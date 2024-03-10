Абаскаль о том, что «Спартак» выступает лучше без него: «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас»

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о результатах «Спартака» с ним и без него.

Главный тренер красно-белых по итогам встречи с «Ахматом» (1:2) 3 декабря был дисквалифицирован на две игры и еще одну условно. Московский клуб после этого победил «Крылья Советов» (3:0) и сыграл вничью с «Зенитом» в гостях (0:0). Сегодня Абаскаль вернулся на скамейку – и «Спартак» потерпел поражение от « » (0:2).

– Не кажется ли, что без вас на бровке команда играет лучше?

– Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

– Ну, конечно, нет.

– Я встречал много умных людей с особенными моментами в жизни, которые использовали нужные слова. Это было примером для других становиться лучше.

– Ваш брак со «Спартаком» дал трещину. Вам так не кажется?

– Еще вопросы? – передает слова главного тренера « » корреспондент Sports Ярослав Сусов.