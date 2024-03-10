Абаскаль о том, что «Спартак» выступает лучше без него: «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Факел Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о результатах «Спартака» с ним и без него.

Главный тренер красно-белых по итогам встречи с «Ахматом» (1:2) 3 декабря был дисквалифицирован на две игры и еще одну условно. Московский клуб после этого победил «Крылья Советов» (3:0) и сыграл вничью с «Зенитом» в гостях (0:0). Сегодня Абаскаль вернулся на скамейку – и «Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2).

– Не кажется ли, что без вас на бровке команда играет лучше?

– Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

– Ну, конечно, нет.

– Я встречал много умных людей с особенными моментами в жизни, которые использовали нужные слова. Это было примером для других становиться лучше.

– Ваш брак со «Спартаком» дал трещину. Вам так не кажется?

– Еще вопросы? – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports Ярослав Сусов.

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94 комментария
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Был бы в Спартаке Терри, жена Абаскаля была бы счастлива
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Что за вопросы?🤦‍♂️
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Ответ RG26
На глупый вопрос ответил прекрасно. Надеюсь не прогнется Гильермо под это стадо, готовое вместо поддержки поливать своего же тренера
А есть что поддерживать? Как 2 года назад бесцельно катали мяч и не понимали, что с ним делать, так и катают до сих пор; как 2 года назад не существовало стандартов, так не существует и сейчас; как были бездарные нелогичные замены, так есть и сейчас.. Так что мне нужно поддерживать? 3й год работает человек, но есть хоть намёк на то, что он может что-то исправить? Да я Руя Виторию со слезами вспоминаю, который пол года поработал, а тут рыжий истеричный бездарь 3й год не может выбрать стартовый состав..
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На глупый вопрос ответил прекрасно. Надеюсь не прогнется Гильермо под это стадо, готовое вместо поддержки поливать своего же тренера
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Ну и семейка...
Муж (тренер) бросает жену (команду) в сложный период (матч в Питере) и уездает в другой город. Потом при муже жену извозят воронежцы,а он ничего сделать не может,и хамит окружающим.
А ещё сынок (игрок) у них - с полным комбо уголовных дел : и ДТП,и поножовщина,и трафик...

Стыдоба...🤦🤦🤦🤦
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– Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.
– Ну, конечно, нет - ответил журналист и почесал рога
+18
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По-моему уже все хотят смены тренера и всё для этого делают.

Абаскаль хочет неустойку и домой.
Джикия, Соболев и ко хотят играть и нового более адекватного и опытного тренера.
Болельщики Спаратка хотят новую надежду, новый цикл.

Только до новых эффективных менеджеров Спартака что-то долго доходит)
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Ответ RG26
На глупый вопрос ответил прекрасно. Надеюсь не прогнется Гильермо под это стадо, готовое вместо поддержки поливать своего же тренера
Это не мой тренер, но я Абаскаля искренне поддерживаю. Надеюсь союз рыжего и Спартака продлится как можно дольше. Ведь 7 поражений в 20 матчах это не предел.
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Ответ Evgeny Trifonov
Был бы в Спартаке Терри, жена Абаскаля была бы счастлива
Или Гигз
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Что все так пристали к Абаскалю? Спартак всего-то два от Факела пропустил! Но ведь в первом круге результат был другой... Хотя, погодите...
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Абаскаль уже затрахал Спартак по полной программе . Пора подавать на развод , хотя это надо было сделать на полтора года раньше .
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Спартачи, ваш Рыжий гений потек. Можно уже гнать))
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Т.е.Спартак -жена Абаскаля и он ее…Ну, теперь все ясно)))
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Так Спартак реально лучше играет, когда что то рыжее не скачет на бровке. Состав уверенно второй в лиге и по качеству основы и по качеству запасных.
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Ну тут журналист прям конченный...
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Абаскаль может объяснить про футбол а не про жен, чото он в этом Карпина напоминает
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Ответ Кирилл Демченко
У нас во второй лиге тратят на трансферы за 2 года 50млн+ евро?
а ты точно на тот комментарий отвечаешь?
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Набрали в Спартак столько иностранного дерьма, включая тренера, что блевать хочется от одних только имëн. Игры как не было так и нет.
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Ответ Bleffinho
2 года? 2 ГОДА?!! ты там нолик забыл, опечатался наверное, 20 лет с почти 20ью тренерами это уже длится. Может хоть на минутку начинать задумываться, что проблема не в тренере? они же не Реалу мажридскому прогиграли. Это Факел. ФАКЕЛ. этих они без тренера, жён и трещин должны обыгрывать на поле из камней
Ты не путай 20 тренеров, которые работали по полгода и бездаря, который топчется на месте уже 3й год!! Тебе не кажется, что через 2-3 года уже можно сделать вывод, что это не тренер? Или тебе надо ещё пару лет?
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Ответ riverman1980
Так Спартак реально лучше играет, когда что то рыжее не скачет на бровке. Состав уверенно второй в лиге и по качеству основы и по качеству запасных.
Ну про второй состав ты, конечно, загнул) но дело даже не в составе, а в не способности рыжего поставить хоть какое-то подобие игры
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Чем отличается Абаскаль от собаки? Собака не будет кусать семью обидчика, а укусит самого обидчика
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нужно было ему дать пинка под зад , в конце первого круга. всé равно команда ни на что большее, с этим посмещищем, решившим что он тренер, - не претендовала. но в руководстве лукойла, сидят ещé большие дилетанты, чем федун, и это стоило( еще будет стоить), драгоценного время на постройку команды, другим тренером. абсолютно уверен, что тот же мостовой, не опустил бы так спартак на дно, как это удалось испашке.
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поплыл товарищ, причем не сегодня
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Журналисту надо было подколоть этого негодяя,и сппосить : когда вы заболеваете и доктор прописывает вам больничный - вы уезжаете от жены в другой город?
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Т.е. он ипал спортак)
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Ответ Точный_пас_Ещенко
А есть что поддерживать? Как 2 года назад бесцельно катали мяч и не понимали, что с ним делать, так и катают до сих пор; как 2 года назад не существовало стандартов, так не существует и сейчас; как были бездарные нелогичные замены, так есть и сейчас.. Так что мне нужно поддерживать? 3й год работает человек, но есть хоть намёк на то, что он может что-то исправить? Да я Руя Виторию со слезами вспоминаю, который пол года поработал, а тут рыжий истеричный бездарь 3й год не может выбрать стартовый состав..
Если сравнивать Викторию с Абаскалем, то игра сейчас и игра тогда у Виктории примерно одинаковая. Вы бы про Викторию тоже самое писали. Вопрос не в игре, а в исполнителях, которые косячат, то один, то второй, потом меняются. В чем проблема непонятно.
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Это он так намекает, что трахает Спартак?
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Ответ Bleffinho
50й год топчится, чего уж там сразу пиши, придумывать так придумывать. Абаскаля призывали гнать с первых же матчей, как и остальных тренеров. Ни к чему ни ранние, ни поздние увольнения не приводили - как играли безвольно, так и продолжали играть. Один сезон играли с отдачей, когда удалось сплотиться - так они даже с нулевым Каррерой чемпионами стали. Так может хватит это бред про смену тренеров писать, они ж не помогали никогда. С футболистов нужно спрашивать и только с футболистов после поражения от Факела. Напоминаю, от ФАКЕЛА . Дома. Это же позорище. Какая разница какой там тренер? или им там Пастух с палкой нужен, чтобы бегать начать? так опять же это не футболисты тогда
Ты вообще понимаешь, что предъява не потому что проиграли ФАКЕЛУ?? Игры нет ВООБЩЕ! И не важно, факел там, урал или локомотив.. Че ты мне лепишь про позор поражения от факела? Да если б мы хотя бы в футбол играли, но проиграли из-за таких двух привозов, да плевать бы мне было. Но мы не играем в футбол от слова совсем. Так что не пиши свои бредни про бесполезность «поздних или ранних отставок».
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Абаскаль лучше бы, , как Леклер грустные треки записывал после поражений, а не философствовал
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Ответ Jeicob Harlon
Или Гигз
Что касается Гиггза, то не всё так просто, можно и по лицу схлопотать, как оказалось
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