«Салават» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина во втором сезоне подряд – 2-4 от «Трактора» и 2-4 от «Адмирала»

Теги Салават Юлаев Трактор Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ во второй раз подряд.

Команда тренера Виктора Козлова завершила выступление в турнире после поражения в шести матчах (2-4) от «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина.

В шестом матче «Салават Юлаев» вел 2:0 по ходу игры, но проиграл 2:4.

В прошлом сезоне клуб из Башкортостана, выйдя в плей-офф со второго места на Востоке, проиграл «Адмиралу» с седьмого посева со счетом 2-4 в серии в первом раунде.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в регулярном чемпионате, «Трактор» – шестое.

39 комментариев
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Ответ Артур Габбасов
позорная игра(
козлов-козел!!!
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+10
👌воще парни из СЮ, прям гордость берёт) ))
+10
-1
+9
позорная игра(
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+8
Витя забирай Кольцова и валите нахрен подальше. команда вообще без хребетная. позор Башкирского хоккея.Не просто так Витю с Магнитки погнали.Цулыгина тренером главным!!!
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Слава Богу, переживания за Салават закончились. Работа над ошибками прошлого сезона не удалась. Дно пробили. Ниже некуда. Но все равно, спасибо игрокам за сезон.
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ну здравствуйте очём казлов говарил всё нормально а история повтарилась если боширов и казлов останутся в салавате то и следующий сезон будет такимже хоть 15 хмельницкий и 15 ливо не помогут ужасный плэйоф
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Козлов как Да Коста-нефартовый в плоф. Надо было его как Стэфана в запас посадить, пусть бы Цулыгин порулил.
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Да, без характера в плове делать нечего. Ну и без вразумительного боттом6. Не годятся наши местные алалыкины с башкировами на эту роль. Первое звено свою работу делало, кучу очков набрали, остальные не поддержали.
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Слабо ватт! ))
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Ответ Александр Шерстнев
ну здравствуйте очём казлов говарил всё нормально а история повтарилась если боширов и казлов останутся в салавате то и следующий сезон будет такимже хоть 15 хмельницкий и 15 ливо не помогут ужасный плэйоф
Александр они не остануться точно. Хабиров их предупредил уже.
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Козлов так и стоит до сих пор как истукан?)
Сколько смотрел матчи Салавата так и не понял его гения, он же тупо на лавке стоит руки в брюки)
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стабильность признак мастерства!
+4
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Стабильность признак мастерства)))
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Урааа.на конец то.молодцы
+3
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Абсолютно заслуженный вылет Юлаевцев. Козлов как будто не хочет признать, что плей-офф – это другой турнир. В трех матчах из шести пропустили на последних минутах. Я надеюсь, что они уйдут. Это не игра, это издевательство над болельщиками
+3
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Трактор с победой!Не хорошо из-за шторки людей оскорблять !Сам козел рогатый!Виктор Николаевич тебе точно рожу набил бы!УРОД!😎
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Чемпионы по вылетанию. Молодцы так держать!
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С-стабильность
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Браво соседи!!! Болельщик ммг)
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Стабильность признак мастертсва
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Ответ Ален Ижболдин
Отправляйте Самонова в ЦСКА, в Северсталь, куда угодно. Проиграл серию команде
А при чём тут Самонов?
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Ответ Рашит Мурзагулов
козлов-козел!!!
Комментарий настоящего болельщика! Позор Вам, дорогой земляк. Команде отдохнуть и готовится к новому сезону. Очень жаль, но первую пятерку просто загнали, может надо было дать отдохнуть, с Леонтьевым не понятная ситуация, вопросов много к тренеру, но и ребята сражались, мне за них не стыдно! Это наша команда, волидольная, в многом не предсказуемая, но по эмоциям самая лучшая! Спасибо за сезон, жаль рано закончили борьбу. Трактору - удачи, да и вообще уральцам!
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Чемодан Мальдивы до свидания... Нет стержня в этой команде...
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Булочки.
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Всё себе привезли во всех матчах... Срамота полная... Ну и 100% Баширова оставит Хабиров...
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Ответ strash
Всё себе привезли во всех матчах... Срамота полная... Ну и 100% Баширова оставит Хабиров...
Нет, этого не может быть. Это красная линия, это будет некрасиво для республики.
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Нокаут Панина выложите пожалуйста.
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Отправляйте Самонова в ЦСКА, в Северсталь, куда угодно. Проиграл серию команде
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Слабовата оказалась Юлаева 🤣🤣🤣
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Козлов, возвращайся в Вашингтон.
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