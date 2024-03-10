Квеквескири о 2:0 со «Спартаком»: «Они думают, что самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то?»

Теги Спартак Лужники премьер-лига Россия Лукойл Арена Факел Центральный стадион профсоюзов Ираклий Квеквескири Футбол

Ираклий Квеквескири высказался о победе над «Спартаком» (2:0).

Матч 20-го тура Мир РПЛ состоялся в «Лужниках» из-за проблем с газоном на «Лукойл Арене».

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. А мы простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 – 2:0 дома, 2:0 на выезде.

Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли.

Мы в очередной раз доказали – это не случайность, это закономерность», – сказал полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?🧐» Соболев ответил на шутку про газон «Спартака»

Материалы по теме

148 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зато они с Зенитом 0:0 сыграли! Для них как будто титул выиграли, не мешай им наслаждаться😂
+228
-31
+197
В качестве меры наказания, завтра вызвал бы всех футболистов Спартака к 9 утра и заставил читать коментарии со спортса в их адрес
+112
-1
+111
База!
Факел, банально сильнее Спартака, что и доказал дважды!
+118
-18
+100
Ответ Kloufinger
Комментарий скрыт
Спартак вообщем выиграл , но сам себе проиграл , вы это имеете ввиду ?
+101
-5
+96
Ответ Kloufinger
Комментарий скрыт
чемпионство трех туров, нулечая ничья с зенитом, отрицательная победа над Факелом - воистину величайший сезон в истории футбола, лучше уже не будет.
+66
-7
+59
Ответ dimanchik179
Комментарий скрыт
Если Ираклий ведет себя как девочка, то как себя ведет Соболев? Как рыба?)
+65
-13
+52
в другой раз сказал бы, что Иракли хорохорится и зря так делает! но!!! эти трехтуровые чемпионы реально воняли до игры в Воронеже и после нее. Позволяли себе оскорбления, типа колхоз и тд, так что слушайте, красно-белые! слушайте! это все вам бумеранг! 4:0! и 0 очков! умники
+52
-3
+49
Мощный тип. Сегодня отлично провел игру. За это и нравится футбол,что вот так могут обыграть мощного соперника.Хотя про Спартак сказать что это мощный соперник,это сильно привознести. Пока это не кабаны,а так маленькие хрюшки и один дельфин.
+44
-3
+41
в прошлый раз отлетели от Факела, говорили поле-огород помешало)))) что же стало причиной позорного проигрыша на Лужниках? неужто заговор?))))) иных причин не вижу, и конечно же не то, что спартак достиг дна.
+50
-16
+34
Ответ Pro_Zenit_7
Зато они с Зенитом 0:0 сыграли! Для них как будто титул выиграли, не мешай им наслаждаться😂
Посмотрим что сейчас придумают сммщики телеги
Типо 2:0, а не 3:0, вперед Спартак!!)
+34
-2
+32
Базанул грузин. У Спартака всегда такое эго было, будто они Барселона на пике своего могущества.
+33
-2
+31
Ответ mad butcher
Комментарий скрыт
Во всём
+30
-6
+24
Ответ Евгений Шевченко
Комментарий скрыт
Ну, команда не может позволить трансфер Угадьде или зарплату уровня Джикии или Зобеина, дважды обыграли твою любимую команду. Им что, горевать от этого?
+26
-3
+23
Ответ Денис Ширинов
Кто это вообще?
Хозяин Спартака
+34
-11
+23
Он прямо как Царь Леонид сегодня бился.
+24
-2
+22
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
А Спартак и с легами днище
+22
0
+22
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
Хспди, да не позорься ты.
+18
0
+18
Квеквескири просто эталонно отдоминировал Спартак: на поле, в интервью в перерыве, снова на поле и в интервью после матча ))
+20
-2
+18
Ответ Денис Ширинов
Кто это вообще?
Ираклий.
+20
-2
+18
Ответ Алексей Карин
Весь Питер болел за Факел!
Судя по коментам на спортсе все страна😀
+18
-1
+17
И где он не прав?(
+21
-7
+14
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
Убери из команды всех лидеров/легионеров она будет хуже играть, что все пристали-то с бразильцами- они играют красиво, дают результат, у того же Краснодара и ЦСКА тоже много легов, но пристают только к нам
+15
-2
+13
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
Тавареш, Медина, Бабич, Угальде, Мартинс, Дуартэ, Мозес, Промес
+12
0
+12
Ответ Pro_Zenit_7
Зато они с Зенитом 0:0 сыграли! Для них как будто титул выиграли, не мешай им наслаждаться😂
Чемпионство в 3 туре, вместо привычной пятерки в Питере выстояли сухари. Чем не повод для гордости ?)
+12
0
+12
Ответ nCuXpalata13
В качестве меры наказания, завтра вызвал бы всех футболистов Спартака к 9 утра и заставил читать коментарии со спортса в их адрес
Ахааах
+11
-1
+10
Ответ Kloufinger
Комментарий скрыт
Хах. Ну да, ну да. В первом матче значит поле обыграло Спартак? А во втором Спартак сам себя? А на деле у Факела 2 победы, а у Спартака баранка. Быстро же вы от очередного поражения отошли, что опять гонор красно-белый стали показывать. Видимо привыкли проигрывать. Что ж, тоже навык
+13
-3
+10
Спартак - это не команда, а позор нашего футбола!!!!
+18
-9
+9
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
Очнись, за такие деньги можно только ещё паспортистов вырастить, ну не будут наши играть пока есть кумовство, и лимит, уж пусть лучше бразильский футболист, чем наше дно ходячие по полю
+9
0
+9
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
Ты даже состав своей команды не знаешь.Истиный спартаковец
+8
0
+8
Ответ 5gth2zy9v4
Комментарий скрыт
Там реально из ваших только Максименко, Литвинов да Игнатов. Остальные приехали на нефтяные деньги.
+8
0
+8
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий