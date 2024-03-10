«Салават» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина во втором сезоне подряд – 2-4 от «Трактора» и 2-4 от «Адмирала»
«Салават Юлаев» проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ во второй раз подряд.
Команда тренера Виктора Козлова завершила выступление в турнире после поражения в шести матчах (2-4) от «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина.
В шестом матче «Салават Юлаев» вел 2:0 по ходу игры, но проиграл 2:4.
В прошлом сезоне клуб из Башкортостана, выйдя в плей-офф со второго места на Востоке, проиграл «Адмиралу» с седьмого посева со счетом 2-4 в серии в первом раунде.
В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в регулярном чемпионате, «Трактор» – шестое.
Сколько смотрел матчи Салавата так и не понял его гения, он же тупо на лавке стоит руки в брюки)