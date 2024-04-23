Варламов пропустил 4 шайбы во 2-м матче серии с «Каролиной». Он отразил 34 из 38 бросков и получил малый штраф

Семен Варламов пропустил 4 шайбы во 2-м матче серии с «Каролиной».

« » проиграли «Харрикейнс» (3:5 после 3:0) во втором матче серии первого раунда плей-офф (0-2). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда вышел в старте на второй матч подряд, Илья Сорокин оставался в запасе.

При счете 3:0 во втором периоде Варламов получил малый штраф за подножку. «Харрикейнс» реализовали большинство.

В текущей серии у 90,5% отраженных бросков и при коэффициенте надежности 3,03.