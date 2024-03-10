«Арсенал» вышел на 1-е место в АПЛ, опередив «Ливерпуль» по разнице голов. «Ман Сити» отстает на 1 очко

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

В АПЛ по итогам 28-го тура сменился лидер.

На первое место благодаря победе над «Брентфордом» (2:1) вышел «Арсенал». «Канониры» набрали 64 очка и сравнялись по этому показателю с «Ливерпулем», сыгравшим вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Лондонцы возглавили таблицу за счет лучшей разницы голов.

У «горожан» 63 балла, они идут третьими. Замыкает топ-4 «Астон Вилла» с 55 очками.

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85 комментариев
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вот он, победитель матча Сити Ливерпуль!
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+113
Ответ Очки Дани Алвеса
Эксперты, а почему шипами в грудь - не пенка? Как это вообще можно было иначе трактовать? Что МакАллистер сам по инерции нарвался на высоко поднятую ногу?
Опасный удар грудью шипов бутс игрока сити, Макке повезло что красную не получил.
+83
-8
+75
Ответ Очки Дани Алвеса
Холланд без КДБ действительно очень теряется. В этом плане он по данному сезону очень уступает Мбаппе в их очном противостоянии. Черепаха может в одну харю убежать раза 3-4 за матч.
Холанд прекрасен как наконечник, но в остальном он очень слаб. Абсолютно партнерозависимый игрок. Мбаппе намного разностороннее его.
+62
-8
+54
Холланд без КДБ действительно очень теряется. В этом плане он по данному сезону очень уступает Мбаппе в их очном противостоянии. Черепаха может в одну харю убежать раза 3-4 за матч.
+51
-3
+48
Эксперты, а почему шипами в грудь - не пенка? Как это вообще можно было иначе трактовать? Что МакАллистер сам по инерции нарвался на высоко поднятую ногу?
+37
-12
+25
Сегодня как то встретились Ливерпуль и МС, но выиграл Арсенал:)
+18
-4
+14
заканчивайте чемпионат
+17
-4
+13
Ответ Очки Дани Алвеса
Эксперты, а почему шипами в грудь - не пенка? Как это вообще можно было иначе трактовать? Что МакАллистер сам по инерции нарвался на высоко поднятую ногу?
Ну в динамике было похоже что искал этот контакт
+20
-7
+13
Этим результатом Артета более чем доволен
Пусть Диазу спасибо скажет))
+12
-3
+9
Ответ Отец Абду
Сегодня как то встретились Ливерпуль и МС, но выиграл Арсенал:)
ну в следущим тууре сити-арсенал, вполне возможно ливер победит)
+10
-1
+9
Ответ Денис Давыдов
Оливер фанат арсенала? 🤔
Не. В матче на Эмирейтс между Арсеналом и Сити он дважды не удалил Ковачича. Так что он фанат голубых
+9
0
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Тут некоторые люди интересовались, зачем крушить аутсайдеров с разгромным счетом? Вот именно поэтому.
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Ничья в пользу Арсенала! А по игре Ливерпуль был сильнее.
+9
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+8
Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Так обыграли же.
+8
0
+8
Ответ Гамаль Хайдаров
вот он, победитель матча Сити Ливерпуль!
Оливер фанат арсенала? 🤔
+13
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+7
Ответ DAVID19-91
Там чистая опасная игра была. За такое нынче дают 100% пенальти. И удар по ногам Саллаху тоже был подозрительным, а судья даже вар не смотрел. С другой стороны хвала ему , что дал доиграть после окончания опасного момента, а не как Судья матча Реал-Валенсия
За опасную игру в худшем случае дают свободный.
Ливерпульские сегодня в ударе, то про оффсайд на подаче углового вещают, то вот это
+7
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Ответ Attikus
Ну в динамике было похоже что искал этот контакт
Искал контакт ещё скажи заставил доку-доку задрать опасно ногу в штрафной.
+7
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Гонка крутая в этом сезоне, нейтральному болельщику приятно наблюдать.
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Ответ frimpong
Смешно играл Ливерпуль. Нуньес и Диас это пародия на нападающего. Сити мог выигрывать
Где Сити мог выигрывать? Оборону Сити разрывали как тузик грелку. Еле-еле справлялись с атакой Ливера. Отскочили птенцы Пепа
+5
0
+5
Арсенал ждет два мега адских выезда - на Этихад и в предпоследнем туре в дерби на Вайт Харт Лейн.
Что хочу лично я? Что бы все три команды были в остатке сезона без травм, и пусть выиграет реально сильнейший
+5
0
+5
Монстры АПЛ сыграли вничью, и пока что Арсенал на законном 1 месте. Теперь бы Порту вынести.
+5
-1
+4
Ответ Гамаль Хайдаров
вот он, победитель матча Сити Ливерпуль!
Да хз. Ничья для Ливерпуля равна победе, в данном случае, так как Арсеналу еще предстоит матч с МС. И вот если там будет ничья, у Ливера будет шанс оторваться от обоих.
+6
-2
+4
Ну если не Сити, то пусть Арсенал.
+7
-3
+4
Арсеналу нельзя обращать внимание на место! Нужно идти от игры к игре готовясь на все сто!
+5
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Ответ DAVID19-91
На самом деле обе команды считают, что обыграют Арсенал, поэтому все будет решаться в их очном противостоянии
Арсенал уже хлопнул обоих о чём ты ?
+3
0
+3
Держим пальцы за Арсенал! Это реальный шанс!!!!
+4
-1
+3
После матча сборных Арсенал всегда играет плохо, надеюсь хотя бы ничью сможем увезти с Этихада, а возможно и победу с голом со стандарта
+3
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Ответ Андрей Andrey
Комментарий скрыт
Обыграли и сити и ливерпуль в этом сезоне. Если только так судить, то место более чем законное сейчас
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Ответ Александр Маркиянович
ты сейчас Роналду сравнил с Месси
Ну Роналду хотя бы в Юнайтед и первых годах Мадрида не мало и сам создавал моментов для себя и партнеров. Это потом он уже окончательно переквалифицировался в наконечника.
+2
0
+2
Ответ Крыс Пол
Если Микель и в этом году умудрится проиграть чемпионскую гонку, то болелы Арсенала не поймут. Следующая неделя определяющая.
В смысле умудрится? Так рассуждаешь, как будто у него сейчас отрыв стал +10, а не + 1. Фаны Арсенала даже за это должны уже кипятком писаться. С четвертым или пятым составом в лиге, на фоне монструозной формы Ливера и МС, Артета с командой выпрыгнули в лидеры.

Это АПЛ к тому же, ёмаё
+2
0
+2
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