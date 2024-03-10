«Трактор» победил «Салават» в 6-м матче и выиграл серию 1-го раунда Кубка Гагарина (4-2)

«Трактор» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Команда тренера обыграла « » (4:2) в шестой игре серии. По ходу матча челябинцы отыгрались с 0:2.

Благодаря этой победе « » выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

После завершения всех матчей первого раунда плей-офф состоится перепосев команд, по итогам которого «Трактор» узнает соперника.

Напомним, в сезоне-2022/23 клуб не попал в плей-офф.