

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88 комментариев
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Вот что бывает, когда Барселона прекращает платить судьям)
+108
-40
+68
ну мяч, действительно вряд ли пересек линию полностью.
скорее нет, чем да.
вообще, довольно странно, что в Примере нет системы фиксации гола.
и Тебас еще чего-то тявкает на АПЛ, называя Примеру лучшей лигой в мире
+43
-16
+27
Ответ zamzam
Тут нормально вопросов нет к судьям, переговоры с пенальти на Васкесе интереснее
А что не так с пенальти? Такие регулярно ставят. Васкес искал контакт и он его нашёл. Здесь нужно изменение в правилах, запрещающее целенаправленно цепляться за ногу защитника. При этом Кубарси сам виноват, потому что исполнил какую-то лезгинку, вместо нормальной игры один в один. По нынешним правилам - это пенальти. В ЛЧ подобное пытался исполнить Сака, но там Нойер вообще не двигался.
+38
-17
+21
Тут нормально вопросов нет к судьям, переговоры с пенальти на Васкесе интереснее
+27
-13
+14
Ответ Кузбасс
Вот что бывает, когда Барселона прекращает платить судьям)
Конечно, мяч, который не пересек линию ворот считают голом. Скоро подача во вратарскую для них будет голом
+33
-24
+9
Ответ brno2020
Короче, мы ничего не увидели, поэтому гола нет. Логика в принципе так нормальная, раз мы не увидели и другие не смогут. А был ли гол или нет, это уже вторично.
а как должно быть? мы не увидели, значит он был? 🤣🤣🤣
+14
-5
+9
Ответ Любезный Коссутий
ну мяч, действительно вряд ли пересек линию полностью. скорее нет, чем да. вообще, довольно странно, что в Примере нет системы фиксации гола. и Тебас еще чего-то тявкает на АПЛ, называя Примеру лучшей лигой в мире
У клоуна тебаса уже есть контраргументы: 5 постов с несколькими ошибками системы определения голов
+7
-1
+6
В этом моменте судей сложно упрекнуть, без системы фиксации гола. Они не имеют права засчитывать голы без доказательств, что мяч полностью пересёк линию, там надо смотреть проекцию, если хоть чуть чуть касается линии, то уже никак не засчитают. Можно как в хоккей повесить камеру с обзором на линию. А так конечно для чемпионата такового уровня — это позор, не иметь системы определения гола.
+7
-2
+5
Ответ Homelander_666
А что не так с пенальти? Такие регулярно ставят. Васкес искал контакт и он его нашёл. Здесь нужно изменение в правилах, запрещающее целенаправленно цепляться за ногу защитника. При этом Кубарси сам виноват, потому что исполнил какую-то лезгинку, вместо нормальной игры один в один. По нынешним правилам - это пенальти. В ЛЧ подобное пытался исполнить Сака, но там Нойер вообще не двигался.
Посмотри момент когда Рюдигер заблокировал Фермина, тоже жопу выставил в сторону и в неё влетел Фермин, пенальти
+5
0
+5
Ответ Любезный Коссутий
ну мяч, действительно вряд ли пересек линию полностью. скорее нет, чем да. вообще, довольно странно, что в Примере нет системы фиксации гола. и Тебас еще чего-то тявкает на АПЛ, называя Примеру лучшей лигой в мире
Меня больше удивило, что на суперсовременном Бернабеу не нашлось ни одной камеры с нормальным ракурсом. Десятки камер, а повторы с двух, и на обеих ничего не понятно
+7
-3
+4
напомнило диалог судьи с ВАР, когда чуамени обнял араухо в первом класико: "Это ни в коем случае не пенальти"
+11
-8
+3
Ответ Bazilic
Это какой-то позор…
А что позорного? Покажи хоть один кадр с взятием ворот.
+5
-2
+3
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Конечно, мяч, который не пересек линию ворот считают голом. Скоро подача во вратарскую для них будет голом
мяч, который пересек линию, считать голом, да где ж это было видано? ну, с чертежом линий у фанатов реала было все плохо еще с матча с баварией и 2 км оффсайдов. или же с гола рамоса с оффсайда против атлетико? тут надо подумать
+9
-6
+3
Ответ Homelander_666
А что не так с пенальти? Такие регулярно ставят. Васкес искал контакт и он его нашёл. Здесь нужно изменение в правилах, запрещающее целенаправленно цепляться за ногу защитника. При этом Кубарси сам виноват, потому что исполнил какую-то лезгинку, вместо нормальной игры один в один. По нынешним правилам - это пенальти. В ЛЧ подобное пытался исполнить Сака, но там Нойер вообще не двигался.
Где тогда пенальти на Фермине или Ямале?
+8
-6
+2
Ответ Homelander_666
А что не так с пенальти? Такие регулярно ставят. Васкес искал контакт и он его нашёл. Здесь нужно изменение в правилах, запрещающее целенаправленно цепляться за ногу защитника. При этом Кубарси сам виноват, потому что исполнил какую-то лезгинку, вместо нормальной игры один в один. По нынешним правилам - это пенальти. В ЛЧ подобное пытался исполнить Сака, но там Нойер вообще не двигался.
Посмотри финал ЧМ и момент с Тюрамом, он цеплялся за ногу аргентинца и увидел перед собой желтую, посмотри Сака Нойер эпизод, уже давно все изобрели. Если тебя бьют, пенальти, если ты бьешь, то минимум ничего нет или симуляция
+7
-5
+2
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Вчера в ворота Барсы впервые поставили пенальти в этом чемпионате) Так что нам-то не гони)
+6
-4
+2
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Под таким невозможно ничего доказать. Пример с ЧМ22 в матче между Японией и Испанией:

https://0-i2--prod-football-london-0.cdn.ampproject.org/ii/w820/s/i2-prod.football.london/incoming/article25658008.ece/ALTERNATES/s615/0_Japan-goal.jpg

Сколько уже было моментов таких
+3
-1
+2
Ответ zamzam
Посмотри финал ЧМ и момент с Тюрамом, он цеплялся за ногу аргентинца и увидел перед собой желтую, посмотри Сака Нойер эпизод, уже давно все изобрели. Если тебя бьют, пенальти, если ты бьешь, то минимум ничего нет или симуляция
Я же написал про Саку и Нойера и объяснил разницу🤦‍♂️
+4
-2
+2
Ответ wshnmn
Как можно было засчитать гол, если нет не одной проекции с взятием ворот?
Как можно было не засчитать гол, если нет не одной проекции с невзятием ворот?
+1
0
+1
Странно что нет системы.
+1
0
+1
Как бы - https://ibb.co/Dg4S3Fn
+4
-3
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Ответ zzakichh
мяч, который пересек линию, считать голом, да где ж это было видано? ну, с чертежом линий у фанатов реала было все плохо еще с матча с баварией и 2 км оффсайдов. или же с гола рамоса с оффсайда против атлетико? тут надо подумать
Отчётливо было видно, что Лунин выбил мяч на границе. Чего вы разнылись.
+7
-6
+1
Ответ Kemal Gul
Меня больше удивило, что на суперсовременном Бернабеу не нашлось ни одной камеры с нормальным ракурсом. Десятки камер, а повторы с двух, и на обеих ничего не понятно
У меня большие сомнения насчёт отсутствия нужной камеры
+5
-4
+1
Вообще, конечно, дикость, что при сегодняшнем развитии технологий, когда человечество может посмотреть, что твориться в космосе, на расстоянии нескольких световых лет, но при всём желании, не может точно сказать пересёк мяч линию, или нет!...
+1
0
+1
Ответ Homelander_666
Я же написал про Саку и Нойера и объяснил разницу🤦‍♂️
Нет разницы стоял ты или в движении был, вопрос в том, искал ты ногу или нога тебя нашла. Если первое то нет пенальти, если второе то есть.

А кто искал контакт в эпоху ВАР определить легко, было бы желание его посмотреть
+2
-1
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Уверен, у бчк через каталонскую компанию всё есть, они просто играют в несознанку, поскольку получение видео и аудио материалов из ВАР-комнаты преступление, поэтому дозированно сливает то, что ему нужно без какой-либо очевидной конкретики по сути вопроса.
+1
0
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Отчётливо было видно, что Лунин выбил мяч на границе. Чего вы разнылись.
поищи в инете, уже давно доказали в том числе независимые вар сайты, что мяч полностью пересек линию и гол был все же
+2
-1
+1
Ответ Giorgi Na
Вот видео. Пересек https://x.com/zona_blaugrana/status/1782225365026394151?s=46&t=08N7TwbySWvVRiziU-1Hig
Тебе не надоело спамить непонятным видео под углом?! Тут вообще непонятно пересек или нет из-за проекции
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0
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Ответ Homelander_666
А что не так с пенальти? Такие регулярно ставят. Васкес искал контакт и он его нашёл. Здесь нужно изменение в правилах, запрещающее целенаправленно цепляться за ногу защитника. При этом Кубарси сам виноват, потому что исполнил какую-то лезгинку, вместо нормальной игры один в один. По нынешним правилам - это пенальти. В ЛЧ подобное пытался исполнить Сака, но там Нойер вообще не двигался.
«Такие регулярно ставят Реалу»
Это четко подмечено )))
Как и пенальти от спины , головы и до штрафной.
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Ответ zzakichh
мяч, который пересек линию, считать голом, да где ж это было видано? ну, с чертежом линий у фанатов реала было все плохо еще с матча с баварией и 2 км оффсайдов. или же с гола рамоса с оффсайда против атлетико? тут надо подумать
Причем тут Бавария или Атлетико, когда идет речь про вчерашний матч, когда в твиттере уже вагон новостей с анализом ситуации и точным положением мяча, в котором он в итоге не пересек полностью линию? Для чего это сектантское нытье?
Тут дискуссия короткая.
Мяч пересек полностью линию? Нет. По общим правилам футбола это гол? Нет.
По правилам каталонской секты? Любая подача в штрафную соперника должна быть засчитана как гол.
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