Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хавьер Тебас Сесар Сото Градо видеоповторы технологии Класико Ламин Ямаль Футбол

Жоан Лапорта не исключил переигровку матча «Реал» – «Барса» из-за решения судьи.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Барселона» в итоге уступила «Реалу» со счетом 2:3 и на 11 очков отстала в таблице.

«Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются судьи, но именно для этого существуют такие инструменты, как ВАР, которые должны помочь соревнованиям быть более справедливыми, а не наоборот.

Вчера было несколько спорных инцидентов, но среди всех них есть один, который имеет решающее значение и может изменить результат игры. Я имею в виду удар Ламина.

Как клуб, мы хотим быть уверены в том, что произошло, и именно по этой причине «Барселона» немедленно обратится в технический комитет по судейству Королевской испанской футбольной федерации с просьбой собрать полный набор видеозаписей и аудиозаписей этого инцидента.

Если после анализа этой документации клуб поймет, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, не исключая, разумеется, любые необходимые юридические действия.

Если подтвердится, что это был гол, мы будем двигаться дальше и не станем отказываться от требования переиграть матч, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки ВАР.

Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на наше внимание к этому инциденту, мы не согласны и с другими, которые произошли во время игры и которые могли быть рассмотрены с помощью ВАР», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

В конце января было принято решение о переигровке матча между «Андерлехтом» и «Генком» в чемпионате Бельгии из-за ошибки ВАР.

Яркое класико: Васкес уничтожил Канселу, а Беллингем заслужил голливудскую развязку

Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил

Материалы по теме

216 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Требую переигровки матча с Челси, там всё доказано
+237
-12
+225
Ответ Zenit2013
Требую переигровки матча с Челси, там всё доказано
И с ПСЖ.)
+128
-9
+119
Смешно
+103
-9
+94
важно уметь признавать поражение, чего обиженный лапорта не может сделать
+74
-7
+67
Предлагаю пойти дальше. Пусть ПСЖ запросит переигровку за те судейские 6-1, Челси потребует переигровку скандального убийства от Эвребе и тд

Со всеми своими рычагами, молитвой на возвращение Месси и непрекращающимся поиском виноватых кроме себя Барселона в последние 5 лет из великой команды потихоньку превращается в посмешище
+56
-4
+52
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, здесь он поступил правильно Для тех, кто считает, что гола не было: https://t.me/barcafamilyyy/18649
Так там даже проекция неправильно построена, ракурс смещен от линии ворот. Ребята, не позорьтесь.
+35
-3
+32
Ответ Дима Завалиновв
Комментарий удален модератором
Смешно)
+33
-2
+31
🤡🤡🤡
+25
-4
+21
Мне кстати нравится идея с переигровкой..

Вчерашняя игра показала, что Реал сейчас на другом уровне, и кроме угловых Барсе нечего предложить..

Винисиус и Белингем опять насуют Барсе..
+25
-5
+20
Как же он достал
+20
-2
+18
Тяжело играть Барсе , когда они судьям не платят….
+19
-3
+16
Забавный он товарищ. Раз пошла такая пьянка,тогда и все матчи сыгранные при Негрейре переиграть нужно.
+14
-1
+13
Моуринью запросит переигровку полуфинала ЛЧ двадцатилетней давности после этого
+15
-2
+13
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, здесь он поступил правильно Для тех, кто считает, что гола не было: https://t.me/barcafamilyyy/18649
На каких-то видео - нет гола, на каких-то есть
Нет смысла верить в это
Самое важное из этих видео - Тебас обделался
А был гол или нет уже не выяснить
+12
0
+12
Вообще это дичь, если мяч пересёк линию ворот и гол не засчитали.
Но мяч же не пересёк!
+14
-2
+12
Чем отличается эта ошибка (если вообще это ошибка) от других результативных ошибок в других матчах?
Все переигрывать будем?

Вас переиграли, признайте.
Обожаю Барселону со времен Ривалдо, но сейчас один испанский стыд.
Точнее каталонский.
Сплошные скандалы, разборки, кляузы, жалобы.
+9
-1
+8
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
Комментарий скрыт
Реал не виноват, что орлиного глаза нет на матчах ЛЛ, задавайте вопросы Тебасу. И да, ваши слезы радости были, когда ввели ВАР. Расхлёбывайте))
+9
-1
+8
Ответ Дима Завалиновв
Комментарий удален модератором
стоп-стоп-стоп! вы же, болельщики барсы доказывали, что вар идеальная система, при которой Реал останется без побед и кубков. Но почему-то получается наоборот. тогда надо пересмотреть все спорные моменты которые принимались в сторону барсы времен негреды и если выяснится, что они ошибочные - изымать кубки 🤣
+7
0
+7
Не умеют проигрывать , комплекс маленькой команды
+9
-2
+7
Лапорта: "Нам нужен еще один разгром"
+7
0
+7
Ответ Станислав Л
пусть тогда будет переигровка
Хорошо, давай.. Когда назначим?
+7
0
+7
Ну вы ещё переигровку матча с ПСЖ потребуйте
+8
-2
+6
Нет уж, вначале Лэмпард должен потребовать переигровки матча ЧМ 2010 с немцами.
+6
0
+6
Ответ Marco_Asensio
И с ПСЖ.)
Если уж на то пошли , то барселоне придется переигрывать почти все свои матчи с 2009 до 2014 года в лч 😂
+5
0
+5
Ответ Лев Бабенко
Предлагаю пойти дальше. Пусть ПСЖ запросит переигровку за те судейские 6-1, Челси потребует переигровку скандального убийства от Эвребе и тд Со всеми своими рычагами, молитвой на возвращение Месси и непрекращающимся поиском виноватых кроме себя Барселона в последние 5 лет из великой команды потихоньку превращается в посмешище
Эдакий каталонский Спартак. Интересно, у них есть аналог борща?)
+9
-4
+5
Давайте полуфинал с Челси переиграем из 2009
+7
-2
+5
Требуйте ничью, с переигровкой там ещё хрен знает как выйдет....
+6
-1
+5
Уровень шизы представили?))
В переигровке, им как бы разгром не получить
+5
0
+5
Кристенсен забил гол опираясь обоими руками на Крооса (гол чистый 100%), но так же забивал Бейл и даже почти не касался Джесики Альбы. Альба исполнил как обычно и тогда гол отменили, а вчера его засчитали и не каких вопросо))) ну и Мадрид все же выиграл тот матч, играю в 10ом кстати.
+6
-1
+5
Ответ Дима Завалиновв
Комментарий удален модератором
ахахаха

ну да, ну да.

буквально решающий момент встречи. тебе напомнить, что барса все равно второй забила, но в итоге бездарно слила? как будто это момент был на 90+ минуте.
Да и в целой момент неоднозначный, никакой ошибки ВАРа не было. Каждый видит то, что хочет видеть.
Единственная ошибка - отсутствие автоматической системы определения гола, но это не проблема участников конкретного матча.
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий