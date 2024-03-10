Сборная России представила форму от Jogel. Домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода»

Сборная России представила новую форму.

Новую форму для сборной разработал российский бренд Jogel.

Команда сыграет в новой форме в мартовских товарищеских матчах против Сербии и Парагвая в Москве.

«Домашний комплект, выполненный в традиционных красных цветах, посвящен Жар-птице, олицетворяющей солнце – источник жизни, плодородия и символ справедливости. На форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев чудесной птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма, в светлых тонах, вдохновлена стихией холода, еще одном сакральном для нашей культуры элементе, воплощенном в сказках в образе мифического Мороза. Паттерн одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесной красоты лед на реках и озерах, но вместе с тем – холодный расчет и нерушимую силу духа», – говорится в пресс-релизе РФС.

Фото: РФС