Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Зенит» дома сыграет с «Енисеем», «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
В группе А ЦСКА в гостях сыграет с «Локомотивом-Кубанью». «Зенит» примет «Енисей».
В группе Б «Автодор» встретится с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 10 марта, 14.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 10 марта, 16.00, «КСК Арена»
Положение команд: УНИКС – 23-7, ЦСКА – 22-7, Зенит – 20-9, Локомотив-Кубань – 20-9, Парма – 18-12, Енисей – 16-13.
Группа Б
- Дата проведения
- 10 марта, 13.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: Уралмаш – 18-13, Самара – 16-14, Автодор – 14-16, Руна – 12-18, Астана – 11-19, Нижний Новгород – 10-21, МБА – 10-21, Минск – 0-31.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.