«Интер» стал чемпионом Италии за 5 туров до конца сезона

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии.

Сегодня команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Милан» (2:1) в дерби и завоевала скудетто.

Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков – его невозможно отыграть за 5 туров до окончания Серии А.

В последний раз «Интер» становился чемпионом страны в сезоне-2020/21. В турнире-2021/22 первым стал «Милан», а Серию А-2022/23 выиграл «Наполи».

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34 комментария
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Всех болельщиков Интернационале с победой в Серии А!!!
Крутая банда собралась, под руководсвом Индзаги!
Такой Интер нам нужен!))

P.S Концовка огонь! 💥💥💥
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+50
Нерадзурри с юбилейным чемпионством!Заслужили.
+18
-1
+17
Всех болельщиков Интера с заслуженным чемпионством. В этом сезоне у вас отличная команда с соответствующим тренером. Надеюсь в следующем сезоне серии А будет больше интриги.
+16
-3
+13
Чёрно-синих с двадцатым чемпионством и со второй звездой! 🏆⭐⭐
+12
0
+12
Всех болельщиков Интера с чемпионством. Одна из сильнейших команд в Европе в этом сезоне. Весну подопечные Индзаги и лично Лаутаро проводят не так ярко, как осень, но конкурентов у них в Италии сейчас нет.
Не понял, про какие 58 лет говорил Черданцев?
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Стать чемпионом, да ещё и в дерби 🔥
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Концовка была хороша, Милан не просто очередной матч играл, он всеми способами пытался не допустить этого, и чемпионство в таком матче, еще ценнее
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Чужие достижения нужно уважать. Интер был лучшей командой этого сезона сериала. Мои поздравления фанатам с ⭐️⭐️
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Форца Интер, с победой болельщиков Интера, урааа, я тож в Италии за Интер🔵⚪️
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По делу. На голову сильнее всех.
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⭐️⭐️
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Всех черно-синих с чемпионством! Симоне с долгожданным почином)
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Милан обошли по чемпионствам, поздравляю
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Ответ Злой Руся
Всех болельщиков Интернационале с победой в Серии А!!! Крутая банда собралась, под руководсвом Индзаги! Такой Интер нам нужен!)) P.S Концовка огонь! 💥💥💥
Спасибо! Главное, чтобы не сбавили в следующем сезоне!
+3
0
+3
ИИИИНТТТТЕЕРРРРР ЧЕМПИОННННН!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ ДОРОГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ И ФАНАТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ИИИИИИИИИИНТЕЕЕЕЕЕЕЕЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+5
-2
+3
Индзаги молодец! С победой!
+5
-2
+3
Вторая звезда на форму. Всех поздравляю ⚫️🔵
+3
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+2
Ответ teddy10
Всех болельщиков Интера с чемпионством. Одна из сильнейших команд в Европе в этом сезоне. Весну подопечные Индзаги и лично Лаутаро проводят не так ярко, как осень, но конкурентов у них в Италии сейчас нет. Не понял, про какие 58 лет говорил Черданцев?
58 лет назад было десятое чемпионство и первая звезда. Видимо
+3
-1
+2
С победой всех фанов Интера!!!
Команда по настоящему достоина титула!
+2
0
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Конец огненный. Калабрия псих конечно
+1
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Поздравляю болельщиков Интера!
Поздравлю Индзаги!
Как болельщик серии А, ожидал увидеть Интер в финале Лиги чемпионов, но видно в следующий раз.
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Ответ Palacio8
Чёрно-синих с двадцатым чемпионством и со второй звездой! 🏆⭐⭐
Спасибо
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
💩💩
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Ответ Inter93
ИИИИНТТТТЕЕРРРРР ЧЕМПИОННННН!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ ДОРОГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ И ФАНАТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИИИИИИИИИИНТЕЕЕЕЕЕЕЕЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И тебя!
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Ответ Игорь Горочкин
58 лет назад было десятое чемпионство и первая звезда. Видимо
Да, вероятно. 10-е чемпионство было в 1966-м году
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Молодцы, ребята, с чемпионством!
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Интер - с победой! Персональные поздравления Индзаги!
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«Повторите Мадоннине, кто чемпион, а кто плакса».
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Какой же чердак дно, у Де Врея уже было чемпионство с Интером, Зоммер выиграл до этого большое чемпионство с Баварией , и лично для меня ЛЧ была бы важнее второй звезды, поэтому требл был гораздо важнее
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⚫🔵🇮🇹⚫🔵🇮🇹⚫🔵🇮🇹⭐⭐
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