«Интер» обыграл «Милан» 6 раз подряд с общим счетом 14:2 и повторил рекордную для дерби серию

«Милан» проиграл «Интеру» 6 дерби подряд.

Сегодня команда уступила «нерадзурри» со счетом 1:2 в 33-м туре Серии А.

В последний раз «россонери» одерживали победу 3 сентября 2022 года – 3:2. С тех пор они потерпели 6 поражений с общим счетом 2:14 в чемпионате, Лиге чемпионов и Суперкубке Италии.

6 побед одной команды – повторение рекордной для дерби серии. Это удавалось « » на отрезке с 1911 по 1913 год и с 1946 по 1948 год.