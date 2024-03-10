Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Зенит» дома сыграет с «Енисеем», «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

В группе А ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубанью». « » примет «Енисей».

В группе Б «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 23-7, ЦСКА – 22-7, Зенит – 20-9, – 20-9, – 18-12, – 16-13.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 18-13, Самара – 16-14, – 14-16, Руна – 12-18, – 11-19, Нижний Новгород – 10-21, МБА – 10-21, Минск – 0-31.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.