Минское «Динамо» победило московское во втором овертайме, вернув серию в Беларусь на 6-й матч при счете 2-3
Минское «Динамо» сократило отставание в серии с московским «Динамо».
Команда тренера Дмитрия Квартальнова одержала победу со счетом 2:1 во втором овертайме в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Победный гол на первой минуте второго овертайма забил нападающий Ник Меркли.
Таким образом, минское «Динамо» выиграло свой второй матч и сократило отставание в серии – 2-3.
Шестой матч серии состоится 12 марта в столице Беларуси.
Без обид, но у нас в Минске на арене атмосфера лучше)
Ждём игры в Минске
7я игра в Москве
Спасибо за возможность, Минск!
Особенно показателен эпизод со Стасем, когда его просто повалили на лед в одном из моментов перед воротами Коновалова.
Минчанам спасибо за характер. Серия достойна 7-го матча.
Минск столько возможностей давал, удалялся прилично.
Будет вдвойне забавно, если в итоге москвичи вообще уедут из Минска с 3-4.
Сегодня из-за долгих выходных, может, подустали немного. ;)
На первом мачте отличнейшая атмосфера была.