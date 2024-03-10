«Барса» не будет делать форму под своим брендом. Nike улучшил предложение, Puma готова заплатить на 20-30 млн евро больше и компенсацию

«Барселона» не будет делать форму под своим брендом.

По данным El Barça juga a RAC1, возможность выпуска формы под собственным брендом практически исключена.

Отмечается, что нынешний спонсор Nike улучшил предложение, а Puma готова платить на 20-30 млн евро больше и согласна выплатить возможную компенсацию за расторжение контракта с американским брендом.

Между сторонами идут переговоры.

«Барса» и Nike расстанутся спустя 25 лет? Puma готова платить рекордные 200-300 млн евро в год

