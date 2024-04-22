«Тревожно было, когда в Саратове работал. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале». Разин после 3-й победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги 3-й игры с «Локомотивом».

Клуб из Магнитогорска выиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина благодаря голу в овертайме (2:1 ОТ).

– Очень тяжелая игра. Приходилось много обороняться. Много ловили шайб на себя, впервые в плей‑офф мы выиграли этот компонент. Жаль, что пропустили в третьем периоде гол. Во втором периоде было много таких ситуаций, когда приходилось терпеть. После пропущенного гола была тяжелая ситуация, соперник вдохновился, но мы выстояли. В овертайме повезло, но везет сильнейшим.

– Набоков почти минуту без клюшки играл перед голом. Есть ли на этот случай протокол для полевых – что делать?

– Протокол обычно в другом месте составляют. Хоккей – очень быстрая игра. Инструктажа для полевых в такой ситуации нет. Конечно, кто‑то должен был поднять клюшку и передать вратарю. Но она лежала возле борта.

Был момент, когда Макс Карпов – опытнейший игрок – был рядом, я думал, что он ее поднимет. Но был очень тяжелый момент для команды, длинная смена в меньшинстве. Думаю, у ребят была гипоксия. Поэтому никто клюшку не поднял и не передал вратарю.

– Вы находитесь в шаге от Кубка. Нет ли у вас тревоги? Как этот шаг сделать?

– Тревожно мне было, когда я работал в Саратове. И вот из этой жопы надо было вылезти. А сейчас я играю в финале. Я не на расслабоне, но уже повторял, что являюсь уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется передать уверенность ребятам, чтобы они выходили играть в хоккей, полностью отдавая себя игре.

– Вы сдержанны на лавке, почти не радуетесь голам.

– Я могу объяснить свою сдержанность. В этом сезоне я раза четыре‑пять громко порадовался голам, и мы все эти игры проиграли. А сейчас я думаю, что не надо радоваться.

– Успокаивали ребят в раздевалке?

– После выигранных матчей я стараюсь сказать короткую речь, чтобы ребята восстанавливались, а дальше свои эмоции сами выпустят, – сказал Разин.