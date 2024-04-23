Мэттьюс стал автором победной шайбы во 2-м матче серии с «Бостоном», набрав 1+2. Форвард прервал серию из 6 игр без голов в плей-офф
Остон Мэттьюс забросил победную шайбу во 2-м матче серии с «Бостоном».
Форвард «Торонто» набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (3:2, 1-1).
26-летний американец прервал серию из 4 игр без очков и 6 игр без голов в розыгрышах плей-офф НХЛ.
Он не забросил ни одной шайбы в серии второго раунда с «Флоридой» (1-4) в прошлом году, а также в первом матче текущей серии.
Мэттьюс – действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» (69 шайб в 81 игре в завершившемся регулярном чемпионате).
Сегодня он повторил личный рекорд по числу баллов за результативность в кубковом матче.