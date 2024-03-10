Сборная России представила форму от Jogel. Домашняя посвящена Жар-птице, выездная вдохновлена «стихией холода»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Парагвая по футболу товарищеские матчи (сборные) игровая форма стиль Футбол

Сборная России представила новую форму.

Новую форму для сборной разработал российский бренд Jogel.

Команда сыграет в новой форме в мартовских товарищеских матчах против Сербии и Парагвая в Москве.

«Домашний комплект, выполненный в традиционных красных цветах, посвящен Жар-птице, олицетворяющей солнце – источник жизни, плодородия и символ справедливости. На форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев чудесной птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма, в светлых тонах, вдохновлена стихией холода, еще одном сакральном для нашей культуры элементе, воплощенном в сказках в образе мифического Мороза. Паттерн одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесной красоты лед на реках и озерах, но вместе с тем – холодный расчет и нерушимую силу духа», – говорится в пресс-релизе РФС.

Фото: РФС

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130 комментариев
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Ну форма и форма, чего бухтеть
+168
-8
+160
Легендарный "Жогель" и его дочерняя фирма - популярный бренд "Богель".
+140
-14
+126
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Ну как зачем? Чтобы такие как ты в очередной раз кричали про показуху. Вас же ничего никогда не устраивает
+93
-8
+85
Форма, как форма, не совсем понимаю комментариев о том, что она чем-то хреновая. Лишь бы покритиковать, это называется, а аргументов хрен
+74
-7
+67
Сомнительно, но... окэй
+76
-14
+62
Пойдёт. Точно не хуже творений адика
+45
-1
+44
Ответ merk22
Усатая
А вы про кого подумали товарищ Берия?
+42
-1
+41
Ответ 4 shizzle ma nizzle
шляпа
Усатая
+34
-2
+32
Ответ Павел Павлов
Ну форма и форма, чего бухтеть
Тогда: Какая разница в какой форме позориться?
Сейчас: Какая разница?
+37
-7
+30
Лучше чем Кремлевская формы пока еще не было
+28
-2
+26
Обычная форма. Ничего выдающегося, но точно получше адидасовских комплектов в которых играли начиная с евро в 2021 году
+19
0
+19
Головина не смогли сфоткать больше одного раза?
+13
0
+13
Выглядит хорошо, но плечи бесформенные и это ужасно.
+13
-1
+12
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
А вы постоянно в одном ходите? 🤔что на работу, что в кино, что на свидание и прочее😁обновки то есть в гардеробе? 😁😁😁
+12
-1
+11
шляпа
+50
-39
+11
Красиво и стильно, ничего лишнего. Лишь бы качество было в порядке.
+12
-2
+10
ну ок
+9
0
+9
Дефолтная форма, а шумихи то было...
+12
-5
+7
Откровенно говоря - нормально. Да, паттерн стандартный для графических редакторов, но лучше так, чем перемудрить.
+7
0
+7
Потянет... Посмотрим, как вживую будет выглядеть.
+7
-1
+6
Для межгалактического турнира в Васюках самое то!!!!
+10
-4
+6
Красивая форма
+5
0
+5
Перья жар-птицы символизируют пылкие сердца игроков...
Копирайтер пятый класс закончил?
+8
-3
+5
Форма ок, но номера это тихий ужас
+5
0
+5
Симпатично.
+4
0
+4
Можно было бы триколор куда-нибудь еще прицепить или добавить, а так мне нравится
+4
0
+4
Нормальная форма
+4
0
+4
Норм в принципе !
+3
0
+3
Мне нравятся оба комплекта.
+3
0
+3
Интересуюсь знать, ​есть​ ли еще на бѣломъ ​свѣтѣ​ какая-нибудь страна, въ которой ношеніе спортивной формы, въ ​сѣй ​​ странѣ произведенной, является ​духоподъемнымъ​ патріотическимъ актомъ? Вотъ, къ примѣру, имѣется въ буржуазной странѣ Испанія спортивная форма Joma. Пишутъ ли буржуи на ​ейной​ рекламѣ "​Всѣмъ​ горячимъ ​гишпанскимъ​ сердцемъ съ Великой Испаніей на ​вѣчныя​ времена"?
+2
0
+2
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