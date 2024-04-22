Деку предпочел бы назначить Маркеса, а не просить Хави остаться в «Барселоне». Лапорта считает, что вариант с Рафаэлем слишком рискованный (Relevo)

В «Барселоне» есть разногласия по поводу будущего Хави.

Как передает Relevo, президент и спортивный директор Деку расходятся во мнениях насчет того, следует ли пытаться переубедить главного тренера, объявившего об уходе по окончании сезона.

Глава клуба убежден, что необходимо уговорить остаться. предпочел бы назначить из «Барселоны Б». Бывшему футболисту «блауграны» и сборной Португалии нравится методология мексиканца, подход к тренировкам и работе с молодежью.

Спортдиректор считает, что Маркес готов пойти на повышение. К тому же у них хорошие отношения.

Лапорта же полагает, что ставка на сотрудника «Барсы Б» может быть слишком рискованной.