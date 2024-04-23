Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет с 5 передачами в матче плей-офф НХЛ. Рекорд у Лейнонена и Гретцки (по 6)

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Джефф Куртнолл Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 26 лет с 5 передачами в матче плей-офф НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский пента-трик в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0). Его признали второй звездой встречи. 

27-летний канадец стал первым игроком лиги, кому удалось такое достижение в XXI веке.

В прошлый раз 5 результативных передач в матче плей-офф сделал Джефф Куртнолл из «Сент-Луиса» в 1998 году. Он набрал 6 (1+5) очков в матче с «Лос-Анджелесом» (8:3) в первом раунде.

Рекорд лиги – 6 передач в матче плей-офф – был установлен Микко Лейноненом из «Рейнджерс» в 1982 году (в игре первого раунда с «Филадельфией» – 7:3) и повторен Уэйном Гретцки из «Эдмонтона» в 1987 году (в игре первого раунда с «Лос-Анджелесом» – 13:3). 

В регулярном чемпионате Макдэвид раздал 100 результативных передач в 76 играх. Он разделил первое место среди лучших ассистентов с Никитой Кучеровым из «Тампы» (100 передач в 81 игре). 

21 комментарий
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Машина. Уже давно заслужил кубок Стэнли. Но вот вратарская линия............
+20
-2
+18
как же он хочет этот кубок
+16
-1
+15
Это ещё он не вышел на лёд, когда ЛАК снял вратаря. Он и в регулярке всего 5 очков набрал в пустые ворота.
+15
-2
+13
И всё время под раздачу попадают несчастные Лос-Анджелес
+8
-1
+7
Гений.
+7
-1
+6
Такими темпами рекорд Гретцки в плей-офф побьёт
+5
0
+5
Это ему все поддавались, чтобы Мак догнал Куча! Хотя, подождите...
+6
-2
+4
Вот капитан, так капитан! Не то, что некоторые!!!
+6
-2
+4
Лол, загуглил про этого Лейнонена, он в первом матче 6 ассистов сделал, а потом за 6 оставшихся матчей ни одного)
+5
-1
+4
Лос-Анджелес в ПО нужен чисто чтоб МакДи себе статку набил. Ойлерс на таком чилле играли сегодня, будто это не плей-офф, а предсезонка какая-то. Я думал, они щас на скамейке кальян курить начнут всей командой
+9
-6
+3
Ответ Антон Никитин
Лос-Анджелес в ПО нужен чисто чтоб МакДи себе статку набил. Ойлерс на таком чилле играли сегодня, будто это не плей-офф, а предсезонка какая-то. Я думал, они щас на скамейке кальян курить начнут всей командой
В прошлом году против будущего победителя Вегаса 10 очков в 6 играх; за год до этого против будущего победителя Колорадо 7 очков в 4, против Калгари 12 в 5. Как мы видим - все команды нужны для этого, видимо.
+3
0
+3
В первый раз слышу про какого то Лейнонена
+3
-1
+2
Пахаг,Азфотки,Василька-лица к осмотру приготовить!
+2
0
+2
Макдевище
+3
-2
+1
Похоже Коннор нацелился на рекорд по передачам или даже по очкам в ПО. Если Ойлерз возьмут КС то ему вольно-невольно придется превзойти достижение Гретцки.
+1
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Гретцки не только пасы отдавал ,но и забивал много.Посмотрим как дальше у Эдмонтона пойдёт.1 раунд обязаны проходить.
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Должен всплыть солнечный, кто весь сезон сравнивал количество шайб у Сани и у Макдевида)
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Заслужил не заслужил, покажет игра и особенно командная, да в некоторых матчах понадобится и мастерство отдельных игроков, как сегодня, ЛА при всем к ним уважении не главный соперник нефти
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Эх чутка не хватило до рекорда, а ведь одну передачу с него переписали
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Старт супер. Начало - Плэйоффный "Макгуч" )Он просто хорошо настроился, а его друганам просто грех было не забивать, даже не беря в расчет игру ЛАКов). Но Скиннер свои дежурные пропускает.
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