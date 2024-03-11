Ивич может сменить Абаскаля в «Спартаке». Отступные тренера «Краснодара» – 900 тысяч евро (Иван Карпов)

«Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, отставка главного тренера «Спартака» может произойти в ближайшее время. Как сообщает Карпов, сменить Абаскаля может главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

По словам источника, отступные сербского специалиста составляют 900 тысяч евро.

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