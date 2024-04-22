Лапорта об ударе Ямаля в класико: «Запросим у федерации видео и аудиозаписи. Будем требовать переигровку, если подтвердится, что это гол»

Жоан Лапорта не исключил переигровку матча «Реал» – «Барса» из-за решения судьи.

На 28-й минуте игры 32-го тура Ла Лиги вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Барселона» в итоге уступила «Реалу» со счетом 2:3 и на 11 очков отстала в таблице.

«Мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются судьи, но именно для этого существуют такие инструменты, как ВАР, которые должны помочь соревнованиям быть более справедливыми, а не наоборот.

Вчера было несколько спорных инцидентов, но среди всех них есть один, который имеет решающее значение и может изменить результат игры. Я имею в виду удар Ламина.

Как клуб, мы хотим быть уверены в том, что произошло, и именно по этой причине «Барселона» немедленно обратится в технический комитет по судейству Королевской испанской футбольной федерации с просьбой собрать полный набор видеозаписей и аудиозаписей этого инцидента.

Если после анализа этой документации клуб поймет, что при рассмотрении инцидента была допущена ошибка, мы примем все возможные меры, чтобы исправить ситуацию, не исключая, разумеется, любые необходимые юридические действия.

Если подтвердится, что это был гол, мы будем двигаться дальше и не станем отказываться от требования переиграть матч, как это произошло в другой игре в Европе из-за ошибки ВАР.

Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на наше внимание к этому инциденту, мы не согласны и с другими, которые произошли во время игры и которые могли быть рассмотрены с помощью ВАР», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

В конце января было принято решение о переигровке матча между «Андерлехтом» и «Генком» в чемпионате Бельгии из-за ошибки ВАР.

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