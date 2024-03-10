«Спартак» дважды проигралу «Факелу» в этом сезоне РПЛ – оба раза по 0:2

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Футбол

«Спартак» не смог победить «Факел» в этом сезоне Мир РПЛ.

В 20-м туре Мир РПЛ «Спартак» в «Лужниках» уступил «Факелу» со счетом 0:2.

Это второе поражение красно-белых от воронежской команды в этом сезоне чемпионата России. В первом круге «Факел» также победил со счетом 2:0.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в чемпионате России. «Факел» с 25 очками – 11-й.

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111 комментариев
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Вернулись править)
А сколько криков после матча с Зенитом было, что вот, чемпиону не проиграли, сейчас мы всех как…
И тут Факел постучался в дверь)
+100
-10
+90
Просто поле подвело (снова).
+92
-8
+84
Ирония такая, да? Спартак в первом круге ныл на поле. Теперь сам свое еле подготовил, и все равно проиграл.
+43
-2
+41
Ответ gustavo1097
Вернулись править) А сколько криков после матча с Зенитом было, что вот, чемпиону не проиграли, сейчас мы всех как… И тут Факел постучался в дверь)
А зачем стараться, сыграли матч жизни с Зенитом, не проиграли в Питере, теперь можно и 0 2 скатать с Факелом
+34
-5
+29
Спартак не перестает радовать.
+27
-4
+23
Факел:"1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль на Лужниках в РПЛ. На 1454-й приехал «Спартак"
+28
-5
+23
Значит не в поле все таки было дело .....
+23
-1
+22
«Будет биться за чемпионство» - говорили они
+31
-10
+21
Уже даже Факел становится хозяевами Спартака.
+17
-1
+16
Теперь понятны цели Спартака на сезон :
Чемпионство (после трёх туров)
Не проиграть Зениту (крупно)
Занять первое место (в кубке, в группе)
Не проиграть разгромно (Факелу)
+13
0
+13
Против Зенита упираются изо-всех сил, для остальных просто проходной двор.
+15
-3
+12
Ответ HRYNDEL
А кому это позорище не проигрывало!!!
Манчестер сити)
+12
0
+12
А кому это позорище не проигрывало!!!
+11
-2
+9
задачи на сезон: хотя бы раз не проиграть ФК Зенит и трехтурное «чемпионство» решены
+12
-3
+9
Возвращаемся к теме "деньги и стоимость состава решает всё".

Не всё и не всегда.
+8
-1
+7
Факел это самая орочья команда в РПЛ на моей памяти. Так никто не выходил грызться и умирать. Думаю в АПЛ бы точно лучше Шеффилда этого сезона выступили
+7
0
+7
Ответ Ubik-city
Просто поле подвело (снова).
Нет тренера -> нет идеи -> нет игры. И не важно, какое поле и какие игроки
+10
-3
+7
Ответ Пара Соль Ка
«Спартак» дважды проигралу «Факелу» ------------------ проигралу это на каком языке?)
на португальском
+6
0
+6
После игры у Лужников была замечена фура, в которую сотрудники Факела грузили газон, привезенный из Воронежа.
+6
0
+6
«Спартак» дважды проигралу «Факелу»
------------------
проигралу

это на каком языке?)
+5
0
+5
Шутка про фарм уже была?
+6
-1
+5
гандоны́, болею за ,,Спартак" 50лет, зажрались, больше слов нет......
+5
0
+5
Стабильность тоже хорошо
+6
-1
+5
Спартак - это такой Медведев от футбола. Много громких слов, много надувания щек, речей о великом прошлом, каких-то угроз. Но на деле все равно над тобой тупо все ржут
+6
-1
+5
Спартак, что по полю?
+6
-1
+5
Я думаю, если Абаскаль перед матчем выйдет в центральный круг в шарфе ЦСКА, споет какую-то зенитовскую песню и после обоссыт демонстративно спартаковскую эмблему, то руководство и преданные фанаты и почитатели его таланта все равно будут настаивать на том, чтобы дать шанс Гильермо поработать.
+4
0
+4
Факел порадовал так порадовал!!!
+4
0
+4
Ответ Тиджани Бабангида
«Будет биться за чемпионство» - говорили они
Так бился же. До 4 тура
+10
-6
+4
Ответ Alex Gelaev
Манчестер сити)
😂😂😂😂😂
+3
0
+3
Ответ Ubik-city
Просто поле подвело (снова).
)
+4
-1
+3
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