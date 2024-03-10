Мостовой о конфликте на Украине: «Большинство устало от него. Люди хотят жить спокойно и без проблем»
Александр Мостовой высказался об отношении к конфликту на Украине в России.
– Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports)?
– Да. Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.
– Какие ощущения у людей на улицах?
– Большинство устало от этого конфликта. Люди хотят жить спокойно и без проблем, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России в интервью испанской газете As.
И еще другой Владимир был, он совершил свержение на немецкие деньги и призывал к поражению страны в войне. Ему тоже поставили памятники.
Раз есть понимание. Вот какая у нас конкретная цель, после которой поставим точку? Только без этой воды про демилитаризацию и денацификацию, пожалуйста. Правда, интересно.