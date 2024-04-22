Кубок Гагарина. Финал. «Локомотив» примет «Металлург» при 0-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Локомотив» примет «Металлург» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Финал

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина