«Реал» разгромил «Сельту» – 4:0! Гюлер и Винисиус забили, у Гуаиты и Домингеса автоголы

«Реал» разнес «Сельту» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус открыл счет на 21-й минуте. На 79-й мяч отскочил в ворота от спины вратаря «Сельты» Висенте Гуаиты. Еще один гол на 88-й минуте на свой счет записал Карлос Домингес. Арда Гюлер поставил точку в матче на 94-й.

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