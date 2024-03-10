⚡️ Кубок мира. Жанмонно выиграла гонку преследования, Виттоцци – 2-я, Симон – 3-я

Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.

Кубок мира по биатлону-2023/24

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Женщины

Гонка преследования

1. Лу Жанмонно (Франция) – 26.51,7 (1)

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 0,4 (1)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.01,0 (2)

4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.09,1 (2)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.14,9 (2)

6. Туули Томингас (Эстония) – 1.24,7 (2)

7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.25,2 (6)

8. Анна Гандлер (Австрия) – 1.26,2 (2)

9. Маркета Давидова (Чехия) – 1.26,4 (2)

10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50,3 (1)

11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.54,0 (6)

Результаты обновляются.