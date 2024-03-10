Форма сборной России от Jogel будет стоить 5999 рублей, реплика – 2999: «Рассчитываем на хорошие продажи»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС adidas игровая форма деньги Jogel Футбол

Стала известна цена новой формы сборной России.

Сборная России ранее представила форму от российского бренда Jogel: домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода».

Новая форма сборной будет стоить 5 999 рублей (реплика – 2 999). Это в два раза дешевле оригинальных футболок от adidas (не менее 14 тысяч рублей).

Основатель Jogel Артур Мовсесян заявил о желании делать «качественный продукт, который смогут позволить себе люди разного достатка и статуса», а также вспомнил, что в студенческие годы мечтал о футболке сборной, но она была слишком дорога.

«Для нас это брендовая история, чтобы повысить узнаваемость и реализовать внутренние амбиции.

Все-таки мы первый российский бренд, который одевает сборную. Так что соглашались работать со сборной России не разумом, а сердцем и душой. Хотя надеемся, что это окупится и финансово», – сказал Мовсесян в интервью Sports.

РФС похвалил Jogel за подход и надеется, что низкая цена стимулирует спрос.

«Jogel не идет на компромиссы с точки зрения качества, но делает спорт доступный каждому. Они готовы не получать максимальную маржу здесь и сейчас, а работать на перспективу, одновременно предлагая потребителям максимум. Это достойно уважения.

Раньше футболки сборной стоили на уровне аналогов в Европе, adidas всегда позиционировал себя как премиальный бренд.

Отчасти поэтому продажи были невысокими: счет шел на десятки тысяч футболок в год, что относительно немного для рынка такого масштаба. Учитывая ценовую политику Jogel, мы рассчитываем на хорошие продажи футболок», – сказал руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.

Стоит отметить, что в первые несколько месяцев форма сборной будет эксклюзивно продаваться в Lamoda, а потом появится в остальных маркетплейсах.

Как делали новую форму сборной России? Что значит «жар-птица»? Почему шьют в Китае?

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120 комментариев
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Ответ Ничего Смешного
А зачем её покупать?)
чтобы в матче против гвинеи бисау чувствовать себя причастным к международному футболу
+116
-18
+98
Какой-то армянский развод
+110
-17
+93
А зачем её покупать?)
+87
-8
+79
Ответ Ничего Смешного
А зачем её покупать?)
Чтобы Артур "отбил"затраты 😆
+60
-1
+59
Ответ Рома Михалев
За реплику про президента и сво)
Там другую форму дадут 🤣
+61
-2
+59
Ответ Михаил1970
А за какую реплику можно получить форму бесплатно?
За реплику про президента и сво)
+57
-5
+52
Как раздражает это слово - история... Не можешь подобрать существительное из-за скудного словарного запаса - скажи "история".
+49
-4
+45
На рынке:
- А есть Джогель?
- Брат, обижаешь, есть и Джогель и Шмогель, есть даже форма сборной России 2024 от Адидас.
+40
-1
+39
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Спасибо Артур.. перелогинься только.. )
+40
-4
+36
А за какую реплику можно получить форму бесплатно?
+32
-1
+31
Ответ Gringo1
Как раздражает это слово - история... Не можешь подобрать существительное из-за скудного словарного запаса - скажи "история".
Да надо было использовать слово кейс, что бы ещё больше жопы подорвать 😂
+29
-2
+27
За 2999? Спортмастер бы эту реплику продал по цене оригинала
+26
-3
+23
Ответ Денис Давыдов
Да надо было использовать слово кейс, что бы ещё больше жопы подорвать 😂
Я Вас услышал. Ждите коммуникацию по данному кейсу.
+22
-1
+21
Даром не нужна 🤷
+14
-3
+11
Ответ Leon Petov
За 2999? Спортмастер бы эту реплику продал по цене оригинала
Самый конченный магазин
+17
-6
+11
Ответ Георгий Михеев
Адик я успел взять белую перед ЧМ-2018, ей сносу нет. А этот контрафакт китайский в конце концов на садоводе за косарь будут продавать. Но я все равно его брать не буду!
Адик шьют тоже в Китае, в соседнем подвале
+11
-2
+9
«мы еще походим, посмотрим, а потом вернёмся»
+9
0
+9
Jögelyan originals*
+7
0
+7
А чё Адидас то ж, надо было сразу с баленсиагой какой-нибудь сравнивать на ее фоне ещё дешевле будет казаться)
+7
-1
+6
Ответ Оригинальный Ник
Адик шьют тоже в Китае, в соседнем подвале
Да все уже шьют в Китае. Только дело не в том, кто шьет, а в том, как.
Внутренний контроль качества никто не отменял. И что-то мне подсказывает, что у Адиков он выше и строже, чем у Й(Дж)огеля.
+7
-1
+6
Нескрепно
+8
-3
+5
Адик я успел взять белую перед ЧМ-2018, ей сносу нет. А этот контрафакт китайский в конце концов на садоводе за косарь будут продавать. Но я все равно его брать не буду!
+9
-5
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Шить будут в Китае или Турции ?
Весь джогель шьётся в Китае.
+5
-1
+4
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Ну, я зашел в интернет магазин Оренбурга, выбрал как среднестатистический клуб, у них там футболка игровая 2кSport 1000 рублей, сезонная Адидас 4000
+4
0
+4
Какая сборная, такие и футболки...
+5
-1
+4
Ответ Фут.Боль
На рынке: - А есть Джогель? - Брат, обижаешь, есть и Джогель и Шмогель, есть даже форма сборной России 2024 от Адидас.
Картонку постелите)
+4
0
+4
И ещё купившему три чучхелы в подарок!!!
+4
0
+4
Прикольно когда выглядит как копия формы сборной, но сделана из хлопка для повседневной носки. Как у сборной Голландии
+5
-1
+4
Ответ alexsem69
Чтобы Артур "отбил"затраты 😆
Сдается мне, что Артур уже отбил затраты 🙈😂
Себестоимость такой формы не больше 5$
+3
0
+3
trade made Krasnodar region
+3
0
+3
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