Квеквескири о 2:0 со «Спартаком»: «Они думают, что самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то?»

Ираклий Квеквескири высказался о победе над «Спартаком» (2:0).

Матч 20-го тура Мир РПЛ состоялся в «Лужниках» из-за проблем с газоном на «Лукойл Арене».

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде.

Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли.

Мы в очередной раз доказали – это не случайность, это закономерность», – сказал полузащитник « » .

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