«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мак Аллистер сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
10 марта, 18.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Стоунз, 1:1 – 50, пенальти Мак Аллистер.
ЛиверпульКеллехер, Брэдли (Робертсон, 61), ван Дейк, Куанса, Гомес, Эндо, Собослаи (Салах, 61), Мак Аллистер, Эллиотт, Диас, Нуньес (Гакпо, 76).
Манчестер СитиЭдерсон (Ортега, 56), Уокер, Аке, Аканджи, Стоунз, де Брюйне (Ковачич, 69), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 69).
Предупреждения:
Родри (45), Эдерсон (47), Бернарду Силва (59).

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267 комментариев
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лысый шарлатан vs гений в очках, последний раунд. В следующем году этого противостояния будет не хватать ((
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вот это разводняк от КДБ. Развели как детей ливерпульцев. Аке сыграл как в американском футболе, 50% гола его )
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Страшно представить какой был бы счёт, если Клоппу вместо Нунеза и Собослаи дали хотя бы Соболева и Чалова
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Неинтересно так, такой заголовок, а по факту одни на ходу и без потерь , другие состав из академии заполняют и десяток игроков основы и около основы травмированных..
+21
-7
+14
Даже если Ливерпуль проиграет, у них очень хороший календарь до конца сезона, чтобы вернуться на первое место
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+12
Ответ Trash Talking
Вроде играют гранды мирового футбола, а гол уровня чуть ниже Чемпионшипа: подача вообще не получилась, мяч свалился, Стоунза никто не держал и вообще все стояли как деревья.
На мой взгляд это очевидная домашняя заготовка, Аке грамотно оттеснил игрока Ливерпуля и Стоунз заранее набегал в ту зону. Идеальный розыгрыш углового.
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Ответ Максим
по составам изи для МС. Удивлюсь, если будет иначе.
Да топлю за ливер,но по составу шансов мало
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Давно я так не ждал какого-либо противостояния как это. Наверное со времен огненных Класико Моуриньо и Гвардиолы. Надеюсь команды покажут отличную игру и зрелищный матч.
+12
-4
+8
Ответ Сагатбек Медет
где ты душу увидел, просто стереотип о том какой ман сити плохой и тратит много денег а ливерпуль бедный и имеет хорошую позицию в апл, только вот ливерпуль тратит тоже дохрена но не имеет несколько кубков апл за последние годы
Душу не увидеть, ее чувствуют. Кто-то чувствует, а кто-то - нет.
+8
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Даже несмотря на потери состава Ливер неплох
+7
0
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Нейтральный болельщик, но даже меня уже раздражает Диас.

Редачу. ОПЯЯЯЯТЬ прос…!!!
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Надо добивать цистерну!
+9
-2
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Ответ encaro_one
Даже если Ливерпуль проиграет, у них очень хороший календарь до конца сезона, чтобы вернуться на первое место
Тем более у Сити и Арсенала еще личная встреча предстоит
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+6
когда нибудь игроки Ливерпуля попадут по воротам. но это уже совсем другая история.
+6
0
+6
Вот и ливер дождался углового ))))))))))) как хейтеры Месси который стал чемпионом мира.
+16
-11
+5
Какой же Диас трёхногий
+5
0
+5
Я сторонний зритель, который АПЛ особо не смотрит. Надеюсь, сегодня будет зрелищный и интересный матч с россыпью голов. Однако, мне почему-то кажется, что будет 0:0 или около того. Буду рад ошибиться!
+6
-1
+5
Аке просто подставил Эдерсона. Читалась передача и Нуньес уже заранее побежал в сторону Эдерсона и все равно отдает, просто грубейшая ошибка.
+7
-2
+5
Ответ corazon blanco
Давно я так не ждал какого-либо противостояния как это. Наверное со времен огненных Класико Моуриньо и Гвардиолы. Надеюсь команды покажут отличную игру и зрелищный матч.
Клопу с такими потерями в составе нужно будет выше головы прыгнуть и там еще немного полевитировать ) У Сити скамейка посильнее смотрится чем сегодняшний состав Ливерпуля)
+7
-2
+5
Последний танец живых легенд АПЛ 🔥🔥🔥
+10
-5
+5
Удивительно как Клопп научил команду обходится без любого важного игрока. Без лучшего созидателя Трента, без лучшего игрока Мо, без лучшего завершителя Жоты. За исключением разве что Вирджила. На равных играют(а где-то даже и превосходят)с многолетним гегемоном.
Просто браво, Юрген
+4
0
+4
Ответ encaro_one
Даже если Ливерпуль проиграет, у них очень хороший календарь до конца сезона, чтобы вернуться на первое место
надежда твой компас земной.
+6
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+4
Два дурака привезли на ровном месте гол.
Один допнуть мяч на 10 метров не может, другой летит, как на пожар.
Зачем сносил, когда Нуньесу ещё от лицевой надо было кому-нибудь пас отдать? А там уже защитники прибежали.
+6
-2
+4
Ответ Artuom Batishev
Человек потому и упомянул Моура - тот тоже часто выигрывал с ужасным владением. И почему то его все хейтили за это, а в ситуации с Гвардиолой почему-то - "счёт на табло"))
В сегодняшнем матче владение примерно 50 на 50, а чувак просто на вентилятор накинул. Моуриньо хейтили не за сам процент владения, а за пассивность и игру на отбой.
+4
0
+4
А зачем Трент угловой против своей же команды подавал?
+6
-3
+3
Ничья была бы лучшим результатом сегодня
+3
0
+3
Салах обострил игру! Ещё бы Диаз в ворота начал попадать...
+3
0
+3
Пожелаю Ливерпулю победы. В клубе чувствуется душа, в отличие от "ффп" мс
+17
-14
+3
Второй тайм пока в одну калитку за Ливерпулем.
Поражает слабая функциональность Сити.
Как бы ответственный период сезона и вот так просаживаться.
+3
0
+3
Не пойму Гвардиолу.Игра сити нравится?Пора заменами попытаться изменит игру
+3
0
+3
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