«Интер» стал чемпионом Италии за 5 туров до конца сезона

«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии.

Сегодня команда тренера обыграла «Милан» (2:1) в дерби и завоевала скудетто.

Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков – его невозможно отыграть за 5 туров до окончания Серии А.

В последний раз « » становился чемпионом страны в сезоне-2020/21. В турнире-2021/22 первым стал «Милан», а Серию А-2022/23 выиграл «Наполи».