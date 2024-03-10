Минское «Динамо» победило московское во втором овертайме, вернув серию в Беларусь на 6-й матч при счете 2-3

Минское «Динамо» сократило отставание в серии с московским «Динамо».

Команда тренера одержала победу со счетом 2:1 во втором овертайме в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на первой минуте второго овертайма забил нападающий .

Таким образом, минское «Динамо» выиграло свой второй матч и сократило отставание в серии – 2-3.

Шестой матч серии состоится 12 марта в столице Беларуси.