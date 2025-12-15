  • Спортс
  • Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
7

Станислав Черчесов: подозрительно, что слухи меня в «Зенит» не отправляют.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что не получал предложений от топ-клубов.

– На 100% можно быть уверенными, что вы остаетесь тренером «Ахмата»? Или у вас есть сумма отступных?

– На 100% никогда ничего не бывает. И я о чем-то начинаю думать, когда на столе что-то есть. Сейчас я ни о чем не думаю. Кстати, я в «Милан» не перехожу, не знаете?

– Когда вы приходили в «Ахмат», проговаривали, что, если поступит предложение от топ-клуба, можете [уйти]?

– Если ты приходишь в клуб и начинаешь с ухода – это уже путь в никуда. Другое дело, что в любом контракте всегда все прописано. Я же не прошу каждый месяц другую зарплату – увеличить или уменьшить. В 1861 году, если мне память не изменяет, крепостное право отменили . Я же в «Ахмат» пришел? Пришел. Значит, будет пища – будем думать. Я не могу образно рассуждать.

Клуб может называться как угодно. Тебе принесут, позвонят или приедут – это ни о чем не говорит. Главное – понимание того, что дальше. Хорошо, вы большой клуб, но надо же что-то с ним делать, с этим большим клубом.

– «Зенит» – редкая команда, в которую вас сейчас не отправляют.

– Это подозрительно, кстати, – сказал Черчесов в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
