НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Денвер» сыграет с «Лейкерс»

Теги результаты Кливленд Денвер Лейкерс Нью-Йорк Орландо Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Кливленд» встретится с «Орландо». «Нью-Йорк» примет «Филадельфию». «Денвер» сыграет с «Лейкерс».

 НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Вторые матчи

Кливленд – Орландо
Дата проведения
23 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

«Кливленд» ведет в серии – 1-0

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
23 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
23 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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Ответ JonJones
Матч жизни для Леброна С 2-0 уже вряд ли и если так будет, то шансов на 5 гайку уже не будет
У него шансы на пятую гайку будут только есть он в денвер на вет минимум подпишется
+7
0
+7
Матч жизни для Леброна

С 2-0 уже вряд ли и если так будет, то шансов на 5 гайку уже не будет
+1
-1
0
Кстати, а где простыни? Ещё ни одной не видел...
0
0
0
Вангую 15 перехватов Айзека, 30 кирпичей Митчелла и 80-79 в пользу Кавс
0
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0
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