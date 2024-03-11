Поражение «Спартака», ничья «Ливерпуля» и «Сити», новая форма сборной России, «Трактор» выбил «Салават» из Кубка Гагарина, Ивич может сменить Абаскаля, Ротенберг устроил перформанс в хоккейной Медиалиге и другие новости

1. В Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» в «Лужниках» – 0:2! Евгений Марков забил с пенальти, который привез Перейра, а Данил Пруцев отправил мяч в свои ворота. Таким образом, у красно-белых два поражения от «Факел» в этом сезоне РПЛ – оба раза сыграли 0:2.

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), дважды ведя в счете. Гол Пиняева на 90-й минуте отменили из-за игры рукой, Карпукас и Кордова получили красные. «Оренбург» обыграл «Балтику» благодаря голу Марина на 80-й минуте (1:0), команда сергея Игнашевича не забивает в РПЛ 8 матчей подряд.

2. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 1:1. Мак Аллистер с пенальти ответил на гол Стоунза, Эдерсон травмировался. Много вопросов вызвал момент на 99-й, когда Жереми Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру, но судья Майкл Оливер пенальти не назначил.

Тем временем «Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Ливерпуль» по разнице голов. «Ман Сити» отстает на 1 очко.

3. Сборная России представила форму от Jogel. Домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода». Она будет стоить 5999 рублей, реплика – 2999.

4. «Трактор» победил «Салават Юлаев» в 6-м матче и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-2). Уфимцы вылетают в первом раунде второй сезон подряд. Минское «Динамо» победило московское во втором овертайме, вернув серию в Беларусь на 6-й матч при счете 2-3.

5. Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке», пишет инсайдер Иван Карпов. Отступные тренера «Краснодара» – 900 тысяч евро.

6. «Реал» разгромил «Сельту» в Ла Лиге – 4:0! Арда Гюлер забил дебютный гол за мадридцев, а у Гуаиты и Домингеса случились два автогола.

7. НХЛ. «Питтсбург» получил 0:4 от «Эдмонтона», Малкин без очков и без бросков в 3 матчах подряд. «Каролина» разгромила «Калгари» (7:2), Свечников набрал 1+2, Кузьменко остался без очков. «Миннесота» одолела «Нэшвилл» (4:3 ОТ), сняв вратаря в овертайме, Капризов набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

8. «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в Серии А, а «Милан» победил «Эмполи» (1:0) благодаря голу Пулишича и обошел туринцев в таблице.

9. Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США, Тарьей Бо – 2-й, Жаклен – 3-й. В женском пасьюте победила француженка Лу Жанмонно.

10. НБА. 69 очков Адетокумбо и Лилларда помогли «Милуоки» обыграть в гостях «Клипперс» и другие результаты.

11. «Байер» Хаби Алонсо продлил беспроигрышную серию до 36 матчей – 31 победа и 5 ничьих. Поражений нет с мая.

12. Главный тренер СКА Роман Ротенберг ярко выступил в хоккейном Медиалоиге: в штрафбоксе бросил клюшку в борт, так что она отлетела в сидящих рядом девушек, а во 2-м периоде ударил клюшкой в лицо соперника. Также он не реализовал буллит, а его команда в итоге проиграла со счетом 1:7.

13. «Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю» в МЛС – 2:3, Лионель пропустил матч.

14. Квинси Промес показал прическу с косичками и поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом».

15. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл масс-старт на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене.

16. «Барселона» не будет делать форму под своим брендом. Nike улучшил предложение, Puma готова заплатить на 20-30 млн евро больше и компенсацию.

17. Единая лига ВТБ. ЦСКА отыграл «-10» за 3 минуты до конца и победил «Локомотив-Кубань» в овертайме, «Зенит» во втором овертайме одолел «Енисей».

18. Российские тяжелоатлеты Сослан Катаев и Юлия Качаева дисквалифицированы на 4 года за допинг.

19. Представители Дани Алвеса опровергли сообщение о самоубийстве игрока. Об этом написал бразильский журналист Пауло Альбукерке.

Цитаты дня.

Орлов о «Краснодаре»: «Зачем все валить на судей? Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает их в борьбе с «Зенитом»

Мостовой о конфликте на Украине: «Большинство устало от него. Люди хотят жить спокойно и без проблем»

Роналду перед матчем с «Аль-Айном» в азиатской ЛЧ: «Аль-Наср» выиграет. Ремонтада, иншааллах»

Квеквескири о 2:0 со «Спартаком»: «Они думают, что самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то?»

Кристиан Хорнер о Ферстаппене: «Ред Булл» не будет никого удерживать из-за кусочка бумаги»

Абаскаль о том, что «Спартак» выступает лучше без него: «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас»

Клопп об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «100-процентный пенальти, 100-процентный фол на любом участке поля. Но они найдут объяснение, cпрячутся за фразой, что все не так однозначно»

Алексей Ягудин о хейте после турнира шоу-программ: «### на этих дебилов»