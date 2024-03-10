Орлов о «Краснодаре»: «Зачем все валить на судей? Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает их в борьбе с «Зенитом»

Геннадий Орлов заявил, что нет никакого заговора против «Краснодара».

Краснодарский клуб ушел на перерыв в Мир РПЛ лидером таблицы, но в двух матчах в этом году сыграл вничью с «Рубином» и проиграл «Ростову».

В итоге после 20 туров на первое место вышел «Зенит» с 40 очками. «Краснодар» отстает на один балл.

«Такое ощущение, что «Краснодар» так и не вошел в игровой ритм. Во втором матче кряду «быки» не убедили. А ведь подбор исполнителей очень серьезный. Да, сказалось отсутствие Сперцяна. Но где другие центральные полузащитники? И Черников, и Ленини, и Кривцов сыграли явно не на своем уровне.

Слова Ивича о судействе и о том, что кто-то хочет показать «Краснодар» его место? Намек на какой-то заговор? Помню, Петржела заявил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, намекая на заговор Москвы... Хм. Не знаю... Это какая-то слабая позиция тренера.

Ну играет-то «Краснодар» неважно! «Ростов» был сильнее! Надо прежде всего обратить внимание на себя. Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом». Почитайте, что пишут СМИ. Ну кто хочет показать «Краснодару» его место? «Зенит»? Да «Зенит» сам играет, потерял очки со «Спартаком», сейчас победил «Урал».

Зачем все валить на судей? Это все эмоции. Вспоминаются строки из песни – «Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении». Нужно думать о более глобальном. Пока весной игра «Краснодара» не поставлена. Но подопечные Ивича по-прежнему имеют хорошие шансы на чемпионство», – считает комментатор.