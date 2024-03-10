«Барса» не будет делать форму под своим брендом. Nike улучшил предложение, Puma готова заплатить на 20-30 млн евро больше и компенсацию
«Барселона» не будет делать форму под своим брендом.
По данным El Barça juga a RAC1, возможность выпуска формы под собственным брендом практически исключена.
Отмечается, что нынешний спонсор Nike улучшил предложение, а Puma готова платить на 20-30 млн евро больше и согласна выплатить возможную компенсацию за расторжение контракта с американским брендом.
Между сторонами идут переговоры.
«Барса» и Nike расстанутся спустя 25 лет? Puma готова платить рекордные 200-300 млн евро в год
Ваш комментарий чистые фантазии из параллельной вселенной, рассуждения очень похожи на фаната Испанского гос проекта.)))
Так что заоблачные контракты они уже видимо не будут ни с кем подписывать