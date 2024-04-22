«Газпром» может стать спонсором «Ференцвароша». Сумма будет сравнима с контрактом «Црвены Звезды» – 5 млн евро в год (Blikk)

«Газпром» планирует стать спонсором чемпиона Венгрии «Ференцвароша».

Российская компания ведет переговоры о спонсорском контракте с клубом, сообщает Blikk.

Сумма соглашения с «Ференцварошем» может составить 5 миллионов евро в год. Примерно такую же сумму «Газпром» платит «Црвене Звезде» из Сербии, сообщает источник.

Вчера команда стала чемпионом Венгрии шестой раз подряд.

Ранее «Газпром» был спонсором немецкого «Шальке» и долгое время являлся главным спонсором УЕФА.