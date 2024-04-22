«Газпром» может стать спонсором «Ференцвароша». Сумма будет сравнима с контрактом «Црвены Звезды» – 5 млн евро в год (Blikk)
«Газпром» планирует стать спонсором чемпиона Венгрии «Ференцвароша».
Российская компания ведет переговоры о спонсорском контракте с клубом, сообщает Blikk.
Сумма соглашения с «Ференцварошем» может составить 5 миллионов евро в год. Примерно такую же сумму «Газпром» платит «Црвене Звезде» из Сербии, сообщает источник.
Вчера команда стала чемпионом Венгрии шестой раз подряд.
Ранее «Газпром» был спонсором немецкого «Шальке» и долгое время являлся главным спонсором УЕФА.
Правда, есть одно "но": никакой конкуренции у Газпрома раньше вообще не было на рынке поставок энергоносителей в Европу, сейчас - минимальная. Да и та регулируется не рыночным механизмом "спрос - предложение", а политическими принципами.
Отсюда вопрос: зачем вообще Газпрому нужно было спонсировать Шальке, если он являлся монополистом на газовом рынке, а сейчас - Ференцварош, если от этой рекламы толку ровно 0???