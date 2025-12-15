Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили

Боссы «Милана» в ярости из-за судейства в матче с «Сассуоло».

Руководители «Милана» остались крайне недовольны работой главного арбитра матча против «Сассуоло».

Команда тренера Массимилиано Аллегри в воскресенье дома сыграла вничью с «Сассуоло » (2:2) в 15-м туре Серии А. Игру обслуживал Валерио Креццини.

На 57-й минуте рефери отменил гол хавбека «россонери» Кристиана Пулишича , который мог сделать счет 3:1. Рефери посчитал, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик нарушал правила на Фали Канде во время розыгрыша углового «Милана», подтолкнув игрока «Сассуоло» в спину.

Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» выразило недовольство из-за отмененного гола Пулишича, который, по мнению клуба, решающим образом повлиял на матч и итоговый результат.

Боссы «россонери» уверены, что это была ошибка судьи, а с преимуществом в два гола исход матча, скорее всего, был бы предрешен – «Милан» выиграл бы и продолжил лидировать в таблице. Сейчас команда на одно очко отстает от «Интера».

