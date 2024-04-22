«Тревожно было, когда в Саратове работал. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале». Разин после 3-й победы над «Локомотивом»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Максим Карпов брань Илья Набоков Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги 3-й игры с «Локомотивом».

Клуб из Магнитогорска выиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина благодаря голу в овертайме (2:1 ОТ).

– Очень тяжелая игра. Приходилось много обороняться. Много ловили шайб на себя, впервые в плей‑офф мы выиграли этот компонент. Жаль, что пропустили в третьем периоде гол. Во втором периоде было много таких ситуаций, когда приходилось терпеть. После пропущенного гола была тяжелая ситуация, соперник вдохновился, но мы выстояли. В овертайме повезло, но везет сильнейшим.

– Набоков почти минуту без клюшки играл перед голом. Есть ли на этот случай протокол для полевых – что делать?

– Протокол обычно в другом месте составляют. Хоккей – очень быстрая игра. Инструктажа для полевых в такой ситуации нет. Конечно, кто‑то должен был поднять клюшку и передать вратарю. Но она лежала возле борта.

Был момент, когда Макс Карпов – опытнейший игрок – был рядом, я думал, что он ее поднимет. Но был очень тяжелый момент для команды, длинная смена в меньшинстве. Думаю, у ребят была гипоксия. Поэтому никто клюшку не поднял и не передал вратарю.

– Вы находитесь в шаге от Кубка. Нет ли у вас тревоги? Как этот шаг сделать?

– Тревожно мне было, когда я работал в Саратове. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале. Я не на расслабоне, но уже повторял, что являюсь уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется передать уверенность ребятам, чтобы они выходили играть в хоккей, полностью отдавая себя игре.

– Вы сдержанны на лавке, почти не радуетесь голам.

– Я могу объяснить свою сдержанность. В этом сезоне я раза четыре‑пять громко порадовался голам, и мы все эти игры проиграли. А сейчас я думаю, что не надо радоваться.

– Успокаивали ребят в раздевалке?

– После выигранных матчей я стараюсь сказать короткую речь, чтобы ребята восстанавливались, а дальше свои эмоции сами выпустят, – сказал Разин. 

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37 комментариев
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Разин топ.
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Зря он так про Саратов (. Мог бы и Кристалл поднять
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Конечно же он имел это в спортивном плане про Саратов
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+25
Ответ Андрей Синицын
Зря он так про Саратов (. Мог бы и Кристалл поднять
Так он его на плаву держал, куда поднять ? Вхл закрытая лига чтобы играть в Кхл нужен крупный спонсор, а не областной бюджет, но про Саратов так выразился стремно и неуважительно ,вобще то первый опыт работы зарекомендовал себя как тренер потом пошел дальше в Вхл была Ижсталь помню которую до финала довел, не всем же сразу клубы Кхл подавай
+21
-3
+18
Ответ адекватное мнение
как то не красиво по отношению к городу и жильцам. хотя доля правды есть, Саратов ещё то дно
Я так понял что он не про сам город, а про спортивную составляющую.
+10
-1
+9
Ответ Андрей Синицын
Зря он так про Саратов (. Мог бы и Кристалл поднять
Поднятие клуба не прерогатива ГТ
+11
-2
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень адекватный комментарий. Ничего лишнего, единственно про Саратов жестковато.
Что тут жесткого. Я вот играл в Самаре и сам самарский, но у нас есть футбол, а про хоккей говорят - Самара - хоккейное болото
+7
-3
+4
как то не красиво по отношению к городу и жильцам.
хотя доля правды есть, Саратов ещё то дно
+10
-6
+4
Очень адекватный комментарий.
Ничего лишнего, единственно про Саратов жестковато.
+4
-1
+3
Как приедет в САратов-облить его какахами)
+3
0
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Я кстати из Саратова. Привет вам из ****, господин Разин.
+3
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Какую хрень сказал про Саратов...
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Ответ Bansly
Скажу больше - того, что алкаши могут быть одновременно и тренерами
А чем тебе Назаров не угодил ? По моему это уже было раньше
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Саратов: - Сам ты ж...! Магнитогорск прям перед! )
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Ответ Bansly
Что против Димаса имеешь?
Много чего.
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Ну, про Саратов лишнее, целый город оскорбил
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Ответ Далер Гайнеев
Ну, про Саратов лишнее, целый город оскорбил
Ну так дыра реально же. Он же местных не оскорблял
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Никитин в наперстки играет,Разин в лото😂
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Хамское интервью типа Карпухи, что вижу, то и несу. Мимоходом обосрал красивейший город на Волге и его жителей...
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Красавчик Вы Андрей! Но Саратов город хороший)
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для плодотворной работы.
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насколько конечно разные по воспитанию и подбору слов тренеры..
Разин сначала скажет, потом подумает..
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нейтрален был к клубному хоккею, но после таких слов о городе, который (вроде) ничего плохого ему не сделал, да и вообще непонятно к чему был упомянут в негативном ключе, искренне пожелаю Локомотиву сбить спесь с этого заносчивого индюка и забрать Кубок!
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Ответ Сергей Орлов
В отличие от еле задавшего вопрос Ерыкалова.
Что против Димаса имеешь?
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С одной стороны, хотелось бы нового обладателя КГ в лице Локомотива, с другой - Разин выглядит предпочтительным победителем)
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Настоящий мужик. Не сладкий! Что думает, то и говорит
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Ну какой же Разин крутой! Если Разин выиграет Кубок, это будет квинтессенцией того, что топ игроки способны стать топ тренерами.
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Ответ Максим Седов
Ну какой же Разин крутой! Если Разин выиграет Кубок, это будет квинтессенцией того, что топ игроки способны стать топ тренерами.
Что в этом такого уникального? А Быков, Билялетдинов? Отличные игроки и топовые тренеры по меркам нашей лиги. Фёдоров вот только что два кубка выиграл как тренер.
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Магнитка сорвала джек-пот с Разиным.
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