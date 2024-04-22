«Интер» обыграл «Милан» 6 раз подряд с общим счетом 14:2 и повторил рекордную для дерби серию
«Милан» проиграл «Интеру» 6 дерби подряд.
Сегодня команда Стефано Пиоли уступила «нерадзурри» со счетом 1:2 в 33-м туре Серии А.
В последний раз «россонери» одерживали победу 3 сентября 2022 года – 3:2. С тех пор они потерпели 6 поражений с общим счетом 2:14 в чемпионате, Лиге чемпионов и Суперкубке Италии.
6 побед одной команды – повторение рекордной для дерби серии. Это удавалось «Милану» на отрезке с 1911 по 1913 год и с 1946 по 1948 год.
Речь идёт про этот сезон. Когда бб выиграли свой последний скудо, они предлагали кое-что сделать с кубком Интера. Не знаешь лора, не умничай.