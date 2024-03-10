⚡️ Кубок мира. Жанмонно выиграла гонку преследования, Виттоцци – 2-я, Симон – 3-я

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Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.

Кубок мира по биатлону-2023/24

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Женщины

Гонка преследования

1. Лу Жанмонно (Франция) – 26.51,7 (1)

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 0,4 (1)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.01,0 (2)

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.09,1 (2)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.14,9 (2)

6. Туули Томингас (Эстония) – 1.24,7 (2)

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.25,2 (6)

8. Анна Гандлер (Австрия) – 1.26,2 (2)

9. Маркета Давидова (Чехия) – 1.26,4 (2)

10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50,3 (1)

11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.54,0 (6)

Результаты обновляются.

Дата проведения
10 марта, 19.00
Полные результаты

Этап 8, Солджер Холлоу, США. Гонка преследования

92 комментария
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ЖюЖю и Лизе Витоцци удачи и подиума!
+7
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+6
Положение в молодежных зачетах (в скобках - с учетом ЧМ).
Женщины
U-25
1. Э.Эбёрг - 722 (817)
2. Арнеклейв - 469 (546)
3. Шово - 314 (437)
U-22
1. Ришар - 126 (175)
2. Гротиан - 113 (165)
3. С.Андерссон - 74
Новичок сезона:
1. Скоган - 214
2. Гигонна - 163 (172)
3. Юхансен - 148
4. Ришар - 126 (175)
5. Гротиан - 113 (165)
+6
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+6
Ответ ozozolio
Ну какой из Тандервольд обладатель большого голобуса-но за счет универсальности и стабальности -может взять-да и здоровье улучшилось-ни каких тебе валяний на снегу- ну что подождем заключительный этап
Да, это будет самый кринжовый бхг фиг знает с каких времен)
+5
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+5
Ответ Голос Губерниева
Вот на фига тренеры ставили Буше в стафу, когда судьба БХГ решается? Кому те стафы уже нужны?
Как говорится, за двумя зайцами...
+4
0
+4
Неплрхо бы французский подиум сегодня, а Тундру отправить в тундру!
+11
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+3
Лу-красотка. Мои поздравления.
+4
-1
+3
Классная битва, жаль Лизе чуть не хватило)
+3
0
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Пулемëтчица Симониха отжимает подиум
+3
0
+3
73 очка разница за 3 гонки до финиша. Ну Ингрид надо ну невероятно провалиться, чтобы упустить БХГ
+3
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Вот на фига тренеры ставили Буше в стафу, когда судьба БХГ решается? Кому те стафы уже нужны?
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15 тыщ за победу, неплохо, повысили..Зарплаты бы простым людям так повышали..😁
+3
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Тандру нужно лечить , а не тренировать, у нее уже психоз конкретный
+3
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Эстонка в цветах, отлично!
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Шпала Томингас шестая..👌
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Лу молодец
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А Жанмоно оказалась умнее Витоцци)))
+3
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+2
Ну какой из Тандервольд обладатель большого голобуса-но за счет универсальности и стабальности -может взять-да и здоровье улучшилось-ни каких тебе валяний на снегу- ну что подождем заключительный этап
+3
-1
+2
Лампич умудряется даже с 8-ью промахами попадать в очки. страшно представить, что было бы, если бы Анамария начала попадать)
у немок юная Гротиан выходит на лидирующие позиции.
Лу очень быстро взлетела в элиту
+2
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А по 0000 отстреляли только двое =чешка и Марен Киркейде-Марен поучи тундру стоя стрелять
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Бреза в итоге даже не в цветах
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Ответ starichok77
необучаема, и нервы...
Вопрос к Обереггеру- почему он не реагирует на это-стойка это ж ужас у нее , а он спокоен-тут же явно нужен психолог-он же научил премлимо стрелять Экхофф -причем именно с помощью психо тренингов-так почему с Тандрой такое не сделать
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Ответ AlexeI
Неплрхо бы французский подиум сегодня, а Тундру отправить в тундру!
Тундра и сама справится, четыре рубежа как-никак.)
+2
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Ответ Cube Litening C:68X
15 тыщ за победу, неплохо, повысили..Зарплаты бы простым людям так повышали..😁
Ну, это всё же лучшие в своей профессии люди. Если сравнить с другими лучшими людьми в своих профессиях, то биатлонисты где-то между нищетой и большой нищетой))
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+1
Ответ ozozolio
Ну какой из Тандервольд обладатель большого голобуса-но за счет универсальности и стабальности -может взять-да и здоровье улучшилось-ни каких тебе валяний на снегу- ну что подождем заключительный этап
Это ещё ЧМ в зачёт не идёт.
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Томингас отрезок жизни просто проводит сейчас в сезоне
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Брунхильды прошли гонку основательно и трудолюбиво. Зачетная подготовка к зарубе за БХГ.

Джулия конечно топ. Лизе не хватает резкости, все правильно делала на затяжной финиш.
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Ответ поколение пепси
Элька Оберг с одним промахом где-то черепашила всю гонку..
я вообще в этом сезоне не узнаю сестричек Оберг,
еще пару лет назад я была уверена, что они очень серьезно будут бороться за БХГ
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ГП самая быстрая гонка, только началось, уже и конец..😁
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Лу умница, призёрам поздравления, молодцы девочки!
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хороший подиум, но я бы поменяла местами Лу и Лизу
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