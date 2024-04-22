Де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы в класико. У хавбека «Барсы» растяжение связок голеностопа
Френки де Йонг выбыл до конца сезона после травмы в класико.
Полузащитник «Барселоны» травмировался в добавленное время 1-го тайма матча с «Реалом» (3:2) в результате столкновения с Федерико Вальверде, который пытался пробить по воротам. Де Йонга унесли с поля на носилках, вместо него на поле вышел Педри.
Как передает Diario Sport, по результатам сегодняшнего медобследования у де Йонга диагностировано растяжение связок правого голеностопа.
Восстановление полузащитника займет около пяти недель – таким образом, Френки больше не сыграет за «Барселону» в нынешнем сезоне, однако ожидается, что он будет готов сыграть на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.
Со статистикой выступлений Френки де Йонга можно ознакомиться здесь.
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И на Камп Ноу в том числе!
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Сам себя не пожалел, тем более, только недавно восстановился после травмы, еще хрупкое здоровье, в итоге травма такая, а летом Барса еще попросит снизить зарплату.
Не было нужны так играть, все равно удар сильно мимо летел, и это было видно по размаху уже.
Жаль Френки, боюсь, что на Евро не сможет быть в хорошей форме.
Видимо, Френки не обратил внимания на Вальверде, потому что голеностоп у него был явно расслаблен.
Ещё за пару секунд до стыка было видно, что Феде далеко отпустил мяч, ускорился и будет идти до конца.
Здоровья Френки, главное, чтобы к Евро был готов.