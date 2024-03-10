Мостовой о конфликте на Украине: «Большинство устало от него. Люди хотят жить спокойно и без проблем»

Александр Мостовой высказался об отношении к конфликту на Украине в России.

– Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports)?

– Да. Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.

– Какие ощущения у людей на улицах?

– Большинство устало от этого конфликта. Люди хотят жить спокойно и без проблем, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России в интервью испанской газете As.