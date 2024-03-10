Мостовой о конфликте на Украине: «Большинство устало от него. Люди хотят жить спокойно и без проблем»

Теги премьер-лига Россия Сельта Сборная России по футболу Александр Мостовой Политика Футбол

Александр Мостовой высказался об отношении к конфликту на Украине в России.

– Изменилась ли атмосфера в России с начала конфликта на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports)?

– Да. Это было довольно заметно с самого начала. В Москве – чуть меньше, потому что это огромный город в своей собственной вселенной. Но когда уезжаешь из города, видишь, что люди не так счастливы, как раньше.

– Какие ощущения у людей на улицах?

– Большинство устало от этого конфликта. Люди хотят жить спокойно и без проблем, – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России в интервью испанской газете As.

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170 комментариев
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Редко когда от Мостового что-то умное можно услышать.
+213
-19
+194
Первый в истории царь-иноагент???
+157
-10
+147
Хорошие слова от Александра
+114
-10
+104
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
🤡
+109
-20
+89
Учёба идёт на пользу Мостовому...
+63
-4
+59
"Люди хотят жить спокойно и без проблем". Поэтому скоро проголосуют за отсутствие перемен и за "стабильность".
+65
-13
+52
Крамольные вещи говорит. По нынешним временам.
+42
-10
+32
Ответ Антон Фалафель
Первый в истории царь-иноагент???
Уже бывали - Лжедмитрий, Петр III.
+34
-3
+31
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Реально Алешка
+37
-6
+31
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Спасибо, что не расстрелял ещё. Терминатор милостив
+34
-7
+27
Ответ Кузбасс
Редко когда от Мостового что-то умное можно услышать.
Он это только в интервью испанским СМИ делает, тут-то он понял как свою упоминаемость прокачать
+27
-2
+25
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий удален модератором
Вот у тех, кто вторгался, и спрашивай
+34
-9
+25
Ответ Антон Фалафель
Первый в истории царь-иноагент???
Был ещё князь Владимир, который набрал на загнивающем западе войско наёмников и совершил насильственное свержение легитимной власти. Ему теперь поставили памятник возле Кремля.
И еще другой Владимир был, он совершил свержение на немецкие деньги и призывал к поражению страны в войне. Ему тоже поставили памятники.
+35
-11
+24
Молодец
+29
-6
+23
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А так бы с кайфом расстрелял)) да?
+16
-4
+12
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий удален модератором
Плохо что из своего телевизора кроме того, что у нас в голове телевизор, ты больше ничего не узнаешь, потому что там больше ничего другого в телемарафоне не показывают.
+20
-9
+11
Ответ Lanc
Был ещё князь Владимир, который набрал на загнивающем западе войско наёмников и совершил насильственное свержение легитимной власти. Ему теперь поставили памятник возле Кремля. И еще другой Владимир был, он совершил свержение на немецкие деньги и призывал к поражению страны в войне. Ему тоже поставили памятники.
А ты хорош👍🏼
+11
-1
+10
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
какие у тебя прекрасные смысл жизни и мечты) сразу видно, ужоыдетворенный жизнью, счастливый человек)
+16
-7
+9
Ответ Кузбасс
Редко когда от Мостового что-то умное можно услышать.
А Вы с ним часто общаетесь? Или только посредством одного жёлтого, но позеленевшего 😂, спортивного издания?
+10
-1
+9
Александр, хорошо удивляет в последнее время, трезвые мысли излагает.
+15
-6
+9
Скоро: Мостовой задержан
+17
-8
+9
Ответ Алешка Терминатор
Я высказываю своё частное мнение. Имею на то полное право.
своё мнение на то, как и с кем поступать. Просто интересно, а почему ты решил, что с одной частью населения так можно поступать? Мне как гражданину, живущему в одной стране интересно это. Может это из-за самомнения? Вдруг ты добился всего в этой жизни и теперь решил что можешь решать за других людей где им жить. А может тут обратная ситуация ...
+12
-3
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
смешно смотреть на людей, которые рассуждают о том как и с кем надо поступать. Вот кто это такой, чтобы решать кому и где жить?
+10
-2
+8
Ответ Алешка Терминатор
Скажем так, я действительно, ОЧЕНЬ глубоко разбираюсь в обсуждаемой предметной области. Но моё мнение - такое же частное мнение, как и человека, считающего, что земля плоская
да, если ты так говоришь, то надо поверить. Всё же ты не сам даёшь себе оценки, а некое большое и экспертное сообщество. А вообще оч круто когда вместо аргументов в свою позицию пишут - "я эксперт", "’эти люди ничтожества, я же эксперт" и тд
+7
0
+7
Ответ Всех не забаните
Комментарий скрыт
А можно просветить, насчет точки, которая должна быть поставлена?
Раз есть понимание. Вот какая у нас конкретная цель, после которой поставим точку? Только без этой воды про демилитаризацию и денацификацию, пожалуйста. Правда, интересно.
+8
-2
+6
Ответ Savarona25
"Люди хотят жить спокойно и без проблем". Поэтому скоро проголосуют за отсутствие перемен и за "стабильность".
Кто там за что голосует? Главное, чтобы явка была, а цифры необходимые подберут
+10
-4
+6
Молодец, Саня. Он, конечно, персонаж весьма противоречивый, но тут показал, что гораздо адекватнее большинства своих коллег по цеху. Но ему-то и терять особо нечего.
+9
-4
+5
Ответ Lanc
Был ещё князь Владимир, который набрал на загнивающем западе войско наёмников и совершил насильственное свержение легитимной власти. Ему теперь поставили памятник возле Кремля. И еще другой Владимир был, он совершил свержение на немецкие деньги и призывал к поражению страны в войне. Ему тоже поставили памятники.
Есть ещё один Владимир...
+5
0
+5
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Суровая правда в том, что украинцев просто используют. Расходный материал. Т.е. целая страна обманутых дурачков, которые за чужие интересы отдали будущее (его у Украины нет в любом раскладе) или даже жизни. Запад сработал грамотно.
Целостность своей страны - это чужие интересы? Давай, валяй, что ты еще такого гениального придумаешь?
+9
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Ага, настолько, что аж тошнит
Смысл тебе с ними спорить? Ты что не видишь они неадекватн.ы.е? Я тебе как киевлянин говорю.
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