Федун об РПЛ: «Лига слабая. «Ростов» и «Спартак» играли в стиле «бей-беги». Находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать» 

Леонид Федун считает, что уровень Мир РПЛ падает.

«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал.

Лига слабая. И в матче « » – «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги».

Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», – сказал бывший владелец « ».

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