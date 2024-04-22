Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» примет «Металлург» при 0-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Локомотив» примет «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.
Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Финал
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Арена-2000»
Счет в серии: 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Как бы ни сложился этот финал в целом, за сезон вам спасибо!
за эмоции, которые вы подарили в этом плей-офф! Ярославль в финале впервые за столько лет - спасибо!!!
играйте в тот хоккей, который по сезону показывали.
вспомните, как забили СКА на 59:59.
как отыгрались с Динамо. как не дрогнули во втором матче с ЦСКА.
Как победили в решающем матче в Омске.
Будьте собой, хоккейный бог может тоже впишется!!
Локомотив. Никитин третий год работает, выстраивали систему, терпели, простили 2 подряд поражения в первом раунде от ЦСКА, точечно усиливались, такой основательный и нетипичный для КХЛ подход.
Металлург. Пришел Разин, первый год, доверился молодёжи, плюс усилился Северсталью, и ведёт 2-0 в серии, по факту ближе к кубку на данный момент.
Логика в данной ситуации, видимо там же, где и справедливость, по мнению одного гинеколога :)