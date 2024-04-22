Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться в «Барселоне». Лапорта считает, что вариант с Рафаэлем слишком рискованный (Relevo)
В «Барселоне» есть разногласия по поводу будущего Хави.
Как передает Relevo, президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку расходятся во мнениях насчет того, следует ли пытаться переубедить главного тренера, объявившего об уходе по окончании сезона.
Глава клуба убежден, что Хави необходимо уговорить остаться. Деку предпочел бы назначить Рафаэля Маркеса из «Барселоны Б». Бывшему футболисту «блауграны» и сборной Португалии нравится методология мексиканца, подход к тренировкам и работе с молодежью.
Спортдиректор считает, что Маркес готов пойти на повышение. К тому же у них хорошие отношения.
Лапорта же полагает, что ставка на сотрудника «Барсы Б» может быть слишком рискованной.
Теперь тянет нулевого Маркеса главным тренером.
Алемани, вернись....
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- Кого извините: Хави или Деку?
- Да обоих.
Хави свой уровень показал и выше него уже не прыгает.