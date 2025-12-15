  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
112

Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»

Александр Головин: Тчуамени никогда не нравился – дальше 20 метров пас не отдает.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин раскритиковал бывшего партнера по команде, опорника «Реала» Орельена Тчуамени.

В выпуске «FONTour Европа» Головина попросили составить рейтинг из футболистов, с которыми он играл в «Монако». Российский полузащитник поставил Тчуамени на последнее место.

– Мне никогда он не нравился. И до сих пор не нравится. Вообще не мог пас отдать на 20 метров!

– Как в «Реале» оказался?

– Да он так же не отдает там дальше, – сказал Головин.

Что делать с Хаби Алонсо?39106 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoОрельен Тчуамени
logoМонако
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин потратил на скины в играх более 4 млн рублей: «Это как биржа»
15 декабря, 08:55
Александр Головин: «В РПЛ Батраков точно знает, что будет играть, а в Европе придется доказывать каждую тренировку. Если он хочет расти в конкурентной среде, надо уходить»
14 декабря, 21:34
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
14 декабря, 20:23
Главные новости
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». 1:1 – Жоржиньо забил Матвею с пенальти! Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена России в 2025-м – выбирайте топ-3
19 минут назад
Экс-финансист «Барсы» Тускетс о деле Негрейры: «Выплаты не влияли на спортивные результаты. «Реалу» благоволили больше – посмотрите на число пенальти и желтых карточек»
30 минут назад
«МЮ» пожаловался на Марокко в ФИФА после неучастия Мазрауи в матче с «Борнмутом» из-за Кубка Африки. Федерация поддерживает сборную, так как просила отпустить игроков за 7 дней
56 минут назад
Финал ЧМ-2030 может пройти на «Бернабеу». В пользу «Реала» говорят отношения между Пересом и Инфантино, привлекательность бренда и модернизация стадиона
сегодня, 18:15
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 18:01Live
Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»
сегодня, 17:57
«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года
сегодня, 17:44Видео
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
сегодня, 17:10
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Петржела о Соболеве: «Он точно не лишний в «Зените», таких нападающих с российским паспортом мало. Избавляться от него не нужно»
5 минут назад
Экс-форвард «Реала» Эснайдер о смерти сына в Рождество: «Жизнь была жестока ко мне только однажды, и я никогда этого не прощу. Вот это тяжело, все остальное – ерунда»
11 минут назад
Гласнер о продлении контракта с «Пэлас»: «Не знаю, сколько клубов я «тренировал» за последние 3 месяца, но я все еще здесь. Сейчас мы обсуждаем матчи и трансферы, а не мое будущее»
20 минут назад
«Бавария» наказана закрытием трибун «Альянц Арены» и штрафом в 116 тысяч евро за поведение фанатов на матчах ЛЧ со «Спортингом» и «Арсеналом»
37 минут назад
«Талавера» – «Реал». Мбаппе, Эндрик, Гюлер, Лунин, Мастантуоно играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
42 минуты назад
Ситуацию с документалкой про Винисиуса могут уладить во внесудебном порядке, сообщил гендиректор «Валенсии». В субтитрах написано «обезьяна», хотя фанаты кричали «дурак»
48 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». 1:2 – Гризманн забил на 16-й, Распадори – на 20-й. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
«Зенит» стал более черствым, как булка хлеба. Брать очки им уже тяжело, нет шарма. В команде нет явного лидера, как Малком». Ташуев о петербуржцах
сегодня, 18:24
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Вера о переходе в «Локомотив»: «Давно хотел сюда, и это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал»
сегодня, 18:15