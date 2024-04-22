«Интер» стал чемпионом Италии за 5 туров до конца сезона
«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии.
Сегодня команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Милан» (2:1) в дерби и завоевала скудетто.
Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков – его невозможно отыграть за 5 туров до окончания Серии А.
В последний раз «Интер» становился чемпионом страны в сезоне-2020/21. В турнире-2021/22 первым стал «Милан», а Серию А-2022/23 выиграл «Наполи».
Крутая банда собралась, под руководсвом Индзаги!
Такой Интер нам нужен!))
P.S Концовка огонь! 💥💥💥
Не понял, про какие 58 лет говорил Черданцев?
ИИИИИИИИИИНТЕЕЕЕЕЕЕЕЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Команда по настоящему достоина титула!
Поздравлю Индзаги!
Как болельщик серии А, ожидал увидеть Интер в финале Лиги чемпионов, но видно в следующий раз.