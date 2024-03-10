Представители Дани Алвеса опровергли сообщение о самоубийстве игрока.

Бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил в соцсети, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес совершил самоубийство.

Журналист TNT Sports Марсело Бехлер сообщил, что представители футболиста опровергли эти слухи со ссылкой на его адвоката.

Ранее стало известно, что прокуратура обжалует приговор Алвеса по делу об изнасиловании для его ужесточения.

Дани был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное