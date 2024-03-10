Квеквескири о 2:0 со «Спартаком»: «Они думают, что самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то?»
Ираклий Квеквескири высказался о победе над «Спартаком» (2:0).
Матч 20-го тура Мир РПЛ состоялся в «Лужниках» из-за проблем с газоном на «Лукойл Арене».
«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде.
Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли.
Мы в очередной раз доказали – это не случайность, это закономерность», – сказал полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.
«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» Соболев ответил на шутку про газон «Спартака»
Факел, банально сильнее Спартака, что и доказал дважды!
Типо 2:0, а не 3:0, вперед Спартак!!)