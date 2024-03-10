«Салават» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина во втором сезоне подряд – 2-4 от «Трактора» и 2-4 от «Адмирала»

«Салават Юлаев» проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ во второй раз подряд.

Команда тренера завершила выступление в турнире после поражения в шести матчах (2-4) от « » в первом раунде Кубка Гагарина.

В шестом матче « » вел 2:0 по ходу игры, но проиграл 2:4.

В прошлом сезоне клуб из Башкортостана, выйдя в плей-офф со второго места на Востоке, проиграл « » с седьмого посева со счетом 2-4 в серии в первом раунде.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в регулярном чемпионате, «Трактор» – шестое.