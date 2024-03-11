МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю», Лео пропустил матч
«Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю» в регулярном чемпионате МЛС.
Лионеля Месси не было в заявке на этот матч, Луис Суарес и Серджи Бускетс вышли на поле во 2-м тайме.
МЛС
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 00.00, «Chase Stadium»
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Интер Майами –
Кэллендер, Кривцов, Аллен, Авилес (Фрейре, 66), Альба, Руис, Грессель (Гомес, 66), Сандерленд (Суарес, 77), Redondo Solari (Бускетс, 66), Тэйлор (Боржелен, 83), Кампана.
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Монреаль Импэкт –
Сируаз, Руан, Корбо, Уотермэн, Álvarez Amador, Пьет (Ваньяма, 68), Шуэнье, Дьюк (Мартинес, 46), Коккаро (Сунуси, 77), Vilsaint (Янков, 68), Ласситер (Эдвардс, 77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Это уже влажные мечты фанатов 🐫.
Он даже не лучший бомбардир в истории Юве.
Он даже не лучший ассистент в истории Юве.
Он даже не лучший по трофеям в истории Юве.
А такой футболист не является легендой клуба.
Месси: 12 титулов, 8 раз лучший бомбардир сезона, 7 раз лучший ассистент сезона
Криштик: 7 титулов, 5 раз лучший бомбардир сезона, 0 раз лучший ассистент сезона
Месси о тебе не узнает.
А о поехавших на почве хейта дурачках знают только их бабушки.
Так что придётся Месси самому тащить этих несчастных.