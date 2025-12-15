Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
Экс-арбитр Бурруль о падении Винисиуса: его сбили, когда он был с мячом.
Экс-арбитр Ла Лиги Альфонсо Перес Бурруль считает, что после падения Винисиуса Жуниора в штрафной «Алавеса» следовало назначить пенальти.
Вингер «Реала» упал в штрафной соперника на 86-й минуте матча Ла Лиги (2:1) упал после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.
«Бразилец контролировал мяч, но был сбит Тенальей. Если судья посчитал, что он симулировал, то должен был показать желтую карточку», – сказал Бурруль в эфире Radio Marca.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
