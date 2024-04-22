Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться в «Барселоне». Лапорта считает, что вариант с Рафаэлем слишком рискованный (Relevo)

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Барселона Б Футбол

В «Барселоне» есть разногласия по поводу будущего Хави.

Как передает Relevo, президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку расходятся во мнениях насчет того, следует ли пытаться переубедить главного тренера, объявившего об уходе по окончании сезона.

Глава клуба убежден, что Хави необходимо уговорить остаться. Деку предпочел бы назначить Рафаэля Маркеса из «Барселоны Б». Бывшему футболисту «блауграны» и сборной Португалии нравится методология мексиканца, подход к тренировкам и работе с молодежью.

Спортдиректор считает, что Маркес готов пойти на повышение. К тому же у них хорошие отношения.

Лапорта же полагает, что ставка на сотрудника «Барсы Б» может быть слишком рискованной.

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20 комментариев
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К ним обладатель требла Флик сам просится, а они выбирают какой физрук краше Маркес или Хави.
+35
-15
+20
С деку бы тоже попрощаться ... Гюлера упустили, скандинав в тотенхэм ушел, хотя уже физически был в Барселоне.
Теперь тянет нулевого Маркеса главным тренером.
Алемани, вернись....
+18
0
+18
Деку пока кажется абсолютно профнепригодным
+13
0
+13
Ответ Yobo
К ним обладатель требла Флик сам просится, а они выбирают какой физрук краше Маркес или Хави.
Проблема в том, что Флик темная лошадка для Барселоны, по сути он выиграл требл в ковидный сезон, на коротком уведомлении и на сильном кураже самой Баварии. Следующий полноценный сезон во главе клуба вызвал очень много вопросов по нему, в итоге он ушел. Все считали это недоразумением, а по итогу он и в сборной Германии провалился. Учитывая его «топ уровень», что-то не видно очереди из клубов кто хотел бы позвать его к себе
+18
-6
+12
Хави свой максимум уже показал. Лучше не будет. Вот для конкурентов Барсы он самый лучший вариант.
+6
-3
+3
Хави нельзя оставлять, пусть учится держать эмоции при себе, а второе место сможет занять и другой тренер. Состав у Барсы не такой уж плохой, как это принято считать.
+7
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+3
Ответ Yobo
К ним обладатель требла Флик сам просится, а они выбирают какой физрук краше Маркес или Хави.
Так то оно так, только ему деньги платить надо, да еще и игроков приобрести, по мере возможности, а возможности ограничиваются бургерами и разговорами о ДНК.
+6
-3
+3
Поддерживаю Деку
+1
0
+1
Хави спасибо за молодёжь, но панические атаки не могут хорошо влиять на команду . Маркес кот в мешке . Не знаю , что будет летом , но не жду ничего хорошего . Конечно буду рад ошибиться .
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+1
Хави сделал невероятную работу, играя большую часть сезона без основных полузащитников, вратаря и весь сезон без опорника

Пока РЕал берет Белингема за 100 лямов, вместо Бускетса Хави привезли Ориоля Ромео
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- Да, уволить.
- Кого извините: Хави или Деку?
- Да обоих.
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Как можно было биста Алемани променять на бестолкового Деку?
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А Моуриньо все еще свободен.
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Барсе лучше рискнуть и назначить Маркеса.
Хави свой уровень показал и выше него уже не прыгает.
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Со стороны это выглядит как муки выбора кого назначить Карпина или Черчесова.))) Честное слово, и тот и другой это плохой вариант.)) Маркес это рисковый вариант, а вот Хави в самый раз.) Никакого риска, ага.))
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Ответ Football poet
Проблема в том, что Флик темная лошадка для Барселоны, по сути он выиграл требл в ковидный сезон, на коротком уведомлении и на сильном кураже самой Баварии. Следующий полноценный сезон во главе клуба вызвал очень много вопросов по нему, в итоге он ушел. Все считали это недоразумением, а по итогу он и в сборной Германии провалился. Учитывая его «топ уровень», что-то не видно очереди из клубов кто хотел бы позвать его к себе
Нормально так Флик ушел, в саму сборную Германии. грубо говоря не на улицу. Флик темная лошадка, а вот Маркес впрямь светлая топарюга)
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Ответ ak83
Нормально так Флик ушел, в саму сборную Германии. грубо говоря не на улицу. Флик темная лошадка, а вот Маркес впрямь светлая топарюга)
Тут главный вопрос, знает ли он испанский.
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Ответ ak83
Нормально так Флик ушел, в саму сборную Германии. грубо говоря не на улицу. Флик темная лошадка, а вот Маркес впрямь светлая топарюга)
Маркес ещё более тёмная лошадка, но что не так с Хави, из ничего команду лепит, а Флик там сможет достать из ниоткуда сразу столько футболистов? Это не с топсоставом Баварии трофеи брать
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Ответ Amalfitano
Со стороны это выглядит как муки выбора кого назначить Карпина или Черчесова.))) Честное слово, и тот и другой это плохой вариант.)) Маркес это рисковый вариант, а вот Хави в самый раз.) Никакого риска, ага.))
Хави определённый результат показал в тяжёлых условиях
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Ответ xqystfsf7s
А Моуриньо все еще свободен.
это если только за Лигу Конференций..ну ладно Европы бороться. Да и то я не представляю от нынешнего набора футболистов игры в автобус, с ПСЖ вон поиграли
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