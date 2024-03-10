Российские тяжелоатлеты Катаев и Качаева дисквалифицированы на 4 года за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом свидетельствуют материалы IWF, имеющиеся в распоряжении ТАСС. Срок санкции истечет 27 июля 2027 года.

Катаев и Качаева были отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушения, совершенные в августе 2013 года. Как пишет ТАСС, оба спортсмена уже давно завершили карьеру.

Катаев на чемпионате России 2016 года занял второе место в весовой категории свыше 105 кг, на молодежном чемпионате Европы 2013 года – четвертое. Эти результаты подлежат аннулированию.

Качаева побеждала на юниорском чемпионате Европы-2009 и молодежном континентальном первенстве-2012 в весе свыше 75 кг.