Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что не получал предложений от топ-клубов.
– На 100% можно быть уверенными, что вы остаетесь тренером «Ахмата»? Или у вас есть сумма отступных?
– На 100% никогда ничего не бывает. И я о чем-то начинаю думать, когда на столе что-то есть. Сейчас я ни о чем не думаю. Кстати, я в «Милан» не перехожу, не знаете?
– Когда вы приходили в «Ахмат», проговаривали, что, если поступит предложение от топ-клуба, можете [уйти]?
– Если ты приходишь в клуб и начинаешь с ухода – это уже путь в никуда. Другое дело, что в любом контракте всегда все прописано. Я же не прошу каждый месяц другую зарплату – увеличить или уменьшить. В 1861 году, если мне память не изменяет, крепостное право отменили . Я же в «Ахмат» пришел? Пришел. Значит, будет пища – будем думать. Я не могу образно рассуждать.
Клуб может называться как угодно. Тебе принесут, позвонят или приедут – это ни о чем не говорит. Главное – понимание того, что дальше. Хорошо, вы большой клуб, но надо же что-то с ним делать, с этим большим клубом.
– «Зенит» – редкая команда, в которую вас сейчас не отправляют.
– Это подозрительно, кстати, – сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».