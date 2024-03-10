⚡️ Кубок мира. Жанмонно выиграла гонку преследования, Виттоцци – 2-я, Симон – 3-я
Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.
Кубок мира по биатлону-2023/24
8-й этап
Солджер Холлоу, США
Женщины
Гонка преследования
1. Лу Жанмонно (Франция) – 26.51,7 (1)
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 0,4 (1)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.01,0 (2)
4. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.09,1 (2)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.14,9 (2)
6. Туули Томингас (Эстония) – 1.24,7 (2)
7. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.25,2 (6)
8. Анна Гандлер (Австрия) – 1.26,2 (2)
9. Маркета Давидова (Чехия) – 1.26,4 (2)
10. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50,3 (1)
11. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.54,0 (6)
Результаты обновляются.
- Дата проведения
- 10 марта, 19.00
Женщины
U-25
1. Э.Эбёрг - 722 (817)
2. Арнеклейв - 469 (546)
3. Шово - 314 (437)
U-22
1. Ришар - 126 (175)
2. Гротиан - 113 (165)
3. С.Андерссон - 74
Новичок сезона:
1. Скоган - 214
2. Гигонна - 163 (172)
3. Юхансен - 148
4. Ришар - 126 (175)
5. Гротиан - 113 (165)
у немок юная Гротиан выходит на лидирующие позиции.
Лу очень быстро взлетела в элиту
Джулия конечно топ. Лизе не хватает резкости, все правильно делала на затяжной финиш.
еще пару лет назад я была уверена, что они очень серьезно будут бороться за БХГ