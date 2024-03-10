«Трактор» победил «Салават» в 6-м матче и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-2)

Теги Салават Юлаев Трактор Алексей Заварухин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Трактор» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Команда тренера Алексея Заварухина обыграла «Салават Юлаев» (4:2) в шестой игре серии. По ходу матча челябинцы отыгрались с 0:2.

Благодаря этой победе «Трактор» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает соперника.

Напомним, в сезоне-2022/23 клуб не попал в плей-офф.

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98 комментариев
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Приключение братьев Заварухиных только начинается!!! Трепещи, лига, они идут за вами!)))
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Салават второй год подряд отлетает в первом раунде...
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Ну что ж, с победой, Челябинск! Ваши явно больше хотели в следующий раунд! Очередной отвратительный плей-офф от наших. Нафиг вообще в него выходить, если нет желания побеждать. В этот раз, наверное, действительно ждём перемен, и желательно крупных. Что-то надо менять.
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Ответ Nissan 0123
Салават второй год подряд отлетает в первом раунде...
Кайф же
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Ну что ребятишечки, с победой!!!!
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Трактор поздравляю с победой и выходом в следующий раунд плей-офф!!! Удачи вам в играх с командами запада. Болельщик Салавата Юлаева!!!
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Как болельщик Салавата, поздравляю Трактор с абсолютно заслуженной победой!
Желаю пройти как можно дальше в этом розыгрыше кубка Гагарина!
Выиграли по делу!
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Такой ровный сезон от Салавата, и так отлететь второй год…
Ну резюмирую, это тренерская недоработка. Хорошие исполнители, отличная сезонная игра и длинная скамейка, симпатично выглядели на протяжении всего сезона, я полагаю этот будет последний контракт Баширова и Ко, глава республики такое не простит…
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Козлов: 2 серии - 2 поражения, все что нужно знать об этом тренере, башкиры, возвращайте уже Цулыгина.
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Вот вам и "дуборез" Робинсон! Красава, Бадди!
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Салават - позор. Помню писали, когда в регулярки проиграли СКА, что специально чтобы на Дальний Восток не лететь. Ну что, получили от Челябинска. Ха-ха-ха 😂
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Ответ aigul76
Ну что ж, с победой, Челябинск! Ваши явно больше хотели в следующий раунд! Очередной отвратительный плей-офф от наших. Нафиг вообще в него выходить, если нет желания побеждать. В этот раз, наверное, действительно ждём перемен, и желательно крупных. Что-то надо менять.
Ни чего не поменяют пока у руля хабМаладис. Бюджет большого не видать им точно.
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Ответ kikalisters1488
Восток дело тонкое... 2 фаворита домой улетели, 3й мучается с типо аутсайдером востока. Значит на востоке более ровная борьба?
На востоке конкуренция выше
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Заварухин вдохнул новую жизнь, модернизировал Трактор, браво!
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Так хотелось продолжения этой ярчайшей серии нейтральным болельщикам! Поздравления "Трактору" - показали характер вырвали заслуженно. Но и Уфе спасибо за красочный хоккей.
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интересная конечно команда, как играет у них 1 звено так ничего и не изменилось. ну какой им второй раунд?🤣
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Козлов - не тренер
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Ответ aigul76
Ну что ж, с победой, Челябинск! Ваши явно больше хотели в следующий раунд! Очередной отвратительный плей-офф от наших. Нафиг вообще в него выходить, если нет желания побеждать. В этот раз, наверное, действительно ждём перемен, и желательно крупных. Что-то надо менять.
Спасибо Уфа!!! В следующем году хорошо по воюете!!! Не расстраивайтесь... Всё будет хорошо👍 А то мы в этом году с вами всё перессорились!!! Всем добра!!!
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В основную ветку страшно заходить :)

Челябу с победой! Это теперь на ОХК?
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Счёт 2:2 до конца игры, от которой зависит вылет твоей команды из турнира, остаётся 7 минут. Возьми ты тайм-аут встряхни игроков выпусти тех кто свежее. Забили гол и доведи игру до победы играя в защите. Ничего не сделано. Тренер стоит, впал в ступор. И проигрывает!!! Для него это просто плохой день! Но для Республики это трагедия! Один шанс сохранить лицо-это подать в отставку!
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Саловат, спасибо за игру. Было не просто. Трактор молодцы.
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Ответ Isudar
Трактор поздравляю с победой и выходом в следующий раунд плей-офф!!! Удачи вам в играх с командами запада. Болельщик Салавата Юлаева!!!
Спасибо, дружище✋👋
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Восток дело тонкое... 2 фаворита домой улетели, 3й мучается с типо аутсайдером востока. Значит на востоке более ровная борьба?
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Братишка Алексей не стал отставать от братишки Николая и шагнул дальше
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Что можно сказать. Во первых Салавату не хватает лидера и от этого было видно что где то не было игры плей офф! А во вторых по игре скажу было видно что Салават сильнее Трактора. Но как сказал это плей офф трактор держал оборону всю серию и выиграл ее. В след раунде Трактор вылетит если не 4:0 в серии то 4:1 потому что именно Салават со своей игрой позволил Трактору пройти. Дальше команды типо Авангарда СКА Локо точно этого не позволят
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Ответ Evgueniy
А брат где?)
в Авто
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Зато Лещенко в ротации!!!
Витя до свидания и Костю с собой обязательно забери!
Баширов с Чижовым ссаными тряпками вас гнать из команды!
Уйдите, вы нафиг не нужны!!!
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С почином в плэй-офф легенда 17.
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Ответ Fg Gf
Комментарий удален модератором
А что аргументировать?
Ты матчи смотрел? Где у трактора игра в атаке? Одни рикошеты!

Посмотри статистику владения шайбой и броски! По-моему, все на поверхности!
А вторую такую серию фукале не вытащит
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Суровые челябинские мужики !
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