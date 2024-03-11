Ивич может сменить Абаскаля в «Спартаке». Отступные тренера «Краснодара» – 900 тысяч евро (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, отставка главного тренера «Спартака» может произойти в ближайшее время. Как сообщает Карпов, сменить Абаскаля может главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

По словам источника, отступные сербского специалиста составляют 900 тысяч евро.

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47 комментариев
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И зачем сербу эта расстрельная должность? В Краснодаре его ценят, дают работать.
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Ну и чушь!
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Ответ Этот Райола хочет денег
И зачем сербу эта расстрельная должность? В Краснодаре его ценят, дают работать.
Почему расстрельная? Наоборот перспективная.. Эмери, Якин, Карпин, Черчесов, Тедеско
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну и чушь!
Это с какой стороны посмотреть ;) Со стороны Спартака это было бы объяснимо. А вот со стороны Ивича - чушь, конечно :)
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Зачем это Ивичу?
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Карп не заснет пока какаху в сторону Краснодара не кинет
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Ответ Циник Петербургский
Это с какой стороны посмотреть ;) Со стороны Спартака это было бы объяснимо. А вот со стороны Ивича - чушь, конечно :)
Почему чушь? Переехать в Москву на контракт в 3-4 раза больше, чего бы и нет?
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Когда ж все поймут - меняют каждый год диредера, оставляя музыкантов, а музыки как не было так и нет ! Вывод то сделайте наконец - ну нет у вас игроков , есть шлак ! И Матча вы через месяц будите смешивать с грязью ! Надо менять не только тренера , но и весь шлак накопившийся ещё с времён Федуна !
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А Абаскаль Ивича?
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Ответ severodoneck
Юрана надо ставить, и .
и наслаждаться
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Ответ sashafan2
Зачем это Ивичу?
например, за контракт, прилично превышающий краснодарский.
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Ответ Этот Райола хочет денег
И зачем сербу эта расстрельная должность? В Краснодаре его ценят, дают работать.
В смысле «зачем»? Затем, что он Серб, как тренер в мире он не самый востребованный, очередь за ним не стоит, однако в спартаке, наверняка, ему предложат отличные финансовые условия. В Краснодаре он всего второй год и вряд-ли у него есть особая любовь к клубу. Чемпы средней руки он уже выигрывал, ЕК ему в России не светит, так какая мотивация продолжать жить в Краснодаре и тренировать этот клуб, если в спартаке дадут больше?
Про расстрельномть ещё смешнее - вы карьеру Ивича видели? Он потренировал ПАОК и свалил на год отдыхать. Заехал в Маккаби, два года тупо всех выносил и свалил в Уотфорд. Оттуда его выгнали через 4 месяца и он просто сидел без работы. Вернулся в Маккаби и убежал оттуда в Краснодар через полгода. Ему не привыкать бегать по клубам и сливаться оттуда
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Вот так сидит и видит Ивич, как поменять перспективный Краснодар на вечно токсичную помойку
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от создателей : с Ивичем не согласовывали трансфер Са.
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Ответ Sergio Sarkisyan
Я очень надеюсь, что Ивича не будет. Он ставит игру от обороны, а нам нужно играть первым номером!!
Сегодня хорошо поиграли )
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Надо быть самоубийцей чтобы перейти из Краснодара в Спартак :)
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Ответ Этот Райола хочет денег
И зачем сербу эта расстрельная должность? В Краснодаре его ценят, дают работать.
Спартак способен зарплату раза в три больше предложить.
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Юрана надо ставить, и .
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Кто-то еще принимает,что вещает это говно????
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Последнее, что я видел на спортсе про Абаскаля - Орлов рассказывал, как он круто Спартаку игру поставил. Захожу на следующий день и вижу, что Абаскаля Ивич меняет. Так я понял, что матч с Факелом у Спартака не задался.
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карпов хоть раз достоверную информацию публиковал?? хуже бабок на раёне)
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Ответ Саня Беляков
Сегодня хорошо поиграли )
проснулся
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Какой Ивич?С Каррерой уже переговоры начались.))))👍
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🦆
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Такого быть не должно. Соперника нужно уважать. Да, сезон закончится, можно. Но вот по ходу-это преступление.
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Алкокарп и ромашка
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Бред
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Ответ МТБ
Почему чушь? Переехать в Москву на контракт в 3-4 раза больше, чего бы и нет?
Тут ведь вот какое дело... ФК Спартак поменял какое-то немыслимое количество тренеров за прошедшие 20-25 лет. Статистика говорит, что этот потенциальный контракт будет весьма трудно доработать до его окончания. И ради чего бросать начатое в Краснодаре? Ради неустойки в Спартаке? Но ведь жизнь тренера не кончается на одном клубе и одном контракте... Как будут смотреть будущие работодатели на тренера, который бросил на середине пути команду, претендующую на первые в своей истории золотые медали, ради краткосрочной работы на ее конкурентов?
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Бредни и нафиг надо.
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Учитывая, как он ноет о судействе после бездарной игры и поражений, кандидатура для Спартака просто идеальная!
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