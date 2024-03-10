«Трактор» победил «Салават» в 6-м матче и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-2)
«Трактор» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
Команда тренера Алексея Заварухина обыграла «Салават Юлаев» (4:2) в шестой игре серии. По ходу матча челябинцы отыгрались с 0:2.
Благодаря этой победе «Трактор» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает соперника.
Напомним, в сезоне-2022/23 клуб не попал в плей-офф.
Желаю пройти как можно дальше в этом розыгрыше кубка Гагарина!
Выиграли по делу!
Ну резюмирую, это тренерская недоработка. Хорошие исполнители, отличная сезонная игра и длинная скамейка, симпатично выглядели на протяжении всего сезона, я полагаю этот будет последний контракт Баширова и Ко, глава республики такое не простит…
Челябу с победой! Это теперь на ОХК?
Витя до свидания и Костю с собой обязательно забери!
Баширов с Чижовым ссаными тряпками вас гнать из команды!
Уйдите, вы нафиг не нужны!!!
Ты матчи смотрел? Где у трактора игра в атаке? Одни рикошеты!
Посмотри статистику владения шайбой и броски! По-моему, все на поверхности!
А вторую такую серию фукале не вытащит