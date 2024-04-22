Терри и Энди Коул включены в Зал славы АПЛ

Энди Коул и Джон Терри были введены в Зал славы Премьер-лиги.

Пятикратные чемпионы Премьер-лиги Энди Коул («Манчестер Юнайтед») и Джон Терри («Челси») были введены в Зал славы Английской Премьер-лиги.

Их выбрали из 15 бывших игроков после того, как голоса болельщиков были объединены с голосами членов комиссии по присуждению наград Премьер-лиги.

Вместе с Эшли Коулом, который также удостоился подобной чести в этом году, они стали 23-м и 24-м членами Зала славы.

«Очень благодарен за включение. Я отдавал всего себя, когда выходил на поле, и по-настоящему горжусь таким признанием.

Мне повезло делить раздевалку с множеством топ-игроков. Быть капитаном такого клуба, как «Челси», и достичь того, чего мы добились как команда, было очень важно для меня», – сказал Джон Терри.

В Зал славы АПЛ могут войти люди, которые добились исключительных успехов и внесли значительный вклад в развитие Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году.

С 2021 года в него были введены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.