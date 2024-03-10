Абаскаль о том, что «Спартак» выступает лучше без него: «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас»
Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о результатах «Спартака» с ним и без него.
Главный тренер красно-белых по итогам встречи с «Ахматом» (1:2) 3 декабря был дисквалифицирован на две игры и еще одну условно. Московский клуб после этого победил «Крылья Советов» (3:0) и сыграл вничью с «Зенитом» в гостях (0:0). Сегодня Абаскаль вернулся на скамейку – и «Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2).
– Не кажется ли, что без вас на бровке команда играет лучше?
– Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.
– Ну, конечно, нет.
– Я встречал много умных людей с особенными моментами в жизни, которые использовали нужные слова. Это было примером для других становиться лучше.
– Ваш брак со «Спартаком» дал трещину. Вам так не кажется?
– Еще вопросы? – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports Ярослав Сусов.
Муж (тренер) бросает жену (команду) в сложный период (матч в Питере) и уездает в другой город. Потом при муже жену извозят воронежцы,а он ничего сделать не может,и хамит окружающим.
А ещё сынок (игрок) у них - с полным комбо уголовных дел : и ДТП,и поножовщина,и трафик...
Стыдоба...🤦🤦🤦🤦
– Ну, конечно, нет - ответил журналист и почесал рога
Абаскаль хочет неустойку и домой.
Джикия, Соболев и ко хотят играть и нового более адекватного и опытного тренера.
Болельщики Спаратка хотят новую надежду, новый цикл.
Только до новых эффективных менеджеров Спартака что-то долго доходит)