«Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Ливерпуль» по разнице голов. «Ман Сити» отстает на 1 очко

В АПЛ по итогам 28-го тура сменился лидер.

На первое место благодаря победе над «Брентфордом» (2:1) вышел « ». «Канониры» набрали 64 очка и сравнялись по этому показателю с « », сыгравшим вничью с « » (1:1). Лондонцы возглавили таблицу за счет лучшей разницы голов.

У «горожан» 63 балла, они идут третьими. Замыкает топ-4 « » с 55 очками.