Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет с 5 передачами в матче плей-офф НХЛ. Рекорд у Лейнонена и Гретцки (по 6)

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет с 5 передачами в матче плей-офф НХЛ.

Капитан « » сделал ассистентский пента-трик в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (7:4, 1-0). Его признали второй звездой встречи.

27-летний канадец стал первым игроком лиги, кому удалось такое достижение в XXI веке.

В прошлый раз 5 результативных передач в матче плей-офф сделал Джефф Куртнолл из «Сент-Луиса» в 1998 году. Он набрал 6 (1+5) очков в матче с «Лос-Анджелесом» (8:3) в первом раунде.

Рекорд лиги – 6 передач в матче плей-офф – был установлен Микко Лейноненом из «Рейнджерс» в 1982 году (в игре первого раунда с «Филадельфией» – 7:3) и повторен из «Эдмонтона» в 1987 году (в игре первого раунда с «Лос-Анджелесом» – 13:3).

В регулярном чемпионате раздал 100 результативных передач в 76 играх. Он разделил первое место среди лучших ассистентов с Никитой Кучеровым из «Тампы» (100 передач в 81 игре).