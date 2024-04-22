Федун об РПЛ: «Лига слабая. «Ростов» и «Спартак» играли в стиле «бей-беги». Находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать»
Леонид Федун считает, что уровень Мир РПЛ падает.
«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал.
Лига слабая. И в матче «Ростов» – «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги».
Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», – сказал бывший владелец «Спартака».
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Надо сказать, что в 90е играли ещё советские футболисты, и уж чем-чем, а футбольным мастерством они обладали и группы в ЛЧ выигрывали и англичан обыгрывали не раз, и это были не Спартак или Динамо.
Обиделся, что не подружился с новой реальностью, вот и набрасывает.
Рано или поздно вернут. Англия 5 сезонов хоть и по другим причинам, но в Еврокубках не играла.
До конца 50-ых футбол варился сам в себе не только в СССР, а во всем мире.
В 2020-ых так не получится.