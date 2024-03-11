МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю», Лео пропустил матч

«Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю» в регулярном чемпионате МЛС.

Лионеля Месси не было в заявке на этот матч, Луис Суарес и Серджи Бускетс вышли на поле во 2-м тайме.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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