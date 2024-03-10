Орлов о «Краснодаре»: «Зачем все валить на судей? Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает их в борьбе с «Зенитом»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи болельщики Динамо Москва Геннадий Орлов Владимир Ивич Краснодар Александр Черников Ленини Пина Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Никита Кривцов Футбол

Геннадий Орлов заявил, что нет никакого заговора против «Краснодара».

Краснодарский клуб ушел на перерыв в Мир РПЛ лидером таблицы, но в двух матчах в этом году сыграл вничью с «Рубином» и проиграл «Ростову».

В итоге после 20 туров на первое место вышел «Зенит» с 40 очками. «Краснодар» отстает на один балл. 

«Такое ощущение, что «Краснодар» так и не вошел в игровой ритм. Во втором матче кряду «быки» не убедили. А ведь подбор исполнителей очень серьезный. Да, сказалось отсутствие Сперцяна. Но где другие центральные полузащитники? И Черников, и Ленини, и Кривцов сыграли явно не на своем уровне.

Слова Ивича о судействе и о том, что кто-то хочет показать «Краснодар» его место? Намек на какой-то заговор? Помню, Петржела заявил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, намекая на заговор Москвы... Хм. Не знаю... Это какая-то слабая позиция тренера.

Ну играет-то «Краснодар» неважно! «Ростов» был сильнее! Надо прежде всего обратить внимание на себя. Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом». Почитайте, что пишут СМИ. Ну кто хочет показать «Краснодару» его место? «Зенит»? Да «Зенит» сам играет, потерял очки со «Спартаком», сейчас победил «Урал».

Зачем все валить на судей? Это все эмоции. Вспоминаются строки из песни – «Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении». Нужно думать о более глобальном. Пока весной игра «Краснодара» не поставлена. Но подопечные Ивича по-прежнему имеют хорошие шансы на чемпионство», – считает комментатор. 

82 комментария
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Опять комплексы)) не вся Москва, а вся Россия поддерживает Краснодар. А так, да, по делу, играть надо, а не ныть.
+75
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+42
Как бы то ни было, но Орлов в данном случае прав, нужно на поле доказывать свою состоятельность и амбиции, а не искать виноватых ...
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+40
Ответ seppblatter@mail.ru
Опять комплексы)) не вся Москва, а вся Россия поддерживает Краснодар. А так, да, по делу, играть надо, а не ныть.
Весь мир
+47
-15
+32
Я совсем не поклонник Зенита, но Ростов играл лучше и сваливать свою неважную игру на судей слабое оправдание.
+23
-1
+22
Ответ zzzeeerrrooo
Весь мир
Вся Галактика
+31
-10
+21
Ивич показал свою тренерскую слабость.
+18
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+9
Ответ Денис Пупкин
Ну вообще странно на матч конкурентов назначить судью из Петербурга.
Но на матч Зенита с московской командой назначить судью-москвича нисколько не странно.
+13
-4
+9
Ответ Ваге Геворгян
Комментарий скрыт
Это вы про игру Краснодара с Уралом в 11 туре? Когда Мешков (московский) засчитал гол Ленини из вне игры? И не назначил пенальти за игру рукой Тормены на 93-ей? Или про игру Ростова с Краснодаром в 1-ом круге, когда Кордоба забил после "вне игры" Волкова? И Урал помимо Краснодара обыграл соперников "быков" на своем поле - ЦСКА и Спартак. Учитывая, что весь состав Урала куплен за меньшие деньги, чем стоит любой полевой игрок что Краснодара, что Спартака и ЦСКА, вам после игры Динамо в Екб надо будет шмелям памятник ставить. если они и у них очки отберут..
+12
-4
+8
Ответ Ваге Геворгян
Комментарий скрыт
Ростову судья дал 5 ЖК, как и быкам.Свистнул 18 фолов против 12. Да и сам Ростов нанёс 17(7) против 11(2) ударов по воротам. С Рубином на своём поле неубедительно. Тоже судья виноват?
+9
-2
+7
С такой игрой стыдно пенять на судей
+7
-1
+6
Ответ Otto Kretschmer
Ивич показал свою тренерскую слабость.
Тут скорее человеческую слабость показал своим нытьем ...
+7
-2
+5
Ответ antip2000@pisem.net
Валят на судей не из-за теории заговора, а судейства. А уже из-за судейства волей - неволей задумаешься и о заговоре. Тем более когда в судейском комитете прямые или косвенные ставленники...
Так объективно говоря против всех ошибаются, ну реально, ошибаются против Краснодара, Спартака, Зенита, ЦСКА, Локо. Просто уровень судейства очень слабый. ну что говорить, судьи иногда косячат вообще в невинных эпизодах. Где тут заговор?
+5
-1
+4
Вот все восхищаются игрой быков и тренерским талантам Ильича! Я понимаю болел быков - как бы команда не играла, главное она выигрывает и борется за первое место , но для меня как нейтрального болелы игра быков вызывает полное разочарование - одни фолы, срывы атак по делу и без дела, главное не дать играть сопернику любыми способами, а самим возможность контратаки ! Вобщем не игра , а сплошное уныние!
+5
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+4
Ответ Денис Пупкин
Ну вообще странно на матч конкурентов назначить судью из Петербурга.
Зенит даже против московских клубов судят московские судьи - и что дальше?)
+9
-5
+4
За что люблю Орлова, так это за объективность: какой там заговор против Краснодара? Это же заговор Москвы против Зенита!!!
+8
-5
+3
Ну ведь прав старичок. Совсем другой Краснодар после перерыва. Слал сильно. Впрочем, не только он, Зенит тоже.
+4
-1
+3
Ответ seppblatter@mail.ru
Опять комплексы)) не вся Москва, а вся Россия поддерживает Краснодар. А так, да, по делу, играть надо, а не ныть.
Я из России и я не поддерживаю краснодар. Что с лицом?
+12
-9
+3
Ответ seppblatter@mail.ru
Опять комплексы)) не вся Москва, а вся Россия поддерживает Краснодар. А так, да, по делу, играть надо, а не ныть.
Вся галактика, зачем принижать величие гегемона.
+7
-4
+3
Валят на судей не из-за теории заговора, а судейства. А уже из-за судейства волей - неволей задумаешься и о заговоре. Тем более когда в судейском комитете прямые или косвенные ставленники...
+20
-17
+3
Вся страна против Зенита
+11
-9
+2
Краснодар после перерыва реально сдал, при чем здесь судьи, ищите причины у себя в клубе
+4
-2
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Опять комплексы)) не вся Москва, а вся Россия поддерживает Краснодар. А так, да, по делу, играть надо, а не ныть.
Большая часть поволжья не поддерживает Краснодар.
+2
0
+2
При чем здесь Москва?
+6
-4
+2
Москва поддерживает все команды из других городов, которые играют против Зенита.
+4
-2
+2
Ответ Spartakus1984
А президент РФС Дюков поддерживает зенит.)))
"Низко, Хоботов!" (с).
+1
0
+1
Ответ antip2000@pisem.net
А в продолжении темы, никого не смутил тот факт, что судья на игре Краснодар - Ростов был уже отстранен за решение, принятое против Краснодара?
Для полноты картины нужно понимать как часто отстраняют судей и как часто им затем приходится судить команды, после матча которых их отстранили.

Я не знаю. Но у меня такое ощущение, что судей у нас в РПЛ "далеко не сотня", а вот матчей РПЛ каждый сезон 240 и это точно.

Быстро гуглю "судья РПЛ отстранен"... ага, вот пример по первой же ссылке: https://www.championat.com/football/article-4657513-sudi-rpl-igor-panin-i-aleksej-suhoj-otstraneny-ot-raboty-do-konca-sezona-sergej-karasev-propustit-odin-match-razbor.html

Карасева отстраняли на один матч за матч Локомотив - Спартак два года назад. Разве не Карасев судил недавний матч Зенит-Спартак? И что? Заговор?)
+1
0
+1
Ответ Денис Гончаров
Так объективно говоря против всех ошибаются, ну реально, ошибаются против Краснодара, Спартака, Зенита, ЦСКА, Локо. Просто уровень судейства очень слабый. ну что говорить, судьи иногда косячат вообще в невинных эпизодах. Где тут заговор?
Очень удобно. Ошибаются против всех, но в шоколаде один зенит.
+2
-1
+1
Ответ antip2000@pisem.net
Комментарий скрыт
Вас игра Ростова и Краснодара в первом круге так не смутила? Или тогда был заговор против дончан?
Уровень судейства у нас такой просто.
PS игру посмотрел. Ну реально же Ростов выглядел лучше
+3
-2
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Тут скорее человеческую слабость показал своим нытьем ...
видимо раздражение от игры Краснодара повлияло, ну так он же тренер, обижаться нужно на себя.
+3
-2
+1
Ответ Yujanin
Значит ты из Питера)))
Не угадал
+1
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