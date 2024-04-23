Варламов пропустил 4 шайбы во 2-м матче серии с «Каролиной». Он отразил 34 из 38 бросков и получил малый штраф

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Семен Варламов НХЛ Хоккей

Семен Варламов пропустил 4 шайбы во 2-м матче серии с «Каролиной».

«Айлендерс» проиграли «Харрикейнс» (3:5 после 3:0) во втором матче серии первого раунда плей-офф (0-2). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота. 

Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда вышел в старте на второй матч подряд, Илья Сорокин оставался в запасе. 

При счете 3:0 во втором периоде Варламов получил малый штраф за подножку. «Харрикейнс» реализовали большинство. 

В текущей серии у Варламова 90,5% отраженных бросков и при коэффициенте надежности 3,03.

 

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2 комментария
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Неплохая игра как ни крути
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Андерсен из Каролины пропустил 3 за 12 бросков и 59 минут на льду.
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