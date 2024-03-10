«Реал» разгромил «Сельту» – 4:0! Гюлер и Винисиус забили, у Гуаиты и Домингеса автоголы

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига Висенте Гуаита Винисиус Жуниор Карлос Домингес Арда Гюлер онлайны Футбол

«Реал» разнес «Сельту» (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус открыл счет на 21-й минуте. На 79-й мяч отскочил в ворота от спины вратаря «Сельты» Висенте Гуаиты. Еще один гол на 88-й минуте на свой счет записал Карлос Домингес. Арда Гюлер поставил точку в матче на 94-й.

Реал Мадрид – Сельта 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
10 марта, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Винисиус Жуниор, 2:0 – 79, автогол Гуаита, 3:0 – 88, автогол Домингес, 4:0 – 90 Гюлер.
Реал МадридЛунин, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Кроос, 83), Вальверде, Браим Диас (Тчуамени, 83), Камавинга (Себальос, 88), Васкес, Винисиус Жуниор (Гюлер, 89), Родриго (Хоселу, 74).
СельтаГуаита, Мингеса (Сотело, 77), Манкильо, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви, 60), Де Ла Торре, Бельтран (Домингес, 77), Бамба (Альенде, 60), Аспас, Ларсен (Дувикас, 83).
Предупреждения:
Де Ла Торре (25), Камавинга (45), Винисиус Жуниор (55), Мингеса (55), Манкильо (82).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

102 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перес купил игроков Сельты, чтобы назабивали автоголы
+82
-2
+80
Гюлера с почином, отлично разобрался с вратарем. Ну и стоит отметить отличную проникающую передачу от Себальоса.
+63
-3
+60
Негрейровцы уже тут и минусуют) Удачи Реалу
+57
-11
+46
Ответ El Fenomeno 9
Анчелотти, выпусти уже Гюлера и Себальоса на второй тайм!
ты знал?))))
+24
0
+24
Анчелотти, выпусти уже Гюлера и Себальоса на второй тайм!
+23
0
+23
Камавинга видимо действительно очень хочет станцевать с Карло. Больше всех за первый тайм ударов по воротам Сельты нанес. Очень активен.
+21
-1
+20
Всех болельщиков Мадрида с заслуженной разгромной победой! Счет мог бы гораздо более разгромным, но атакующие игроки предпочитали бить во вратаря. Рюдигер сегодня был прекрасен, Модрич очень понравился. Родриго как всегда, не забивает из убойных позиций. Очень рад за Гюлера, красавец. Но самое важное, что три очка взяли!
+19
-1
+18
Всё-таки автоголы в футболе надо записывать только в исключительных случаях: мяч вполне можно было учесть Рюдигеру.
+14
0
+14
Ответ corazon blanco
Гюлера с почином, отлично разобрался с вратарем. Ну и стоит отметить отличную проникающую передачу от Себальоса.
Кстати от Себальоса была ещё одна попытка 3 минуты ранее. Видимо они вышли вместе с заготовкой)
+15
-1
+14
вот это да. Гюлер красавец. положил красиво
+12
0
+12
Удачи мадридскому «Реалу»! Ждём качественного и эффективного футбола, и главное - без судейских ошибок и травм с обеих сторон! Статистика на нашей стороне, нужно увеличивать отрыв от 2 места!
+23
-11
+12
Турки завтра на работу не пойдут😀
+11
0
+11
Важнейший гол для паренька. Явно уверенности в себе теперь поднаберет, молодец
+11
0
+11
Ответ xQcoW
Перес купил игроков Сельты, чтобы назабивали автоголы
Только хотел этот комент написать😕
+11
-2
+9
Снова Рюдигер царит в воздухе, ну и здорово, что Винисиус оказался расторопнее всех, хоть и со второй попытки, но все же забил.
+9
-1
+8
Себальос с Гюлером сделали гол за пару минут! Может стоит их выпускать пораньше 89й минуты?!
+8
0
+8
наконец то он забил. как же прекрасно отдал пас Себальос. пару минут назад тоже точно такую же передачу хотел исполнить на Гюлера тогда не получилось
+9
-1
+8
Рюдигер красавец, просто вколотил. Умеет Мадрид держать весь матч в напряжении своих болельщиков)
+8
0
+8
Какой же Анчелотти упрямый, не могут запихнуть мяч в сетку, 11 ударов в створ и только 1 гол, нет он держит Родриго до 73 минуты.

Дал бы уже шанс Гюлеру
+8
0
+8
надеюсь спад пройдет уже, и мы сможем насладиться игрой как в первой половине сезона
+15
-7
+8
Ничего, еще 50 моментов создать для Родриго и он забьет, обязательно
+8
-1
+7
Как должен сыграть Родриго, чтобы сесть на банку?
+7
0
+7
Два автогола? Социологический мадридизм господа! )
+7
0
+7
Гюлер красава
+6
0
+6
Рад за Гюлера 🔥
+6
0
+6
Ответ Sergey
Комментарий скрыт
Мнения СерГея очень важны))
+6
0
+6
Больше всего рад за Гюлера, он наконец поймал свой момент.
+6
0
+6
Гюллер, Васкез, Диаз, Хоселу - все четверо могут сыграть лучше Родриго в любом матче , но выходит каждый раз это полено. Это еще более необъяснимая вещь , чем когда Роналду бил штрафные в последние пару сезонов за Реал , при том что у него вообще не летел ни один
+6
0
+6
Ответ VuNePonimaete
Только хотел этот комент написать😕
🤣😂 я тоже написал. но удаляю
+7
-1
+6
У Камы заготовлен какой-то супер танец с Анчи. Очень активен сегодня!
+6
0
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий