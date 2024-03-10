Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Крюгер, Валнес, Нисканен, Ниенге, Поромаа бегут классический масс-старт на 50 км

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Австрии сборная Финляндии сборная США масс-старт Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Харальд Амундсен Эрик Валнес Гас Шумахер Фридрих Мох Вильям Поромаа Уго Лапалю Мика Фермойлен Жюль Лапьер Лыжи

10 марта на Кубке мира в Холменколлене пройдет мужской масс-старт на 50 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль 

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

6. Фридрих Мох (Германия)

7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

8. Мика Фермойлен (Австрия)

9. Эрик Валнес (Норвегия)

10. Уго Лапалю (Франция)

11. Беда Кли (Швейцария)

12. Вильям Поромаа (Швеция)

13. Дидрик Тонсет (Норвегия)

14. Йенс Бурман (Швеция)

15. Гас Шумахер (США)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)

17. Жюль Лапьер (Франция)

18. Федерико Пеллегрино (Италия)...

28. Морис Манифика (Франция)

Полный старт-лист – на сайте FIS. 

32 комментария
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Ответ Rygeek
Классикой? Если только внуку на лыжи наступать всю дорогу.)
Он единственный кто с Большуновым зарубился , помимо нашего подиума
+4
0
+4
Фреди, сделай сегодня вещи!
+3
0
+3
Ответ SkierNSK
Возможно последняя гонка Рёте на КМ🤔 Аж 52-ой номер.
Он очень хочет на домашний чемпионат, где на всех дистанциях по 5 норвежцев. Сам не уйдёт, будет готовиться к осенним отборам.
+2
0
+2
Ответ F242
Фреди, сделай сегодня вещи!
Классикой? Если только внуку на лыжи наступать всю дорогу.)
+3
-1
+2
Ответ Сергей
Ставлю хату на Семёна
Единственная не инфузория-туфелька в этом балагане) Тоже за него притоплю.
+3
-1
+2
Ответ gerr_max
Выиграет ли внук?
Надеюсь нет, хотя он и отличный классист и достоин победы. Проблема в том что в лыжных ветках будет пожизненный гам стоять о великом лыжнике, короле лыж итд. Будет спокойнее.
+2
0
+2
Ответ Александр Скворцов
Ребята! Пришлите ссылку на просмотр пожалуй ста!
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/cross_country/spbvideo_NI2022869_translation_Kubok_mira_Mass_start_Muzhchiny_50_km
+2
0
+2
Борьба сегодня и за каждую отсечку будет.
+1
0
+1
Ответ SkierNSK
Так я поэтому и говорю, что возможно. Шансов с такими результатами пройти отбор, да ещё и тренеруясь вне сборной, очень немного. Плюс возраст.
Немного, но есть. Возьмём для примера скиатлон - Крюгер, Клэбо, Амундсен, Гулберг... и нет очевидного пятого номера. Нужно в отборе быть выше Нюнгета, Андерсена, Мёрка, Стенсхагена, м.б. Иверсена и Тонсета. Сложно, но возможно) Нет, наверное, я просто очень хочу увидеть ударный сезон в исполнении Рёте))
+1
0
+1
Ответ Rygeek
Классикой? Если только внуку на лыжи наступать всю дорогу.)
Так внук вообще не фаворит сегодня. Даже если черепашьим темпом пойдут.
+1
0
+1
Возможно последняя гонка Рёте на КМ🤔
Аж 52-ой номер.
+2
-1
+1
Ответ Сергей
Ставлю хату на Семёна
70 кф
Пожелаю удачи тебе и Сименю
+1
0
+1
Выиграет ли внук?
+1
0
+1
Ответ gerr_max
Выиграет ли внук?
Скорее всего
0
0
0
Ответ Грюденфельдер
Не совсем он в той форме чтобы в классике делать отрывы, да ещё и после болезни. Буду очень рад ошибиться
У него должок, перед гнусной федерацией, это хороший стимул.
0
0
0
Ответ Виктор Ковязин
Пропустил вчера женскую гонку по синдрому:наших нет, и смотреть не уместно. Мужскую очень хочется взглянуть, но вот в гараже надо решать шкурные вопросы.Даже не знаю: опять утыкаюсь в синдром.
Планшет в гараж возьмите.)
0
0
0
Ответ F242
Фреди, сделай сегодня вещи!
Не совсем он в той форме чтобы в классике делать отрывы, да ещё и после болезни. Буду очень рад ошибиться
0
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Ответ Rygeek
Как? После Лахтинского коронования? Окончательного и бесповоротного?)
Как? Увидите через три часа
0
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0
Ответ gerr_max
Выиграет ли внук?
Ставлю на внука дедушки Семёна
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0
Ответ zzzeeerrrooo
70 кф Пожелаю удачи тебе и Сименю
За Гаса Шумахера с детства!
Сколько на него?
Оу, 200! Неплохо
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Ответ adamsmith
Немного, но есть. Возьмём для примера скиатлон - Крюгер, Клэбо, Амундсен, Гулберг... и нет очевидного пятого номера. Нужно в отборе быть выше Нюнгета, Андерсена, Мёрка, Стенсхагена, м.б. Иверсена и Тонсета. Сложно, но возможно) Нет, наверное, я просто очень хочу увидеть ударный сезон в исполнении Рёте))
На ЧН в скиатлоне Рёте был 12-ым в конце третьей группы, при том что из основы бежал только Клэбо.
0
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Ответ adamsmith
Немного, но есть. Возьмём для примера скиатлон - Крюгер, Клэбо, Амундсен, Гулберг... и нет очевидного пятого номера. Нужно в отборе быть выше Нюнгета, Андерсена, Мёрка, Стенсхагена, м.б. Иверсена и Тонсета. Сложно, но возможно) Нет, наверное, я просто очень хочу увидеть ударный сезон в исполнении Рёте))
На 50км чуть легче ему отобраться.
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Ответ adamsmith
Он очень хочет на домашний чемпионат, где на всех дистанциях по 5 норвежцев. Сам не уйдёт, будет готовиться к осенним отборам.
Так я поэтому и говорю, что возможно. Шансов с такими результатами пройти отбор, да ещё и тренеруясь вне сборной, очень немного. Плюс возраст.
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Было 236, минус 3, надолго ли Харальда классикой хватит.
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Вот бы нашелся смельчак и с первых километров рвал пелотон.
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Подходящее время для Клэбо зарулить марафон
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Ребята! Пришлите ссылку на просмотр пожалуй ста!
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Ставлю хату на Семёна
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