Де Йонг выбыл до конца сезона из-за травмы в класико. У хавбека «Барсы» растяжение связок голеностопа

Теги сборная Нидерландов по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Френки де Йонг Федерико Вальверде Класико Здоровье Евро-2024 Футбол

Френки де Йонг выбыл до конца сезона после травмы в класико.

Полузащитник «Барселоны» травмировался в добавленное время 1-го тайма матча с «Реалом» (3:2) в результате столкновения с Федерико Вальверде, который пытался пробить по воротам. Де Йонга унесли с поля на носилках, вместо него на поле вышел Педри.

Как передает Diario Sport, по результатам сегодняшнего медобследования у де Йонга диагностировано растяжение связок правого голеностопа.

Восстановление полузащитника займет около пяти недель – таким образом, Френки больше не сыграет за «Барселону» в нынешнем сезоне, однако ожидается, что он будет готов сыграть на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

Со статистикой выступлений Френки де Йонга можно ознакомиться здесь.

49 комментариев
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Здоровье Френки✊
+25
-1
+24
Здоровья Френки!В трансляции не было видно,на фото жутко выглядит...
https://ibb.co/cJzjNhK
+19
0
+19
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
Только Бернабеу может гудить когда мяч попадает в живот игрока соперника требуя пенальти
+52
-33
+19
До конца сезона звучит угрожающе, если не знать, что остался месяц. Здоровья Фрэнки.
+12
0
+12
Так болельщики как раз адекватные на фоне толп отбитых Валенсии, Атлетико и вашей БЧК. Соперникам аплодируют. Оскорблениями не злоупотребляют. Вспомни Фермина после гола и куда он залез. Сделай такое Винисиус, уже бы вой стоял на всю Испанию.
+13
-6
+7
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
+45
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+5
Вот теперь подлечиться Френки и летом с новыми силами в Баварию прямиком :))
+9
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Ответ mjordan
Феерическмй бред по обоим пунктам.
Реал вчера аплодировал поддерживая Френки. Реал аплодировал Ямалю, Месси и Роналдиньо, а вот теперь парируй
+8
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+5
Ответ Таалайбек Утуров
Только Бернабеу может гудить когда мяч попадает в живот игрока соперника требуя пенальти
Только Месси может со своей дури лупить по болельщикам на трибунах психуя, что у него ничего не получается в Класико.
+11
-7
+4
Ответ vcaireac
Здоровья Френки!В трансляции не было видно,на фото жутко выглядит... https://ibb.co/cJzjNhK
Когда вроде и лайк надо поставить за фотку, но надо заодно и пояснить, что лайк за фотку, а не за то,что на ней ..
+5
-1
+4
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
Блин, ты серьезно в это веришь?))
Зайди в Гугл и проверь!)
Аплодируют в таких случаях практически на всех стадионах мира!)
И на Камп Ноу в том числе!
У тебя там от фанатства, что в голове происходит ?
+4
0
+4
Ответ Влад Аронофски
Реал вчера аплодировал поддерживая Френки. Реал аплодировал Ямалю, Месси и Роналдиньо, а вот теперь парируй
Ямалю за игру в сборной апплодировали. Месси не апплодировал Сантьяго. Только Рону получается. А кому может КампНоу апплодировать? Виниссиусу или Роналду? Они же почтоянно издевательски и провокационно ведут себя.
+7
-3
+4
видел же, что там был Феде Вальверде, лютый типок, который из Уругвая, кремень, зачем шел против него?

Сам себя не пожалел, тем более, только недавно восстановился после травмы, еще хрупкое здоровье, в итоге травма такая, а летом Барса еще попросит снизить зарплату.

Не было нужны так играть, все равно удар сильно мимо летел, и это было видно по размаху уже.

Жаль Френки, боюсь, что на Евро не сможет быть в хорошей форме.
+4
-1
+3
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
Еще Ливерпуль поддержали, спев YNWA после матча ЛЧ
+6
-3
+3
уже вообще пофиг, бороться не за что , пусть хоть барса Б играет
+2
0
+2
Ответ M93
Так болельщики как раз адекватные на фоне толп отбитых Валенсии, Атлетико и вашей БЧК. Соперникам аплодируют. Оскорблениями не злоупотребляют. Вспомни Фермина после гола и куда он залез. Сделай такое Винисиус, уже бы вой стоял на всю Испанию.
винисиус это постоянно делает
+5
-3
+2
Ответ Abdul Aziz
Ямалю за игру в сборной апплодировали. Месси не апплодировал Сантьяго. Только Рону получается. А кому может КампНоу апплодировать? Виниссиусу или Роналду? Они же почтоянно издевательски и провокационно ведут себя.
а ещё Бернабеу аплодировал Иньесте
+2
0
+2
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
Представь, только в Мадриде живут люди, а в Барселоне живут жив.отные) Владик, ты еще слишком юн, чтобы рассуждать)
+3
-1
+2
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
Посмотри на представителей Барселоны на спортсе, вечно недовольные и страшно завистливые. Тоже самое происходит и на Камп Ноу, у них просто нет яиц для этого, у большинства из них.
+5
-3
+2
идеальный шторм у Барсы
+2
0
+2
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
Феерическмй бред по обоим пунктам.
+13
-12
+1
Ответ M93
Так болельщики как раз адекватные на фоне толп отбитых Валенсии, Атлетико и вашей БЧК. Соперникам аплодируют. Оскорблениями не злоупотребляют. Вспомни Фермина после гола и куда он залез. Сделай такое Винисиус, уже бы вой стоял на всю Испанию.
Угарно что ты пишешь это после игре, в которой Винисиус реализовав левую пенку праздновал перед болельщиками соперника
+1
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Ответ Таалайбек Утуров
Только Бернабеу может гудить когда мяч попадает в живот игрока соперника требуя пенальти
В динамике могли не разглядеть, бывает
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+1
Ответ Влад Аронофски
только Сантьяго Бернабеу может поддерживать аплодисментами игрока соперника , который получил травму. Только Сантьяго Бернабеу может аплодировать игроку соперника, который проводит выдающийся матч. А вот Камп Ну не может, никогда не может
это ты так Виниссиуса поддерживаешь?
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Все могло закончиться куда хуже, это хорошо и для Френки и для Феде Вальверде. Аплодировал Де Йонгу вместе с Бернабеу, здоровья парню.
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Представляете мощь удара Вальверде и там хрупкая нога Френка…
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Как такой профи мог так слабо ногу поставить не понимаю
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Ответ Антон Орехов
В динамике не понятно.
Там четкий повтор был и не раз
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Ответ slavik12345
Угарно что ты пишешь это после игре, в которой Винисиус реализовав левую пенку праздновал перед болельщиками соперника
Не левую, а краине правую 🤣🤣🤣
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На повторе было видно, что это было очень жёстко.

Видимо, Френки не обратил внимания на Вальверде, потому что голеностоп у него был явно расслаблен.

Ещё за пару секунд до стыка было видно, что Феде далеко отпустил мяч, ускорился и будет идти до конца.

Здоровья Френки, главное, чтобы к Евро был готов.
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