Мэттьюс стал автором победной шайбы во 2-м матче серии с «Бостоном», набрав 1+2. Форвард прервал серию из 6 игр без голов в плей-офф

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил победную шайбу во 2-м матче серии с «Бостоном».

Форвард «Торонто» набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (3:2, 1-1). 

26-летний американец прервал серию из 4 игр без очков и 6 игр без голов в розыгрышах плей-офф НХЛ

Он не забросил ни одной шайбы в серии второго раунда с «Флоридой» (1-4) в прошлом году, а также в первом матче текущей серии. 

Мэттьюс – действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» (69 шайб в 81 игре в завершившемся регулярном чемпионате). 

Сегодня он повторил личный рекорд по числу баллов за результативность в кубковом матче. 

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2 комментария
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Ещё и у своих ворот подчистил. Крутой
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