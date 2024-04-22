Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» примет «Металлург» при 0-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Металлург Мг Локомотив результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина онлайны Хоккей

«Локомотив» примет «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.  

Кубок Гагарина

Финал

Локомотив – Металлург Мг
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

26 комментариев
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Локомотив, если вы читаете это:

Как бы ни сложился этот финал в целом, за сезон вам спасибо!
за эмоции, которые вы подарили в этом плей-офф! Ярославль в финале впервые за столько лет - спасибо!!!
играйте в тот хоккей, который по сезону показывали.
вспомните, как забили СКА на 59:59.
как отыгрались с Динамо. как не дрогнули во втором матче с ЦСКА.
Как победили в решающем матче в Омске.

Будьте собой, хоккейный бог может тоже впишется!!
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чтобы претендовать на победу, у локомотива нет других вариантов, как брать две игры дома. вперёд, Локомотив! пусть удача сопутствует тебе!
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За Магнитку! Вперед, Магнитка!
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За Металлург!!! 💪🏻
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Ответ Mi4EL
Такое ощущение, что Локомотив идет по графику Трактора. Пауза им также пошла не на пользу.
Трактор выиграл 4—0 у Динамо, потом Локомотив 4—0 у Трактора, теперь Металлург должен выиграть 4—0)Цепь замкнется.
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Вообще, конечно, интересная ситуация.

Локомотив. Никитин третий год работает, выстраивали систему, терпели, простили 2 подряд поражения в первом раунде от ЦСКА, точечно усиливались, такой основательный и нетипичный для КХЛ подход.

Металлург. Пришел Разин, первый год, доверился молодёжи, плюс усилился Северсталью, и ведёт 2-0 в серии, по факту ближе к кубку на данный момент.

Логика в данной ситуации, видимо там же, где и справедливость, по мнению одного гинеколога :)
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Просто чтоб Локомотив сделал тоже самое что Бостон в КС 2011.
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Ждём победу Локомотива!
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Такое ощущение, что Локомотив идет по графику Трактора. Пауза им также пошла не на пользу.
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Победы Магнитке!✊🏻
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Ответ Андрей Валерьевич
Не ты вчера в магазине демонов вызывал?))
Вызывал для Доктора)))
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Ответ Вадим
Локомотиву отступать уже не куда
Как это? А депо))
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Ответ Eltex Kirin
Локомотиву Нужнее этот Кубок
Да как бы не одному Локомотиву))
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Ответ Юрий Чертов
Просто чтоб Локомотив сделал тоже самое что Бостон в КС 2011.
Металлург сделает как Кингз в 2012)
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За 3—0!За Металлург! Я за честный хоккей!
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Никитин удивил, заставив свежую команду играть от обороны. Это как раз то, на что рассчитывал Разин. Первые две игры - именно тренерские победы Разина. Сломя голову конечно бежать нельзя, но давить и обострять надо в разы чаще. Удачи Ярославлю, сегодня надо выгрызать победу, иначе всё...
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Локомотиву отступать уже не куда
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0
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Локомотиву Нужнее этот Кубок
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Ответ Xell
Как это? А депо))
Юморист
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Локомотив победа
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За Локомотив, Удачи и Победы.
+2
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