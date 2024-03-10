«Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Ливерпуль» по разнице голов. «Ман Сити» отстает на 1 очко
В АПЛ по итогам 28-го тура сменился лидер.
На первое место благодаря победе над «Брентфордом» (2:1) вышел «Арсенал». «Канониры» набрали 64 очка и сравнялись по этому показателю с «Ливерпулем», сыгравшим вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Лондонцы возглавили таблицу за счет лучшей разницы голов.
У «горожан» 63 балла, они идут третьими. Замыкает топ-4 «Астон Вилла» с 55 очками.
Пусть Диазу спасибо скажет))
Ливерпульские сегодня в ударе, то про оффсайд на подаче углового вещают, то вот это
Что хочу лично я? Что бы все три команды были в остатке сезона без травм, и пусть выиграет реально сильнейший
Это АПЛ к тому же, ёмаё