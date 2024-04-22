Федун об РПЛ: «Лига слабая. «Ростов» и «Спартак» играли в стиле «бей-беги». Находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать» 

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун считает, что уровень Мир РПЛ падает.

«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал.

Лига слабая. И в матче «Ростов» – «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». 

Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», – сказал бывший владелец «Спартака».

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49 комментариев
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У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
+87
-9
+78
Плохо не то, что мы оказались в заднице, а то что мы в ней начинаем обустраиваться.
+53
-6
+47
Ответ Детрит
У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
Так это во всех сферах без исключения системы нет нигде
+32
-14
+18
При чем здесь изоляция? До этого как-будто феерия была. Вот любят наши миллиардеры жаловаться, условия не те, ситуация не та, нет уже той маржи, которая была в 90-е.
+24
-6
+18
При чем тут изоляция? Советский футбол до конца 50ых тоже варился сам в себе. Но все помнят турне в Англию, евро 60. Вопрос подготовки внутри. Школы, система перехода во взрослый футбол.
+13
-6
+7
Ответ evgen123
А она была система подготовки молодых футболистов? Люди только зарабатывали, как в последний раз, минимум вложений, максимум прибыли. Долгосрочное развитие это не при диком капитализме, который был в молодой России.
ну, условные Аршавин и Павлюченко воспитывались уже в России. Понятно, что на багаже Аленич... Ой, СССР, но все-таки багаж этот был, можно было бы его сохранить. То поколение игроков было на голову сильнее нынешних кудесников мяча. Но, да, капитализму это оказалось не нужно. Проще было выжать все соки из материальной базы, а потом тупо ввести лимит на легионеров.
+8
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+6
Я не понимаю подобные разговоры про изоляцию и что из-за этого команды плохо играют. Вот так послушаешь и можно подумать что до изоляции был высокий уровень и т.д и т.п. Ничего не изменилось, как был низкий уровень таким он и остался, с той лишь разницей что теперь нет унижений на международной арене. Российский футбол стал слабым задолго до изоляции. А то нашли понимаешь "отмазку".
+8
-3
+5
Ответ evgen123
При чем здесь изоляция? До этого как-будто феерия была. Вот любят наши миллиардеры жаловаться, условия не те, ситуация не та, нет уже той маржи, которая была в 90-е.
как минимум было с чем сравнить и стимулы были. Сейчас какой смысл в местах после третьего? Ну, кроме их премиальных
+6
-1
+5
Ответ Детрит
У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
Из всего текста соглашусь только с тем, что потеряна система подготовки молодых... Все остальное можно отнести абсолютно к любой лиге, даже к АПЛ... 🤷‍♂️
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Если Федун что то говорит,то все наоборот.Как он разбирается в футболе,наблюдали 20 лет.
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Мнение этого профессионала в среде спортивных функционеров очень важно. Одно чемпионство при нём похоже говорит о том , что очень сильные конкуренты были .
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Срываю покровы, недорого! - Л.А. Федун.
Надо сказать, что в 90е играли ещё советские футболисты, и уж чем-чем, а футбольным мастерством они обладали и группы в ЛЧ выигрывали и англичан обыгрывали не раз, и это были не Спартак или Динамо.
Обиделся, что не подружился с новой реальностью, вот и набрасывает.
+2
0
+2
Ответ Детрит
ну, условные Аршавин и Павлюченко воспитывались уже в России. Понятно, что на багаже Аленич... Ой, СССР, но все-таки багаж этот был, можно было бы его сохранить. То поколение игроков было на голову сильнее нынешних кудесников мяча. Но, да, капитализму это оказалось не нужно. Проще было выжать все соки из материальной базы, а потом тупо ввести лимит на легионеров.
Я бы сказал, что то поколение - в основном заслуга конкретного тренера. Те же Аршавин и компания - это спасибо прежде всего Морозову. Петржеле тоже, но в первую очередь Морозову. Костяк ЦСКА - это заслуга Газзаева. А по сути это и была та самая сборная нулевых, которая себя показала
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Если Федун что то говорит,то все наоборот.Как он разбирается в футболе,наблюдали 20 лет.
А ты считаешь что лига сильная? И в чём сила?
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
Если Федун что то говорит,то все наоборот.Как он разбирается в футболе,наблюдали 20 лет.
типа вчера кружева плели?
+4
-3
+1
Ответ evgen123
При чем здесь изоляция? До этого как-будто феерия была. Вот любят наши миллиардеры жаловаться, условия не те, ситуация не та, нет уже той маржи, которая была в 90-е.
Согласен! Что мешает создать команду,которая даже на внутренней арене будет играть в привлекательный футбол и отгружать всем авоську ! Но нет,теперь отговорка - мы без еврокубков!) да с таким футболом и слава Богу , что без них!
+1
0
+1
Ответ Детрит
У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
Браво, снимаю шляпу 🎩
+2
-1
+1
Ответ Детрит
У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
А она была система подготовки молодых футболистов? Люди только зарабатывали, как в последний раз, минимум вложений, максимум прибыли. Долгосрочное развитие это не при диком капитализме, который был в молодой России.
+8
-7
+1
Нормальный уровень. В условиях изоляции можно было бы 3-4 стадиона построить для футбольных городов приличных, базы футбольные, поля. Это было бы лучшее вложения в наш футбол. В Российском футболе есть проблемы, которые нужно решать.

Рано или поздно вернут. Англия 5 сезонов хоть и по другим причинам, но в Еврокубках не играла.
+3
-2
+1
Почему по мнению этого господина уровень в 96м резко упал, типа в 93-94 годах он был на десять порядков выше?
+1
0
+1
Ответ Детрит
У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
Ничего Карасёв не умеет
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Ответ SkSK
При чем тут изоляция? Советский футбол до конца 50ых тоже варился сам в себе. Но все помнят турне в Англию, евро 60. Вопрос подготовки внутри. Школы, система перехода во взрослый футбол.
тогда и профессионального спорта фактически не было, а на уровне любителей можно конкурировать за счет большего таланта и/или здоровья. А сейчас разница в подготовке колоссальная
0
0
0
Ответ SkSK
При чем тут изоляция? Советский футбол до конца 50ых тоже варился сам в себе. Но все помнят турне в Англию, евро 60. Вопрос подготовки внутри. Школы, система перехода во взрослый футбол.
Абсолютно нерелевантное сравнение.

До конца 50-ых футбол варился сам в себе не только в СССР, а во всем мире.
В 2020-ых так не получится.
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Ответ Мукунку хороший
А ты считаешь что лига сильная? И в чём сила?
Я считаю что такая же как и пре Федуне была,но тогда он помалкивал.
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Как все старо в мире. Каждый , аллигарх, мнит себя Наполеоном....
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Может быть, лига и слабая, даже очень слабая, но ведь как похорошел российский футбол, да и весь российский спорт, да что там спорт - вся жизнь, - за последние два года! Этого не видят только незрячие, да.
+2
-2
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Деградация полнейшая
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Ответ Детрит
У нас не только лига слабая. У нас потеряна система подготовки молодых футболистов, а в клубных академиях процветает блат и кумовство. У нас на всю страну один Карасев умеет работать на футбольных матчах. У нас руководство РФС, для которого РФС это хобби, на которое едва ли всерьез находится время после основной работы. У нас на экране в качестве экспертов выступают Быстров и Давыдов. А еще при каждом удобном случае отечественный "специалист" задвигает теорию, что "иностранцы не нужны". Сами довели до такого. И, Леонид Арнольдыч, не надо ни на кого пенять, вы сами в Исполком РФС входили многие годы. То есть приложили свою руку к тому, что сейчас называете слабой лигой.
Скромно умолчал, что и владельцы клубов - те ещё поцы. Не бывшие, конечно.
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Ответ Zenith forever
Деградация российского футбола привела к деградации многих футбольных болельщиков, особенно поклонника клуба Федуна. Ваши последние посты это наглядно демонстрируют, а ведь когда-то про футбол писали. Жаль очень.
я о футболе с фактами...
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Ответ сергей петров
Так это во всех сферах без исключения системы нет нигде
Айти
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