«Барса» не будет делать форму под своим брендом. Nike улучшил предложение, Puma готова заплатить на 20-30 млн евро больше и компенсацию

Теги Барселона Ла Лига Puma Nike игровая форма стиль Футбол

«Барселона» не будет делать форму под своим брендом.

По данным El Barça juga a RAC1, возможность выпуска формы под собственным брендом практически исключена.

Отмечается, что нынешний спонсор Nike улучшил предложение, а Puma готова платить на 20-30 млн евро больше и согласна выплатить возможную компенсацию за расторжение контракта с американским брендом.

Между сторонами идут переговоры.

«Барса» и Nike расстанутся спустя 25 лет? Puma готова платить рекордные 200-300 млн евро в год
 

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32 комментария
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Если Puma действительно готова выплатить компенсацию Nike за расторжение контракта с Барселоной, то это просто шикарно. Эта компенсация-до сих пор была серьёзным разногласием в переговорах между клубом и обеими компаниями. Наверняка в Puma понимают, насколько серьёзный рост популярности и доходов получат, подписав договор с Барсой. И эти потенциальные доходы выше тех расходов, которые будут при выплате компенсации
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Ответ XavIniesta2008-2015
Если Puma действительно готова выплатить компенсацию Nike за расторжение контракта с Барселоной, то это просто шикарно. Эта компенсация-до сих пор была серьёзным разногласием в переговорах между клубом и обеими компаниями. Наверняка в Puma понимают, насколько серьёзный рост популярности и доходов получат, подписав договор с Барсой. И эти потенциальные доходы выше тех расходов, которые будут при выплате компенсации
Да, и дизайн PUMA намного круче чем найк. У найка с каждым годом стремнее Футболки получаются
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Я думаю с puma надо 100%, найк уже зажрались со своей популярностью, а пума жаждет успеха, и форму по принципу скопировать вставить делать не будет, и не только.
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Барса в моде при любой погоде.
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Что тут думать?!!! Даёшь Пуму!!!
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Господи, посмотрел на старые формы барсы, какие были необычные и крутые вторые комплекты, по типу желтой в сезоне 08/09, бирюзовая сезоном раньше, была прикольная в сезоне 10/11, да и домашняя всегда была крутая. А сейчас через раз вообще, про домашние даже говорить не хочется, это кошмар, особенно в сезоне 20/21. Надеюсь на Пуму все-таки, формы у ман сити хорошие
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Ответ XavIniesta2008-2015
Если Puma действительно готова выплатить компенсацию Nike за расторжение контракта с Барселоной, то это просто шикарно. Эта компенсация-до сих пор была серьёзным разногласием в переговорах между клубом и обеими компаниями. Наверняка в Puma понимают, насколько серьёзный рост популярности и доходов получат, подписав договор с Барсой. И эти потенциальные доходы выше тех расходов, которые будут при выплате компенсации
Ну да...рост доходов и поэтому Найк не особо горит желанием перебивать их предложение. Они наверное лучше знают положение дел в отличии от фанатов.
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Ответ BoGaL
Наивные все тут я смотрю)) для тех кто читать не умеет, Барса решила шантажом выбить бабки с найка и наплевав на подписанный контракт пересмотреть условия, их там мягко послали на три известные буквы тогда подключили Пуму типа вот готовый спонсор Репутация Барсы ниже плинтуса, причем это вторая выходка за последнее время )))
Клубу с репутацией ниже плинтуса улучшают предложение, судя по новости.
Ваш комментарий чистые фантазии из параллельной вселенной, рассуждения очень похожи на фаната Испанского гос проекта.)))
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Ответ BoGaL
Наивные все тут я смотрю)) для тех кто читать не умеет, Барса решила шантажом выбить бабки с найка и наплевав на подписанный контракт пересмотреть условия, их там мягко послали на три известные буквы тогда подключили Пуму типа вот готовый спонсор Репутация Барсы ниже плинтуса, причем это вторая выходка за последнее время )))
Ну да, конечно, ведь только Реал может доить Адидас и получать огромные барыши. Барса по популярности не хуже Мадрида, так что смотря на своих соседей тоже ее прочь получать хорошие деньги, но для мадридцев это конечно же шантаж))) Там год по контракту остался с Найком, Барса не дожидаясь окончания этого контракта начала действовать, чтобы потом не жевать сопли. Пума тоже реальная контора и понимает, что тоже сейчас нужно действовать, все эти дела с подписанием только начинаются, до 25 года суммы изменятся, это начало неофициальных "торгов". Так что Найк по-любому раскошелятся, они понимают, что эту нишу сразу займут. Барса и Реал самые популярные клубы в мире и нужно быть дураком, чтобы не подписать с ними контракт. Адидас 100% никому свою нишу не отдадут, реально крутая и думающая компания, Пума из той же категории.
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Ответ kikujiro
Барса в моде в огороде
в твоём может быть , где даже капуста не растёт)))
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Ответ BoGaL
Причем тут Реал, да и Реал не пытается пересмотреть уже подписанный контракт, ни один уважающий себя бренд так вести себя не будет, потому что это удар по репутации, любой спонсор будет обходить Барсу стороной в будущем
Конечно не пытается пересмотреть, ведь изначально подписали красивый контракт, на хорошую сумму и вкусными бонусами, а Найк в своем репертуаре, как со спортсменами себя ведут, разрывая контракт, типа из-за репутации и следуя своей толерантной политике, так же и с командами. В итоге человека оправдывают, даже в том же допинге, а Найк после этого остаётся без клиента, зато репутация же))) Никто с Барсой не захочет подписывать контракт из больших компаний???))) Ну да, ну да))). Сначал Найк сказали, что нам пофигу, контракт есть контракт, исполняйте или разрывайте и готовьте большую сумму за разрыв, типа ничего вы этим не добьётесь, мы видим какие у вас финансовые проблемы и нам пофигу. Но тут Барса начала действовать, начиная с мыслей о своей форме и тут ещё откуда не возьмись появилась Пума, готовая выплатить компенсацию и способная дать контракт с бонусами на большую сумму. Ну Найк видя это поняли, что делу швах и пора договариваться. P.S. Найк себя уже изжил, ничего нового и интересного предложить не могут уже который год, также как и не готовы раскошелиться. Адидас думаю в шоке от того, сколько платят Реалу и видя как мало платит Найк Барсе. Недавно был опубликован рейтинг самых продаваемых футболок в мире, так вот первые это Барса с Найком, вторые это Реал м Адидасом, остальные намного отстают в этом рейтинге. Так что Барса имеет право пересмотреть условия этого контракта.
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Несделанная форма окупилась ))
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Вот как надо договариваются 👌👏👏👏 Вот это я понимаю - рычаг!
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Жесточайшая борьба мировых брендов за нашу барсу идёт, радостно это видеть 🙏
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Ответ itemme
Ну не, это вообще не факт. Для барсы найк всегда делал крутую форму, у пумы же очень мало хороших комплектов в принципе
Ну у каждого свой вкус и цвет)))
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Ответ Женя Дерунов
Ну да...рост доходов и поэтому Найк не особо горит желанием перебивать их предложение. Они наверное лучше знают положение дел в отличии от фанатов.
Была же новость что найк потихоньку сокращает финансирование мужского футбола
Так что заоблачные контракты они уже видимо не будут ни с кем подписывать
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В нынешней экономической ситуации, лучше будет принять предложение от Пумы. Если всё то правда.
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