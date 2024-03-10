«Спартак» дважды проигралу «Факелу» в этом сезоне РПЛ – оба раза по 0:2

«Спартак» не смог победить «Факел» в этом сезоне Мир РПЛ.

В 20-м туре Мир РПЛ « » в «Лужниках» уступил «Факелу» со счетом 0:2.

Это второе поражение красно-белых от воронежской команды в этом сезоне чемпионата России. В первом круге «Факел» также победил со счетом 2:0.

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в чемпионате России. «Факел» с 25 очками – 11-й.