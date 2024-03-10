«Спартак» дважды проигралу «Факелу» в этом сезоне РПЛ – оба раза по 0:2
«Спартак» не смог победить «Факел» в этом сезоне Мир РПЛ.
В 20-м туре Мир РПЛ «Спартак» в «Лужниках» уступил «Факелу» со счетом 0:2.
Это второе поражение красно-белых от воронежской команды в этом сезоне чемпионата России. В первом круге «Факел» также победил со счетом 2:0.
«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в чемпионате России. «Факел» с 25 очками – 11-й.
А сколько криков после матча с Зенитом было, что вот, чемпиону не проиграли, сейчас мы всех как…
И тут Факел постучался в дверь)
Чемпионство (после трёх туров)
Не проиграть Зениту (крупно)
Занять первое место (в кубке, в группе)
Не проиграть разгромно (Факелу)
Не всё и не всегда.
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проигралу
это на каком языке?)