Форма сборной России от Jogel будет стоить 5999 рублей, реплика – 2999: «Рассчитываем на хорошие продажи»
Стала известна цена новой формы сборной России.
Сборная России ранее представила форму от российского бренда Jogel: домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода».
Новая форма сборной будет стоить 5 999 рублей (реплика – 2 999). Это в два раза дешевле оригинальных футболок от adidas (не менее 14 тысяч рублей).
Основатель Jogel Артур Мовсесян заявил о желании делать «качественный продукт, который смогут позволить себе люди разного достатка и статуса», а также вспомнил, что в студенческие годы мечтал о футболке сборной, но она была слишком дорога.
«Для нас это брендовая история, чтобы повысить узнаваемость и реализовать внутренние амбиции.
Все-таки мы первый российский бренд, который одевает сборную. Так что соглашались работать со сборной России не разумом, а сердцем и душой. Хотя надеемся, что это окупится и финансово», – сказал Мовсесян в интервью Sports.
РФС похвалил Jogel за подход и надеется, что низкая цена стимулирует спрос.
«Jogel не идет на компромиссы с точки зрения качества, но делает спорт доступный каждому. Они готовы не получать максимальную маржу здесь и сейчас, а работать на перспективу, одновременно предлагая потребителям максимум. Это достойно уважения.
Раньше футболки сборной стоили на уровне аналогов в Европе, adidas всегда позиционировал себя как премиальный бренд.
Отчасти поэтому продажи были невысокими: счет шел на десятки тысяч футболок в год, что относительно немного для рынка такого масштаба. Учитывая ценовую политику Jogel, мы рассчитываем на хорошие продажи футболок», – сказал руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.
Стоит отметить, что в первые несколько месяцев форма сборной будет эксклюзивно продаваться в Lamoda, а потом появится в остальных маркетплейсах.
Как делали новую форму сборной России? Что значит «жар-птица»? Почему шьют в Китае?
- А есть Джогель?
- Брат, обижаешь, есть и Джогель и Шмогель, есть даже форма сборной России 2024 от Адидас.
Внутренний контроль качества никто не отменял. И что-то мне подсказывает, что у Адиков он выше и строже, чем у Й(Дж)огеля.
Себестоимость такой формы не больше 5$