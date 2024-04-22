Серебряков, Грицюк, Толчинский, Карпухин и Дыняк – в окончательном составе «России 25» на майское турне с Казахстаном и Беларусью

Тренерский штаб сборной «России 25» назвал окончательный состав на турне в мае.

Лига Ставок Большой тур сборной пройдет с 2 по 11 мая.

Вратари: , , (все – СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин (« »).

Защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все – СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»).

Нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилев (все – СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо»).

Тренерский штаб: главный тренер Роман Ротенберг, тренеры Альберт Лещев (защитники, меньшинство), Евгений Корешков (нападающие, большинство), Константин Шафранов (защитники, большинство), Евгений Кетов, Алексей Бабинцев, тренеры вратарей Максим Соколов, Юрий Ключников, Андрей Комиссаров, тренеры по физической подготовке Максим Соколов, Артем Нехороших, Александр Трошин.

Команда проведет сбор в Новогорске с 22 по 29 апреля. 30 апреля сборная вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazakstan Hockey Open.

«Россия 25» проведет 5 матчей с 2 по 11 мая:

2 мая, Казахстан – Россия (Астана)

4 мая, Россия – Беларусь (Астана)

6 мая, Россия – Беларусь (Омск)

9 мая, Россия – Беларусь (Тула)

11 мая, Россия – Беларусь (Минск)