«Реал» разгромил «Сельту» – 4:0! Гюлер и Винисиус забили, у Гуаиты и Домингеса автоголы
«Реал» разнес «Сельту» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Винисиус открыл счет на 21-й минуте. На 79-й мяч отскочил в ворота от спины вратаря «Сельты» Висенте Гуаиты. Еще один гол на 88-й минуте на свой счет записал Карлос Домингес. Арда Гюлер поставил точку в матче на 94-й.
- Дата проведения
- 10 марта, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 21 Винисиус Жуниор, 2:0 – 79, автогол Гуаита, 3:0 – 88, автогол Домингес, 4:0 – 90 Гюлер.
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Реал Мадрид –
Лунин, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Кроос, 83), Вальверде, Браим Диас (Тчуамени, 83), Камавинга (Себальос, 88), Васкес, Винисиус Жуниор (Гюлер, 89), Родриго (Хоселу, 74).
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Сельта –
Гуаита, Мингеса (Сотело, 77), Манкильо, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви, 60), Де Ла Торре, Бельтран (Домингес, 77), Бамба (Альенде, 60), Аспас, Ларсен (Дувикас, 83).
- Предупреждения:
- Де Ла Торре (25), Камавинга (45), Винисиус Жуниор (55), Мингеса (55), Манкильо (82).
Дал бы уже шанс Гюлеру