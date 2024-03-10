Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Крюгер, Валнес, Нисканен, Ниенге, Поромаа бегут классический масс-старт на 50 км

10 марта на Кубке мира в Холменколлене пройдет мужской масс-старт на 50 км.

мира по лыжным гонкам-2023/24

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Норвегия)

3. (Норвегия)

4. Симен Хегстад (Норвегия)

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

6. Фридрих Мох (Германия)

7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

8. Мика Фермойлен (Австрия)

9. Эрик Валнес (Норвегия)

10. Уго Лапалю (Франция)

11. Беда Кли (Швейцария)

12. Вильям Поромаа (Швеция)

13. Дидрик Тонсет (Норвегия)

14. Йенс Бурман (Швеция)

15. Гас Шумахер (США)

16. Ииво Нисканен (Финляндия)

17. Жюль Лапьер (Франция)

18. Федерико Пеллегрино (Италия)...

28. Морис Манифика (Франция)

Полный старт-лист – на сайте FIS.