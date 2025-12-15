Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров выступил против приглашения в Мир РПЛ «второсортных иностранцев».
– Для тебя возвращение Саламыча (Станислава Черчесова – Спортс’‘) – важный момент?
– Когда [в РПЛ] приходят тренеры с большим именем, которые знают, чего хотят, на них приятно смотреть, нежели когда пытаются привезти каких-то второсортных иностранцев. Доверяют им полностью, мы это хаваем, терпим, а потом все равно выгоняем.
Польза от прихода Морено [в «Сочи»], еще парочки человек? Да никакой пользы, – сказал Быстров.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
