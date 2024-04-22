НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Денвер» сыграет с «Лейкерс»
Сегодня пройдут три матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Кливленд» встретится с «Орландо». «Нью-Йорк» примет «Филадельфию». «Денвер» сыграет с «Лейкерс».
Первый раунд (до четырех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
«Кливленд» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 05.00, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
С 2-0 уже вряд ли и если так будет, то шансов на 5 гайку уже не будет