Минское «Динамо» победило московское во втором овертайме, вернув серию в Беларусь на 6-й матч при счете 2-3

Теги Дмитрий Квартальнов видео Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Ник Меркли Хоккей

Минское «Динамо» сократило отставание в серии с московским «Динамо».

Команда тренера Дмитрия Квартальнова одержала победу со счетом 2:1 во втором овертайме в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на первой минуте второго овертайма забил нападающий Ник Меркли.

Таким образом, минское «Динамо» выиграло свой второй матч и сократило отставание в серии – 2-3.

Шестой матч серии состоится 12 марта в столице Беларуси.

42 комментария
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Молодцы, ребята.
Без обид, но у нас в Минске на арене атмосфера лучше)
Ждём игры в Минске
+31
-1
+30
Ответ Nissan 0123
Ну и поделом. Минск столько возможностей давал, удалялся прилично. Будет вдвойне забавно, если в итоге москвичи вообще уедут из Минска с 3-4.
Из Минска, максимум 3-3 будет
7я игра в Москве
+21
-1
+20
Можем хоть в этой паре будет 7 матчей
+12
0
+12
Ответ Yury Sin
Комментарий скрыт
Не говори ГОП
+14
-2
+12
Вообще, не был на 6-м матче ПО КХЛ с серии Динамо Мн – Локомотив в 2011-м
Спасибо за возможность, Минск!
+13
-1
+12
Ответ MIXA77
Можем хоть в этой паре будет 7 матчей
Чего это Вы магнитку списываете?
+10
0
+10
Минск Южный Урал с Вами!
+8
0
+8
В этой игре справедливость восторжествовала: пусть москвичи играли лучше вторую половину 3-го периода и весь первый овертайм, но хотелось плеваться, когда судьи начисто стали игнорировать нарушения со стороны хозяев.
Особенно показателен эпизод со Стасем, когда его просто повалили на лед в одном из моментов перед воротами Коновалова.
Минчанам спасибо за характер. Серия достойна 7-го матча.
+8
0
+8
Ответ Юрец55
Чего это Вы магнитку списываете?
И в Хабаровске хочу победы хозяев. Ничего личного, просто хочу больше матчей в плей-офф))
+7
0
+7
Москвичам с такой игрой нечего ловить. Минск они пройдут, а дальше все будет печально. Не идеи, ничего, нападающие боятся бросать и пытаются сыграть до верного, хотя мастерство там хромает. Минск заслуженно победил.
+6
0
+6
Минску респект, как и Хабаровску, восьмые команды дают бой лидерам конференций.
+6
0
+6
Жадаю ўдачы беларусам!)
+7
-2
+5
Минск браво , молодцы фестиваль продолжается
+6
-1
+5
Пока не вижу перспектив у Москвы в этом плей-офф. Последние два матча Минск по игре был намного сильнее. Даже если москвичи и пройдут во второй раунд, то там с такой игрой и закончат.
+5
0
+5
Ответ maksonych
Вообще, не был на 6-м матче ПО КХЛ с серии Динамо Мн – Локомотив в 2011-м Спасибо за возможность, Минск!
Знатная тогда заруба была!
+4
0
+4
Во всех ПО до этого Кудашов облажался видимо и этот не будет особенным всё повторяется
+4
0
+4
Последними остались серии межу 1 и 8 командой
+4
0
+4
Ну и поделом.
Минск столько возможностей давал, удалялся прилично.

Будет вдвойне забавно, если в итоге москвичи вообще уедут из Минска с 3-4.
+7
-4
+3
Ответ Валерий Сергеевич
А на Востоке чувствуется? Магнитка -Амур 2:2.
ММГ-Амур 3:2 так то)
+3
0
+3
Вообще не чувствуется что 1 с 8ой играют, равная серия
+3
0
+3
Квартальнову респект и уважуха, Минчан с победой....Удачи дома!!!
+3
0
+3
Динамовцы Минска , если сумели победить соперника в гостях ,тем более в овертайме ,то дома кровь из носа перед своими болельщиками нужно все силы и мастерство отдать для победы !
+3
-1
+2
Серия, которая больше всех заслужила седьмой матч. Веди сейчас Минск 3:2, это тоже было бы абсолютно по делу
+2
0
+2
Минск браво , молодцы фестиваль продолжается
+3
-1
+2
Ну пока это всего лишь победа в гостях и возвращение серии в Минск арену для наших болейщиков. Но и это уже чудо, учитывая что играем с лидером сезона.
+2
0
+2
Минск с победой! Не ждал если честно. Первый 2-й овертайм у минчан вроде за всё время выступлений в кхл. Тем более молодцы
+2
0
+2
Ответ Декларация
Молодцы, ребята. Без обид, но у нас в Минске на арене атмосфера лучше) Ждём игры в Минске
В Москве хорошая атмосфера.
Сегодня из-за долгих выходных, может, подустали немного. ;)
На первом мачте отличнейшая атмосфера была.
+2
0
+2
Молодцы!
+1
0
+1
Ответ Doronya
Вообще не чувствуется что 1 с 8ой играют, равная серия
А на Востоке чувствуется? Магнитка -Амур 2:2.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Тараканов
Кудашов -"мастер плей оф"
ОКХ это диагноз даже если и пройдут Минс то фиаско во втором раунде 100% обеспечен
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