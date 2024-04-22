Серебряков, Грицюк, Толчинский, Карпухин и Дыняк – в окончательном составе «России 25» на майское турне с Казахстаном и Беларусью

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Тренерский штаб сборной «России 25» назвал окончательный состав на турне в мае.

Лига Ставок Большой тур сборной пройдет с 2 по 11 мая.

ВратариНикита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все – СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин («Югра»).

Защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все – СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»).

Нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилев (все – СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо»).

Тренерский штаб: главный тренер Роман Ротенберг, тренеры Альберт Лещев (защитники, меньшинство), Евгений Корешков (нападающие, большинство), Константин Шафранов (защитники, большинство), Евгений Кетов, Алексей Бабинцев, тренеры вратарей Максим Соколов, Юрий Ключников, Андрей Комиссаров, тренеры по физической подготовке Максим Соколов, Артем Нехороших, Александр Трошин.

Команда проведет сбор в Новогорске с 22 по 29 апреля. 30 апреля сборная вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazakstan Hockey Open.

«Россия 25» проведет 5 матчей с 2 по 11 мая:

2 мая, Казахстан – Россия (Астана)

4 мая, Россия – Беларусь (Астана)

6 мая, Россия – Беларусь (Омск)

9 мая, Россия – Беларусь (Тула)

11 мая, Россия – Беларусь (Минск)

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34 комментария
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Маловато что-то людей в тренерском штабе. Потянут ли?
+30
0
+30
Ответ Артём Сидо
Маловато что-то людей в тренерском штабе. Потянут ли?
Да уж. Скоро тренеров станет больше чем хоккеистов. Может потому, что главный ни хрена не соображает в хоккее? Иначе зачем? 12 человек насчитал. Только у вратарей 3 тренера.
+17
0
+17
Какое счастье из Торпедо никого!
+16
0
+16
12 тренеров. Что-то мало. Надо 25. Как раз для России 25
+13
0
+13
Радует то, что ни одного игрока из Спартака.
Также как и на зимних играх в декабре.
Знатно руководство Спартака Романа отшивает.
+12
-1
+11
Назвали бы уже СКА 25
+11
0
+11
Ротену беспокоиться не о чем. В тройку турнира войдёт по любому(((
+8
0
+8
А ведь могли уже в отпуск уйти,но нет- расширенный сбор СКА важнее)
+6
0
+6
Там тупо к СКА добавили по одному-двум игрокам с некоторых клубов, а штаб весь из СКА?..
Позор лютый.
+6
0
+6
у ска сборы уже что ли?
+5
0
+5
Ответ Артём Сидо
Маловато что-то людей в тренерском штабе. Потянут ли?
При таком штабе не ясно зачем Ротенберг вообще
+4
0
+4
Тренеров почти на полноценный состав хватит)
+4
0
+4
Хоккеисты с нетерпением ждут когда состав объявят и радуются, если их в составе нет...)
+4
0
+4
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
12 тренеров. Что-то мало. Надо 25. Как раз для России 25
Чтобы была система в кубе?))
+4
0
+4
Ответ Артём Сидо
Маловато что-то людей в тренерском штабе. Потянут ли?
Не потянут. Нужны отдельные тренеры по щелчкам, по кистевым броскам, по перелезанию бортика при смене
+3
0
+3
Кстати, из авто, которое прошлись катком по гениальной системы что-то игроков не вижу.
+3
0
+3
Да...супер серия будет!!!Это что за сборная?Пусть расшифруют что за цифра 25.Да и 12 тренеров на 35 игроков.Почему не 35?Каждому игроку по тренеру!!!
+2
0
+2
У СКА уже предсезонка началась???
+1
0
+1
Сборная тех-кто не смог отказать.
+1
0
+1
Тренеров больше, чем игроков... Раньше были супер серии СССР - Канада, сейчас обмельчали до Казахстана
+1
0
+1
Что-то многовато игроков из клубов, представляющих не Санкт-Петербург, как-то слишком даже.
Непорядок.
+1
0
+1
Ответ pchela79
Это да. Конюшков вроде бы после операции, а вот как Вася с этих смотрин соскочил? Кто-то ещё был из Торпедо в расширенном списке? Я просто запамятовал
Был ещё Гончарук.
0
0
0
Ответ Алексей Тор
Какое счастье из Торпедо никого!
Это да. Конюшков вроде бы после операции, а вот как Вася с этих смотрин соскочил? Кто-то ещё был из Торпедо в расширенном списке? Я просто запамятовал
0
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Ответ Петрович
Хоккеисты с нетерпением ждут когда состав объявят и радуются, если их в составе нет...)
10 баллов!
0
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Ответ Артем Рассанов
При таком штабе не ясно зачем Ротенберг вообще
свадебный генерал
0
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Ответ Ron Weasley
Цель сборной на эти матчи можно узнать?
Попасть в медали
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Ответ Андрей Балабаев
Не потянут. Нужны отдельные тренеры по щелчкам, по кистевым броскам, по перелезанию бортика при смене
класс
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Цель сборной на эти матчи можно узнать?
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беларусь, казахи, вхл а-ну быстро на колени перед королем хоккея!!!
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Список игроков на просмотровый сбор СКА
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