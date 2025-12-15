  • Спортс
  • В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)

В «Реале» недовольны пассивностью юристов RFEF и Ла Лиги в суде по делу Негрейры.

В «Реале» недовольны действиями юристов Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации во время выступления Жоана Лапорты в суде по «делу Негрейры».

Президент «Барселоны» дал показания в суде 12 декабря. В тот же день показания дали бывшие тренеры каталонцев Луис Энрике («ПСЖ») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»). Сообщалось, что вопросы Лапорте задавали в том числе представители «Реала», выступающего в качестве частного обвинителя.

По информации As, представлявшая RFEF Беатрис Сейхо не задала Лапорте ни одного вопроса. Юрист Франсиско Мартинес, представлявший в суде Ла Лигу, спросил лишь о том, действительно ли сын Негрейры сопровождал судей на «Камп Ноу». При этом юристы «Реала» задали около 12 вопросов.

Сообщается, что в «Реале» считают, что пассивность Ла Лиги и RFEF говорит об «отсутствии у них заинтересованности докопаться до сути дела». Однако поведение юристов лиги и федерации не удивило мадридцев – его считают логичным на фоне публичных высказываний президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и заявления действующего главы CTA Франа Сото о том, что дело Негрейры следует «забыть и оставить позади».

Отмечается, что «Реал» намерен остаться частным обвинителем до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по делу.

