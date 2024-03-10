Форма сборной России от Jogel будет стоить 5999 рублей, реплика – 2999: «Рассчитываем на хорошие продажи»

Стала известна цена новой формы сборной России.

ранее представила форму от российского бренда Jogel: домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода».

Новая форма сборной будет стоить 5 999 рублей (реплика – 2 999). Это в два раза дешевле оригинальных футболок от adidas (не менее 14 тысяч рублей).

Основатель Jogel Артур Мовсесян заявил о желании делать «качественный продукт, который смогут позволить себе люди разного достатка и статуса», а также вспомнил, что в студенческие годы мечтал о футболке сборной, но она была слишком дорога.

«Для нас это брендовая история, чтобы повысить узнаваемость и реализовать внутренние амбиции.

Все-таки мы первый российский бренд, который одевает сборную. Так что соглашались работать со сборной России не разумом, а сердцем и душой. Хотя надеемся, что это окупится и финансово», – сказал Мовсесян в интервью Sports.

РФС похвалил Jogel за подход и надеется, что низкая цена стимулирует спрос.

«Jogel не идет на компромиссы с точки зрения качества, но делает спорт доступный каждому. Они готовы не получать максимальную маржу здесь и сейчас, а работать на перспективу, одновременно предлагая потребителям максимум. Это достойно уважения.

Раньше футболки сборной стоили на уровне аналогов в Европе, adidas всегда позиционировал себя как премиальный бренд.

Отчасти поэтому продажи были невысокими: счет шел на десятки тысяч футболок в год, что относительно немного для рынка такого масштаба. Учитывая ценовую политику Jogel, мы рассчитываем на хорошие продажи футболок», – сказал руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.

Стоит отметить, что в первые несколько месяцев форма сборной будет эксклюзивно продаваться в Lamoda, а потом появится в остальных маркетплейсах.

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