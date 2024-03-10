«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мак Аллистер сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 10 марта, 18.45, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 23 Стоунз, 1:1 – 50, пенальти Мак Аллистер.
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Ливерпуль –
Келлехер, Брэдли (Робертсон, 61), ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Собослаи (Салах, 61), Мак Аллистер, Эллиотт, Диас, Нуньес (Гакпо, 76).
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Манчестер Сити –
Эдерсон (Ортега, 56), Уокер, Аке, Аканджи, Стоунз, де Брюйне (Ковачич, 69), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 69).
- Предупреждения:
- Родри (45), Эдерсон (47), Бернарду Силва (59).
Редачу. ОПЯЯЯЯТЬ прос…!!!
Просто браво, Юрген
Один допнуть мяч на 10 метров не может, другой летит, как на пожар.
Зачем сносил, когда Нуньесу ещё от лицевой надо было кому-нибудь пас отдать? А там уже защитники прибежали.
Поражает слабая функциональность Сити.
Как бы ответственный период сезона и вот так просаживаться.