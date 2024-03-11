МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю», Лео пропустил матч

Теги Лионель Месси результаты Луис Суарес Серджи Бускетс Монреаль Импэкт Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Месси проиграл «Монреалю» в регулярном чемпионате МЛС.

Лионеля Месси не было в заявке на этот матч, Луис Суарес и Серджи Бускетс вышли на поле во 2-м тайме.

МЛС

Регулярный чемпионат

Интер Майами – Монреаль Импэкт 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
11 марта, 00.00, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Álvarez Amador, 1:1 – 71 Кампана, 1:2 – 75 Коккаро, 1:3 – 78 Сунуси, 2:3 – 80 Альба.
Интер МайамиКэллендер, Кривцов, Аллен, Авилес (Фрейре, 66), Альба, Руис, Грессель (Гомес, 66), Сандерленд (Суарес, 77), Redondo Solari (Бускетс, 66), Тэйлор (Боржелен, 83), Кампана.
Монреаль ИмпэктСируаз, Руан, Корбо, Уотермэн, Álvarez Amador, Пьет (Ваньяма, 68), Шуэнье, Дьюк (Мартинес, 46), Коккаро (Сунуси, 77), Vilsaint (Янков, 68), Ласситер (Эдвардс, 77).
Предупреждения:
Redondo Solari (19), Авилес (49), Кривцов (57), Vilsaint (63), Кампана (86), Эдвардс (90), Аллен (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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67 комментариев
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Ответ Leganessi
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Никто его не считает легендой СерииА и Юве.
Это уже влажные мечты фанатов 🐫.
Он даже не лучший бомбардир в истории Юве.
Он даже не лучший ассистент в истории Юве.
Он даже не лучший по трофеям в истории Юве.
А такой футболист не является легендой клуба.
+20
-5
+15
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Кстати, Месси намного успешнее Криштика в национальных чемпионатах.

Месси: 12 титулов, 8 раз лучший бомбардир сезона, 7 раз лучший ассистент сезона

Криштик: 7 титулов, 5 раз лучший бомбардир сезона, 0 раз лучший ассистент сезона
+22
-9
+13
ромашка и гномович .. молодцы то что не пропускаете новость про Месси и Интер Майами
+26
-14
+12
Ответ VERBLYUD
Удивительно, как команда может так сильно зависеть от одного человека... Без него - худшая команда лиги, с ним в составе - лучшая! Еще одно доказательство того, что Месси - величайший игрок!
Скорее еще одно доказательство того, насколько МЛС колхозная лига где один действительно нормальный футболист может обвести всю команду как манекенов
+7
-4
+3
Обладатель рекордных 8 ЗМ, 6 ЗБ и 44 трофеев будет играть?
+19
-18
+1
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Это ты то не смотришь?
+5
-4
+1
Страшно подумать сколько бы Роналду клал в таком дно чемпе
+7
-6
+1
увидеть бы лицо члимова😂😂
+3
-2
+1
Месси на Оскаре в виде собаки,занят.
+5
-4
+1
А ты я так понял,Ромашка с 96м аккаунтом
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не перед кем расшаркиваться было, и бежать защитники от мяча не стали, вот и проиграл Интер Бекхэма... Действительно, когда Месси на поле - совсем другое дело
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Ответ Дмитрий
Это ты то не смотришь?
ахаха🤣😅👍
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Удивительно, как команда может так сильно зависеть от одного человека... Без него - худшая команда лиги, с ним в составе - лучшая! Еще одно доказательство того, что Месси - величайший игрок!
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Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
впервые вижу столько минусов, и за что?
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Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
и здесь куча,минусов, я,в недоразумение
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Ответ Demyan Grachev
просто презираю как и другого кумирчика местного...
Расслабься, хейтерок убогий.
Месси о тебе не узнает.
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Ответ yrok77
Да он и о вас не узнаёт, как сильно вы тут за него топите
Он знает, что за него весь мир топит. Этого достаточно.
А о поехавших на почве хейта дурачках знают только их бабушки.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Арама Ареворди
Месси там и не обводками делает игру,просто в команде вообще нету плеймейкеров,когда играют без него контроль мяча есть,а вот атака от центра полностью отрезана. Он просто обеспечивает связ между двумя линиями. Конечно МЛС не уровень Европы,но таких команд не мало,где отсутствие одного игрока,сразу отражается на результат, особенно если речь о созидании
У нас во дворе также пацаны играют, от одного игрока очень многое зависит
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Ответ rigobersong
Оборона просто караул, Майами срочно нудно усиление:)
Там есть такая штука - потолок зарплат. Не особо разгуляешься в плане набора состава.
Так что придётся Месси самому тащить этих несчастных.
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Ответ rigobersong
Оборона просто караул, Майами срочно нудно усиление:)
риго ты же был Ахметом, че тебя все теперь называют Анжела?😂😂
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Златан, который никогда не считался великим бомбардиром, в 38 лет разрывал МЛС - 52 гола за 56 матчей. Перманентная золотая бутса, гроза несчастной Осасуны, 50 голов за сезон в Ла Лиге, пентатрикер Лиги чемпионов на его фоне смотрится очень бледно, хотя ему ещё нет 38.
те, кому ты пишешь, не знают, кто такой Златан. Они только ходить учились, когда он в МЛС показывал их уровень)
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