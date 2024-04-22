«Газпром» может стать спонсором «Ференцвароша». Сумма будет сравнима с контрактом «Црвены Звезды» – 5 млн евро в год (Blikk)

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Венгрия бизнес Газпром Ференцварош деньги Футбол

«Газпром» планирует стать спонсором чемпиона Венгрии «Ференцвароша».

Российская компания ведет переговоры о спонсорском контракте с клубом, сообщает Blikk.

Сумма соглашения с «Ференцварошем» может составить 5 миллионов евро в год. Примерно такую же сумму «Газпром» платит «Црвене Звезде» из Сербии, сообщает источник.

Вчера команда стала чемпионом Венгрии шестой раз подряд.

Ранее «Газпром» был спонсором немецкого «Шальке» и долгое время являлся главным спонсором УЕФА. 

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44 комментария
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Лучше бы Газпром помог Оренбургу. И я сейчас не про клуб
+76
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+69
Учитывая текущую ситуацию с бизнесом Газпрома, особенно - в части поставок в Европу, просто феерический маркетинговый ход)))
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+38
Ответ Amalfitano
А как же санкции? Их же не допустят до европейского рекламного рынка.
Эти траты на т.н. "дружеские" страны преследуют несколько иную цель, нежели рекламировать бренд))) Россия - щедрая душа, кому надо, деньжат подбросит от лица "народного достояния"
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0
+26
Зачем? Для чего? Почему? Так много вопросов и так мало ответов =/
+8
0
+8
Ответ пашу
Учитывая текущую ситуацию с бизнесом Газпрома, особенно - в части поставок в Европу, просто феерический маркетинговый ход)))
На Балканы(и в частности в Венгрию) поставки газа стабильно идут по Турецкому/Балканскому потоку. Так что с этой стороны всё логично и понятно.
+11
-5
+6
Ответ пашу
Учитывая текущую ситуацию с бизнесом Газпрома, особенно - в части поставок в Европу, просто феерический маркетинговый ход)))
Национальное достояние.😂😂😂
+6
-2
+4
Черчесова-то верните тогда!
+5
-2
+3
А как же санкции? Их же не допустят до европейского рекламного рынка.
+6
-3
+3
Орбан наш слон, получается. Но за деньги Газпрома)
+4
-1
+3
Знаем историю с Шальке, добром это не кончится
+3
-1
+2
Ответ пашу
Учитывая текущую ситуацию с бизнесом Газпрома, особенно - в части поставок в Европу, просто феерический маркетинговый ход)))
Так Венгры как раз не отказываются от Российской нефти, вот Газпром и старается им ещё угодить как может.
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+2
Ответ Элдор ШоуУродов
Газпром может стать спонсором Ференцвароша... А может и не стать 💁‍♂️ Чего все возбудились-то сейчас? Давайте по факту смотреть. Станет — будем бухтеть. Нет — значит, нет.
С FAN-ID у Журовой такие же аргументы были. Мол, пока не приняли, чë бухтеть. Уже приняли, чë бухтеть.
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Ответ Камбоджа Иванов
Давайте растолкуем как это работает? Без популизма о государственном бабле и т.п.? До того как моралфаги красно-белых цветов расскажут, что Газпром лучше бы с последствиями потопа в Орске боролся, чем венгров финансировал (в комментариях "Мутко против" такое реально писали). Итак, поехали. По закону об акционерных обществах и ГК РФ «Газпром» - это коммерческое юридическое лицо, которое создано в такой организационно-правовой форме, как публичное (ранее - открытое) акционерное общество с государственным участием. Дивиденды такого акционерного общества распределяются среди акционеров пропорционально процентам акций в данном юридическом лице. Так, государство через 3 организации-акционера (в открытом доступе можете посмотреть их названия) имеет чуть более 50% акций Газпрома, потому Газпром является ПАО с государственным участием, но не является государственной корпорацией (то есть, коммерческой организацией, а не некоммерческой в соответствии с нормами ГК РФ). И, в связи с тем, что 50+% акций Газпрома за государством, то в бюджет государства уходит 50+% дивидендов с продажи газа, который Газпром добывает своими мощностями. Остальные 49% акций распределены между частными акционерами, которые могут не иметь к государству никакого отношения, и они будут получать дивиденды, которые не являются "государственным баблом". Спонсорские и благотворительные средства Газпрома (в том числе, на содержание Зенита, строительство детских площадок, стадионов и дворцов в разных регионах) никогда не были и не будут "государственным баблом", потому что это собственные деньги акционерного общества, государство уже получило положенные им 50+% дивидендов. Если вы хотите рассказать за "народный газ", то как, в таком случае, Лукойл торгуется "народной нефтью" и спонсирует Спартак? Или Зенит - это государственный клуб и финансируется государством, потому что Газпром, являясь ПАО с гос.участием, продает газ (народное достояние) и финансирует Зенит, при этом, отдавая 50+% дивидендов в бюджет РФ, а когда Спартак получает деньги с ЧАСТНОГО Лукойла, который, О ЧУДО, продает нефть (такое же народное достояние), но вывозит большую часть дивидендов с российской нефти за рубеж и распределяет среди своих акционеров, так это частная организация и частный клуб? Удобно. Если вы не знаете как работает публичное акционерное общество, то я всем искренне сочувствую. Потому прошу, не надо дичи про "государственное бабло". И да, удачи Газпрому на новом поприще, раз венгры позволяют работать на их территории.
Можешь, ещё и осилишь столбец про рекламу с целью увеличения прибыли в условиях острой конкуренции?
Правда, есть одно "но": никакой конкуренции у Газпрома раньше вообще не было на рынке поставок энергоносителей в Европу, сейчас - минимальная. Да и та регулируется не рыночным механизмом "спрос - предложение", а политическими принципами.
Отсюда вопрос: зачем вообще Газпрому нужно было спонсировать Шальке, если он являлся монополистом на газовом рынке, а сейчас - Ференцварош, если от этой рекламы толку ровно 0???
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Ответ Leon Petov
Лучше бы Газпром помог Оренбургу. И я сейчас не про клуб
Так уже помогли дали 100 штук рублей.)
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Ответ Amalfitano
А как же санкции? Их же не допустят до европейского рекламного рынка.
А что рекламировать в эпоху санкций?
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Помочь Ференцварошу или детскому футболу в стране? Ответ очевиден! ))
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"Газпром" - национальное достояние!"
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Друзей из культурной столицы маловато на ветке. А то уж думал, прочту, что Лукойл, ВЭБ, РЖД и ВТБ тоже позволили себе спонсировать по европейскому клубу на 5 лямов евро в год.
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Ответ alexis2020
А ведь когда то Газпром спонсировал Шальке. К слову, хорошая была команда
причем как Газпром перестал быть спонсором у Шальке 04 явно дела пошли "не в гору", безусловно у них и до этого не айс были потому что вылетали и при Газпроме, но хотя бы сразу возвращались, а нынче вообще еле-еле в середине турнирной таблицы Второй Бундеслиги болтаются
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Ответ elninjo_3
Черчесова-то верните тогда!
Да нет уж, лучше в спартак козлобыка)
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А может Факел?
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Убыточная госкомпания, которую сейчас поддерживают искусственно из ФНБ, хочет спонсировать клуб из Евросоюза. Занимательно, однако.
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Ответ Leon Petov
Лучше бы Газпром помог Оренбургу. И я сейчас не про клуб
Тоже об этом хотел написать
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На эти деньги можно содержать 15 команд ФНЛ 2Б
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А на сво пацанам Газпром эти деньги направить не хочет?
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Политика...
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Ответ юрка
Слабовато для национального достояния
ситуация изменилась
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Ответ Zashitnik Deduri
ситуация изменилась
Не понимаете юмора)
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А ведь когда то Газпром спонсировал Шальке. К слову, хорошая была команда
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