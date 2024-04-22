«Интер» обыграл «Милан» 6 раз подряд с общим счетом 14:2 и повторил рекордную для дерби серию

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Милан» проиграл «Интеру» 6 дерби подряд.

Сегодня команда Стефано Пиоли уступила «нерадзурри» со счетом 1:2 в 33-м туре Серии А.

В последний раз «россонери» одерживали победу 3 сентября 2022 года – 3:2. С тех пор они потерпели 6 поражений с общим счетом 2:14 в чемпионате, Лиге чемпионов и Суперкубке Италии.

6 побед одной команды – повторение рекордной для дерби серии. Это удавалось «Милану» на отрезке с 1911 по 1913 год и с 1946 по 1948 год.

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26 комментариев
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Кузены короновали Чалханоглу
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Ответ Трент Резнор
Кузены короновали Чалханоглу
Помню, над ним шутили, когда он ушел из Милана и он выиграл чемп
+26
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+20
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Помню, над ним шутили, когда он ушел из Милана и он выиграл чемп
Милан без него тоже выиграл чемп😁
+7
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+6
Прошу заметить как игроки выдают хорошие отрезки после прихода, но чем дольше Пиоли с ними работает, тем они хуже. Томори был зверем в начале, потом сдулся. Калулу, Тшау вышли из глухого запаса и стали основными- сдулись. Тео был топарем и постоянно прогрессировал пока Мальдини был в клубе. Габбья пришел из аренды и был надёжным, но потом стал основным у Пиоли- сдулся. Беня тоже деградирует. Меньян так же. Леао остановился в развитии. Рейндерс как бодро бегал в начале, а сейчас все хуже и хуже. Если бы таких игроков было 2-3, то можно было бы сетовать на самих игроков. Но когда это почти вся команда, то вопросы уже к тренеру. А потом ещё люди на состав гонят.
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Ответ rigobersong
Спасибо Мальдини, зажал добавить 500к к контракту и выписал эту зарплату сыну:))
Дети - святое))
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Ответ Buharoid
Тео редкая паскуда, конечно. Даже странно, что в Реале не прижился, на одном фланге с Винисиусом очень органично бы смотрелся.
Он из Атлетико
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
О, он тебя не заблокировал? Или уже? А то неудобные вопросы задаешь :)
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Ответ Wale
Милан без него тоже выиграл чемп😁
Ну вот я про это
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Ответ Трент Резнор
Кузены короновали Чалханоглу
Спасибо Мальдини, зажал добавить 500к к контракту и выписал эту зарплату сыну:))
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Ответ ОттоДракула
Индзаги хозяин второго миланского.
Как они ещё не поубивали друг друга , учитывая невнятное судейство и принципиальный характер встречи!
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молодцы, но ждал большего в лч 😔
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
договорились!)
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Ответ Vasya Vasiliev
лет через 200 поправите
да ты не переживай. ну не увидишь ты титулов у милана за свою жизнь,ну ничего страшного)
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Ответ Илья Банюк
где? толтко в ЛЧ,но это поправимо)
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да больше, но про суперкубок УЕФА я уже писал - Интеру просто "не повезло" в нем участвовать. И про зеро титули я точно не писал - обе команды сильные и исторически значимые.
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Ответ giant
Вы ещё кубок Берлускони вспомните. А кубок Италии это вполне себе трофей. Официальный. Некоторые команды всю свою историю к нему идут. Кубок УЕФА в те времена (до расширения ЛЧ) был очень крепким турниром не сильно по составу уступающим ЛЧ, разве что по престижу. Так что у Милана хоть и 7 ЛЧ, но 3 ЛЧ и 3 кубка УЕФА это тоже вполне себе достижение.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вы ещё кубок Берлускони вспомните. А кубок Италии это вполне себе трофей. Официальный. Некоторые команды всю свою историю к нему идут. Кубок УЕФА в те времена (до расширения ЛЧ) был очень крепким турниром не сильно по составу уступающим ЛЧ, разве что по престижу. Так что у Милана хоть и 7 ЛЧ, но 3 ЛЧ и 3 кубка УЕФА это тоже вполне себе достижение.
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Ответ giant
Минутка истории. Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1972 года (Интер брал 2 Кубка Чемпионов до этого года). Более того до 1999 года в нем участвовали победители Кубка Чемпионов(ЛЧ) и...кубка Кубков. И только с 2000 года - кубка УЕФА. Интер же в 90-е брал 3 кубка УЕФА. Вот такая ирония - иметь 5 евротрофеев и ни разу ! не сыграть в суперкубке УЕФА. В то время как Милан как раз за счёт конца 80 - начала 90 их навыигрывал. Так что трудно выиграть то, в чем не принимаешь участия... Ну а так по Скудетто,Кубкам Италии,Суперкубкам Италии да же куюкакм УЕФА - Интер впереди.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Минутка истории. Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1972 года (Интер брал 2 Кубка Чемпионов до этого года). Более того до 1999 года в нем участвовали победители Кубка Чемпионов(ЛЧ) и...кубка Кубков. И только с 2000 года - кубка УЕФА. Интер же в 90-е брал 3 кубка УЕФА. Вот такая ирония - иметь 5 евротрофеев и ни разу ! не сыграть в суперкубке УЕФА. В то время как Милан как раз за счёт конца 80 - начала 90 их навыигрывал. Так что трудно выиграть то, в чем не принимаешь участия... Ну а так по Скудетто,Кубкам Италии,Суперкубкам Италии да же куюкакм УЕФА - Интер впереди.
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Ответ Palacio8
Обычно не отвечаю новоделам, но... Речь идёт про этот сезон. Когда бб выиграли свой последний скудо, они предлагали кое-что сделать с кубком Интера. Не знаешь лора, не умничай.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Обычно не отвечаю новоделам, но...
Речь идёт про этот сезон. Когда бб выиграли свой последний скудо, они предлагали кое-что сделать с кубком Интера. Не знаешь лора, не умничай.
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Ответ Илья Банюк
где? толтко в ЛЧ,но это поправимо)
лет через 200 поправите
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Ответ Palacio8
Нужно сделать гробы с игроками бб, ну и предложить засунуть какой-нибудь кубок бб в зад, хотя постойте, они же зеро титули!
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Спасибо Мальдини, зажал добавить 500к к контракту и выписал эту зарплату сыну:))
Комментарий удален модератором
Тео не меняется. Отличный футболист, но с отвратительным характером, как минимум пару раз за сезон стабильно выдаёт такие эпизоды.
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Спасибо лысому
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