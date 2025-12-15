«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
«Локомотив» выиграл «Путь Будущего»-2025.
В декабре прошел турнир «Путь Будущего», организованный академией «Локомотива». В международном турнире участвовали команды 2014 года рождения.
В группу А по итогам жеребьевки попали «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также «Нефтчи». В группу Б – «Локомотив», «Чертаново», «Динамо-Минск» и «Академия футбола им. Ю.П. Семина» из Орла.
«Путь Будущего» проходил в течение пяти дней. В финале турнира встретились «Локомотив» и «Динамо-Минск». В решающем матче победу со счетом 3:0 одержал «Локомотив». По итогам турнира Иван Делов был признан лучшим игроком, а Антон Калошин – лучшим тренером.
Фото: fclm.ru/news
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Локомотива»
