Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»

Александр Головин: Тчуамени никогда не нравился – дальше 20 метров пас не отдает.
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин раскритиковал бывшего партнера по команде, опорника «Реала» Орельена Тчуамени.
В выпуске «FONTour Европа» Головина попросили составить рейтинг из футболистов, с которыми он играл в «Монако». Российский полузащитник поставил Тчуамени на последнее место.
– Мне никогда он не нравился. И до сих пор не нравится. Вообще не мог пас отдать на 20 метров!
– Как в «Реале» оказался?
– Да он так же не отдает там дальше, – сказал Головин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Fonbet
