Представители Дани Алвеса опровергли сообщение о самоубийстве игрока

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия соцсети Футбол

Представители Дани Алвеса опровергли сообщение о самоубийстве игрока.

Бразильский журналист Пауло Альбукерке заявил в соцсети, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес совершил самоубийство.

Журналист TNT Sports Марсело Бехлер сообщил, что представители футболиста опровергли эти слухи со ссылкой на его адвоката. 

Ранее стало известно, что прокуратура обжалует приговор Алвеса по делу об изнасиловании для его ужесточения.

Дани был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

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108 комментариев
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а где новость о возможном самовыпиле Алвеса? сразу опровержение. спортс недоработал
+192
-6
+186
Ответ Дмитрий Бервинов
Так источник был неавторитетный. Потом бы говорили, мол, спортс всякую желтуху тащит на сайт
когда это неавторитетный источник был тут помехой?
+116
-1
+115
Смысл даньке самовыпиливаться? 4,5 года не так много)
+36
-7
+29
Наконец-то нормальны новости на нашем желтушном сайте)) Только без самой новости о самоубийстве как-будто со второй серии смотришь)
+24
0
+24
Сценаристы нетфликс слегка всплакнули и срочно принялись переписывать сценарий документалки.
+27
-5
+22
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
Как можно опорочить шлендру?
+28
-15
+13
Ответ Zakal
Комментарий скрыт
А баб которых вот так ломают судьбы мужиков их ты значит любишь?
+19
-7
+12
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Мои близние знают, что такое честь, совесть и мораль. Так что не надо. А аргумены по нынешнему делу я привел. Хотите жить в парадигме: "баба ВСЕГДА виновата"? Ваше право. Только не нойте потом, если это коснется ваших близких, чего не желаю.
А зачем вы говорите про честь, совесть, мораль? Вы были в тот день и знаете что там происходило?)
+7
0
+7
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Кстати, для тех, кто защищает Алвеса? А не он ли признался, что менял показания для того, чтобы не разрушить свой брак? Думайте, за какого морального урода вы тут впрягаетесь
Алвес и тебя изнасилвал, что ли?
+8
-2
+6
Ответ Radik_2.0
а где новость о возможном самовыпиле Алвеса? сразу опровержение. спортс недоработал
Так источник был неавторитетный.
Потом бы говорили, мол, спортс всякую желтуху тащит на сайт
+11
-5
+6
Что-то шутить не хочется.
+4
0
+4
Ответ Dexter Morgan
Здоровья мужику. Надеюсь, что он выдержит всё это. В страшное время живём. Зараза от США распространяется по всему миру.
Кстати, для тех, кто защищает Алвеса? А не он ли признался, что менял показания для того, чтобы не разрушить свой брак? Думайте, за какого морального урода вы тут впрягаетесь
+9
-6
+3
В Бразилии другие соловьи
+3
0
+3
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Ясно, сторонник Мужского Государства. Разговор окончен с такими павианами
Тебя мужчины обидели? Не проецируй на меня свои личные компплексы
+6
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+3
Ответ Jeicob Harlon
Комментарий скрыт
Видимо мы смотрели разные игры)
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-3
+2
Ответ fatei4
Я так понял, что доказательств насилия так и не было. Суд просто " счёл аргументы достаточными для обвинения", а на деле там слово против слова было
Полицейские с места происшествия были против Алвеса. Думаю, это и решило во многом. Там не слово против слова.
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Ответ Крок Офф
А баб которых вот так ломают судьбы мужиков их ты значит любишь?
Ну не в этом же случае так было. Как-то жертва (и тут без кавычек) показания не меняла и отказалась от бабла, это - очень сильные аргументы
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Я-то, в отличие от вас, не отношусь в женщинам, как к барахлу
Ты относишься к ним как к богиням, безгрешным внеземным существам, за которыми нужно убирать и целовать в опу
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Ответ Manowar7
Комментарий скрыт
О да... Там сидят недалекие люди которые не понимают что по чем) миллионер износиловал какую то куртизанку.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий удален модератором
Ну дык ты уже там
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Кстати, для тех, кто защищает Алвеса? А не он ли признался, что менял показания для того, чтобы не разрушить свой брак? Думайте, за какого морального урода вы тут впрягаетесь
А ты у нас из полиции нравов? С каких пор он стал для вас моральным уродом? Потом не удивляйся, когда тебя за взгляд в сторону женщины посадят. Он только изменил своей жене. И отвечать должен перед семьёй. Но точно не перед законом. А эта "жертва" скоро станет звездой и будет грести миллионы на феминизме.
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Ответ Крок Офф
А баб которых вот так ломают судьбы мужиков их ты значит любишь?
А кто кто его заставлял насиловать невинную девушку?
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Не Алвес, а Хорнер, не в испанской тюрьме, а на базе Ред Булла, и не выпилился, а отправил дикпик сотруднице. И то это неточно.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Я заступаюсь не за нее конкретно, а за справедливость. И она НА СУДЕ говорила. Мне деньги не нужны, я хочу справедливости. Так-то девка, хотящая денег, как Майорга, например, будет доить и доить
Так всё с её слов. Так она уже знаменита. Своего добилась. Она понимает, что может монетизировать это.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Для кого я написал, что в БОЛЬШИНСТВЕ случае идет развод на бабки? НО В ДАННОМ случае жертва себя ведет максимально последовательно, в противном случае, взяла бы бабки и не парилась
Последовательно, потому что действовала по давно и тщательно продуманному плану
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
То есть вы считаете нормальным в данном случае, что Алвес врал, извивался ужем, чтобы себя выгородить. Я не спорю, что в большинстве случаев идет развод на бабки. Но здесь изнасилование БЫЛО
Тут уже до дыр это всё исписали. Нет, не было. Было то, что в ночном клубе - ночью - вдрызг пьяный Дани танцевал с какой-то девицей, которую видел впервые в жизни. Ей перед тем, как она пошла с ним плясать, сказали на ушко, кто это такой (мультимиллионер). Как он с ней танцевал, она потом сама поведала городу и миру: в общем, было ежу понятно, что он её хочет (не Ларису Ивановну, а именно её). Потом Дани отправился в сортир, а она пошла туда же минуты через 2: несомненно, не случайно - а по его приглашению. А что было в сортире, неизвестно: там никого не было, кроме них, разумеется, и, само собой, там нет видеонаблюдения. Он её тр..... в смысле... сыграл с ней партию в шахматы, но она потом сказала, что НЕ ДАВАЛА НА ЭТО СОГЛАСИЯ. Так как Испания легла под бешеных феминисток, то именно это - то, что она говорит постфактум, что НЕ ДАЛА СОГЛАСИЯ, - и считается ГЛАВНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ВИНЫ. То есть: презумпции невиновности больше нет. Если кой-чего было (я - о партии в шахматы, само собой), то он не виноват только в одном случае: если она говорит, ЧТО ДАЛА НА ЭТО СОГЛАСИЕ. Если говорит, что нет, не согласилась, значит это изнасилование. Понятно, Дани не знал об этом новом слове в испанском законодательстве. А вёл он себя именно так, конечно, не впервые. Вот и всё.
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Ответ Zakal
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Она же с ним в туалет за ручку с улыбкой шла стихи читать, ага.
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в той же кабинке
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Только что-то она денег не взяла, не находите? А, наверное, возьмет потом, лет через 300, да?
Не переживай. Её теперь на все шоу будут приглашать, будут миллионы подписчиков везде. Ты за кого заступаешься? За клубную девку? Такие, как она, там специально ошиваются.
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Ну и хрен с ним.
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