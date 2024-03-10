Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Зенит» дома сыграет с «Енисеем», «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Зенит Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

В группе А ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубанью». «Зенит» примет «Енисей».

В группе Б «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Локомотив-Кубань – ЦСКА
Дата проведения
10 марта, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Зенит – Енисей
Дата проведения
10 марта, 16.00, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 23-7, ЦСКА – 22-7, Зенит – 20-9, Локомотив-Кубань – 20-9, Парма – 18-12, Енисей – 16-13.

Группа Б

Автодор – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
10 марта, 13.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 18-13, Самара – 16-14, Автодор – 14-16, Руна – 12-18, Астана – 11-19, Нижний Новгород – 10-21, МБА – 10-21, Минск – 0-31.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА традиционно отлетит от Локо?)
+1
0
+1
Ответ Too F
ЦСКА традиционно отлетит от Локо?)
Скорее, Локо традиционно размотает ЦСКА)
+1
0
+1
Тогда Райковича уволят . 💯 %
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий